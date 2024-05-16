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ФНС разъяснила, когда продавцы должны платить налог с комиссии маркетплейса - РИА Новости, 16.05.2024
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15:52 16.05.2024
https://ria.ru/20240516/fns-1946457731.html
ФНС разъяснила, когда продавцы должны платить налог с комиссии маркетплейса
ФНС разъяснила, когда продавцы должны платить налог с комиссии маркетплейса - РИА Новости, 16.05.2024
ФНС разъяснила, когда продавцы должны платить налог с комиссии маркетплейса
Федеральная налоговая служба (ФНС) России разъяснила особенности налогообложения доходов продавцов на маркетплейсах, использующих упрощенную систему... РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T15:52
2024-05-16T15:52
экономика
россия
федеральная налоговая служба (фнс россии)
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Федеральная налоговая служба (ФНС) России разъяснила особенности налогообложения доходов продавцов на маркетплейсах, использующих упрощенную систему налогообложения (УСН): в ряде случаев им придётся заплатить налог с комиссии, взымаемой площадкой. "Маркетплейс может удерживать свое вознаграждение из выручки продавца при продаже товаров через площадку. В этом случае доходом продавца признается вся сумма поступлений от покупателя за товары, реализованные ему через маркетплейс", – говорится в разъяснении на сайте ФНС. Ведомство уточняет, что сумма вознаграждения, удержанного маркетплейсом из выручки налогоплательщика, является расходом налогоплательщика, и он может учесть его при определении налоговой базы по УСН с объектом налогообложения "доходы минус расходы". "При применении УСН с объектом налогообложения "доходы" учет любых расходов, в том числе, в виде удержанного маркетплейсом агентского вознаграждения, не предусмотрен", – подчеркивает служба. Упрощенная система налогообложения (УСН) – это популярный сряди малых предприятий и индивидуальных предпринимателей налоговых режимов. Плательщик УСН сам выбирает объект налогообложения: это либо "доходы" – тогда ставка налога для него составит 6%, либо "доходы минус расходы", тогда ставка составляет 15%.
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экономика, россия, федеральная налоговая служба (фнс россии)
Экономика, Россия, Федеральная налоговая служба (ФНС России)
ФНС разъяснила, когда продавцы должны платить налог с комиссии маркетплейса

ФНС разъяснила особенности налогообложения доходов продавцов на маркетплейсах

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРабота инспекции Федеральной налоговой службы РФ
Работа инспекции Федеральной налоговой службы РФ - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Работа инспекции Федеральной налоговой службы РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Федеральная налоговая служба (ФНС) России разъяснила особенности налогообложения доходов продавцов на маркетплейсах, использующих упрощенную систему налогообложения (УСН): в ряде случаев им придётся заплатить налог с комиссии, взымаемой площадкой.
«
"Маркетплейс может удерживать свое вознаграждение из выручки продавца при продаже товаров через площадку. В этом случае доходом продавца признается вся сумма поступлений от покупателя за товары, реализованные ему через маркетплейс", – говорится в разъяснении на сайте ФНС.
Ведомство уточняет, что сумма вознаграждения, удержанного маркетплейсом из выручки налогоплательщика, является расходом налогоплательщика, и он может учесть его при определении налоговой базы по УСН с объектом налогообложения "доходы минус расходы".
"При применении УСН с объектом налогообложения "доходы" учет любых расходов, в том числе, в виде удержанного маркетплейсом агентского вознаграждения, не предусмотрен", – подчеркивает служба.
Упрощенная система налогообложения (УСН) – это популярный сряди малых предприятий и индивидуальных предпринимателей налоговых режимов. Плательщик УСН сам выбирает объект налогообложения: это либо "доходы" – тогда ставка налога для него составит 6%, либо "доходы минус расходы", тогда ставка составляет 15%.
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ЭкономикаРоссияФедеральная налоговая служба (ФНС России)
 
 
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