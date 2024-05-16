https://ria.ru/20240516/fitso-1946469309.html

Избранный президент Словакии рассказал о состоянии Фицо

Избранный президент Словакии рассказал о состоянии Фицо - РИА Новости, 16.05.2024

Избранный президент Словакии рассказал о состоянии Фицо

Избранный президент Словакии Петер Пеллегрини заявил, что ситуация с состоянием здоровья премьера Роберта Фицо, на которого было совершено покушение, все еще... РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T16:29

2024-05-16T16:29

2024-05-16T17:08

в мире

словакия

покушение на премьер-министра словакии фицо

петер пеллегрини

роберт фицо

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БРАТИСЛАВА, 16 мая - РИА Новости. Избранный президент Словакии Петер Пеллегрини заявил, что ситуация с состоянием здоровья премьера Роберта Фицо, на которого было совершено покушение, все еще критическая, он нанес политику короткий визит в больнице."Я могу подтвердить, что я мог поговорить с ним, но всего несколько минут, потому что врачи сказали, что я могу нанести ему очень короткий визит. Конечно, ситуация все еще очень критическая", - сказал Пеллегрини журналистам на брифинге перед зданием больницы в городе Банска-Бистрица, куда был госпитализирован Фицо после покушения.По его словам, Фицо ждут трудные часы и дни."Желаю господину премьеру еще очень много сил в той борьбе, которая его ждет. Перед ним очень сложный период, держим пальцы и верим, что никаких осложнений не будет", - добавил Пеллегрини.Покушение на Фицо, неоднократно выступавшего против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО, произошло в среду после выездного заседания правительства в городе Гандлова, в 190 километрах от столицы Словакии Братиславы. Премьера вертолетом транспортировали в больницу. МВД информировало о том, состояние Фицо критическое. В ходе покушения нападавший сделал пять выстрелов в главу кабмина. По данным МВД, он руководствовался политическими мотивами.Словацкие СМИ сообщали, что покушение на премьера Словакии совершил 71-летний писатель Юрай Цинтула, который выстрелил в Фицо, когда премьер подошел поприветствовать людей, находившихся рядом с местом проведения заседания правительства.Премьер Словакии Фицо неоднократно выступал против поставок оружия Украине, а также заявлял, что будет блокировать членство Украины в НАТО, поскольку это означало бы начало Третьей мировой войны. По мнению Фицо, конфликт на Украине начался еще в 2014 году с "разгула украинских неонацистов", а Россию обманывали, убеждая, что НАТО прекратит расширяться. Премьер Словакии высказывался против отправки военных на Украину. По его словам, возможная отправка военных НАТО в эту страну привела бы к эскалации конфликта. Фицо также заявлял, что Словакия не входит в число стран, которые заинтересованы в том, чтобы делать из России врага.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Видео первых секунд после покушения на премьера Словакии Фицо Видео первых секунд после покушения на премьера Словакии Фицо 2024-05-16T16:29 true PT0M12S

Кадры транспортировки премьера Словакии Фицо в больницу после покушения Кадры транспортировки премьера Словакии Фицо в больницу после покушения 2024-05-16T16:29 true PT1M12S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, словакия, покушение на премьер-министра словакии фицо, петер пеллегрини, роберт фицо