https://ria.ru/20240516/fns-1946457731.html

ФНС разъяснила, когда продавцы должны платить налог с комиссии маркетплейса

ФНС разъяснила, когда продавцы должны платить налог с комиссии маркетплейса - РИА Новости, 16.05.2024

ФНС разъяснила, когда продавцы должны платить налог с комиссии маркетплейса

Федеральная налоговая служба (ФНС) России разъяснила особенности налогообложения доходов продавцов на маркетплейсах, использующих упрощенную систему... РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T15:52

2024-05-16T15:52

2024-05-16T15:52

экономика

россия

федеральная налоговая служба (фнс россии)

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Федеральная налоговая служба (ФНС) России разъяснила особенности налогообложения доходов продавцов на маркетплейсах, использующих упрощенную систему налогообложения (УСН): в ряде случаев им придётся заплатить налог с комиссии, взымаемой площадкой. "Маркетплейс может удерживать свое вознаграждение из выручки продавца при продаже товаров через площадку. В этом случае доходом продавца признается вся сумма поступлений от покупателя за товары, реализованные ему через маркетплейс", – говорится в разъяснении на сайте ФНС. Ведомство уточняет, что сумма вознаграждения, удержанного маркетплейсом из выручки налогоплательщика, является расходом налогоплательщика, и он может учесть его при определении налоговой базы по УСН с объектом налогообложения "доходы минус расходы". "При применении УСН с объектом налогообложения "доходы" учет любых расходов, в том числе, в виде удержанного маркетплейсом агентского вознаграждения, не предусмотрен", – подчеркивает служба. Упрощенная система налогообложения (УСН) – это популярный сряди малых предприятий и индивидуальных предпринимателей налоговых режимов. Плательщик УСН сам выбирает объект налогообложения: это либо "доходы" – тогда ставка налога для него составит 6%, либо "доходы минус расходы", тогда ставка составляет 15%.

https://ria.ru/20240205/marketpleysy-1925397991.html

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экономика, россия, федеральная налоговая служба (фнс россии)