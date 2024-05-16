https://ria.ru/20240516/front-1946299484.html

"Ослабили фронт". Французский генерал забил тревогу из-за решения ВСУ

"Ослабили фронт". Французский генерал забил тревогу из-за решения ВСУ - РИА Новости, 16.05.2024

"Ослабили фронт". Французский генерал забил тревогу из-за решения ВСУ

Наступление России в Харьковской области вынуждает украинское командование перебрасывать подразделения из-под Авдеевки и Артемовска на защиту Харькова,... РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T01:20

2024-05-16T01:20

2024-05-16T12:55

специальная военная операция на украине

в мире

авдеевка

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артемовск

вооруженные силы украины

вооруженные силы франции

часов яр

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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Наступление России в Харьковской области вынуждает украинское командование перебрасывать подразделения из-под Авдеевки и Артемовска на защиту Харькова, рассказал бывший командующий 7-й танковой бригадой ВС Франции отставной генерал Николя Ришу в интервью телеканалу LCI."По-видимому, (ВСУ. — Прим. ред.) приходится отводить войска из горячих точек — из Артемовска и Авдеевки — и отправлять их на север. Это ослабляет южный фронт", — считает офицер.По мнению генерала, переброска частей ВСУ из-под Часова Яра и Авдеевки соответствует стратегическому замыслу российского командования. Ришу предполагает, что ВС России хотят выманить резервы украинской армии и уничтожить их.Накануне глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов* заявил, что ситуация для Вооруженных сил Украины в Харьковской области становится критической. Он также сообщил, что Киеву будет сложно перенаправить украинские части к Харьковской области, поскольку они сконцентрированы в других районах.В понедельник в Минобороны сообщили, что российские военнослужащие освободили Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области.* Внесен в список террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20240515/rossiya-1946046646.html

https://ria.ru/20240514/kharkov-1945901723.html

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в мире, авдеевка, россия, артемовск, вооруженные силы украины, вооруженные силы франции, часов яр, харьков, харьковская область