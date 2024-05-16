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Премьера Словакии ожидает еще одна операция, пишут СМИ
Премьера Словакии ожидает еще одна операция, пишут СМИ - РИА Новости, 16.05.2024
Премьера Словакии ожидает еще одна операция, пишут СМИ
Премьер-министра Словакии Роберта Фицо, на которого накануне было совершено покушение, ожидает еще одна операция, сообщило издание Pravda. РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T12:27
2024-05-16T12:27
2024-05-16T12:27
в мире
словакия
роберт фицо
покушение на премьер-министра словакии фицо
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БРАТИСЛАВА, 16 мая - РИА Новости. Премьер-министра Словакии Роберта Фицо, на которого накануне было совершено покушение, ожидает еще одна операция, сообщило издание Pravda. "Кровоизлияние в брюшную полость было остановлено, но Фицо ждет операция на тазобедренном суставе", - говорится в сообщении портала.
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в мире, словакия, роберт фицо, покушение на премьер-министра словакии фицо
В мире, Словакия, Роберт Фицо, Покушение на премьер-министра Словакии Фицо
Премьера Словакии ожидает еще одна операция, пишут СМИ
Pravda: премьера Словакии Фицо ждет операция на тазобедренном суставе