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В Германии обвиненного в якобы связях с Россией депутата лишили иммунитета
В Германии обвиненного в якобы связях с Россией депутата лишили иммунитета - РИА Новости, 16.05.2024
В Германии обвиненного в якобы связях с Россией депутата лишили иммунитета
Депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии" (AfD) Петр Быстрон лишен иммунитета, в его офисе в бундестаге проходят обыски в связи с обвинениями по... РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T13:40
2024-05-16T13:40
2024-05-16T13:40
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии" (AfD) Петр Быстрон лишен иммунитета, в его офисе в бундестаге проходят обыски в связи с обвинениями по делу о якобы получении средств от России, сообщает газета Bild. "Иммунитет политика от АдГ Петра Быстрона снят... В данный момент представители баварского управления уголовной полиции проводят обыски в его офисе в бундестаге", - пишет издание. Ранее чешские СМИ опубликовали материал, в котором утверждали, что ряд европейских политиков якобы получали деньги от портала Voice of Europe для распространения пророссийских нарративов, в том числе о конфликте на Украине. Единственным названным в нем стало имя Быстрона. Утверждалось, что у чешских спецслужб есть даже аудиозапись, якобы подтверждающая получение им денег. Позднее премьер Чехии Фиала сообщил, что в связи с данным делом в национальный санкционный список добавлены украинские политики Виктор Медведчук и Артём Марчевский, а также компания Voice of Europe, которая управляет одноименным интернет-порталом.
https://ria.ru/20240417/obyski-1940678759.html
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В мире, Россия, Украина, Чехия, Петр Быстрон, Виктор Медведчук, Bild
В Германии обвиненного в якобы связях с Россией депутата лишили иммунитета
Bild: депутат бундестага Быстрон лишен иммунитета, обыски проходят в его офисе