https://ria.ru/20240516/gaza-1946453881.html

Король Бахрейна призвал сформировать общеарабскую позицию для мира в Газе

Король Бахрейна призвал сформировать общеарабскую позицию для мира в Газе - РИА Новости, 16.05.2024

Король Бахрейна призвал сформировать общеарабскую позицию для мира в Газе

Король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа на межарабской встрече в Манаме призвал арабские страны и мир сформировать общую позицию для установления... РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T15:41

2024-05-16T15:41

2024-05-16T15:41

в мире

бахрейн

манама

ближний восток

хамад бен иса аль халифа

лига арабских государств

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ДОХА, 16 мая - РИА Новости. Король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа на межарабской встрече в Манаме призвал арабские страны и мир сформировать общую позицию для установления "окончательного и справедливого мира" на Ближнем Востоке. В четверг в Бахрейне проходит саммит стран в составе Лиги арабских государств с участием 11 глав арабских стран. Основная тема обсуждения арабских лидеров связана с ситуацией в палестинском секторе Газа и палестинской проблемой в целом. "В свете отказа братскому палестинскому народу в законных правах на безопасность, свободу и самоопределение, требуется сформулировать совместную и неотложную арабскую и международную позицию, исходя из диалога и коллективной солидарности, чтобы остановить кровавую войну и добиться окончательного и справедливого мира как варианта, не имеющего альтернативы", - сказал бахрейнский монарх на открытии общеарабского саммита в Манаме. По его словам, создание независимого палестинского государства "принесет добро всем арабским соседям, чтобы они могли преодолеть свои кризисы и объединиться во имя прогрессивного развития и поддержки палестинских братьев".

https://ria.ru/20240107/borrel-1920061395.html

бахрейн

манама

ближний восток

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в мире, бахрейн, манама, ближний восток, хамад бен иса аль халифа, лига арабских государств