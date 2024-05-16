https://ria.ru/20240516/fitso-1946384758.html

Премьера Словакии ожидает еще одна операция, пишут СМИ

Премьера Словакии ожидает еще одна операция, пишут СМИ - РИА Новости, 16.05.2024

Премьера Словакии ожидает еще одна операция, пишут СМИ

Премьер-министра Словакии Роберта Фицо, на которого накануне было совершено покушение, ожидает еще одна операция, сообщило издание Pravda. РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T12:27

2024-05-16T12:27

2024-05-16T12:27

в мире

словакия

роберт фицо

покушение на премьер-министра словакии фицо

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БРАТИСЛАВА, 16 мая - РИА Новости. Премьер-министра Словакии Роберта Фицо, на которого накануне было совершено покушение, ожидает еще одна операция, сообщило издание Pravda. "Кровоизлияние в брюшную полость было остановлено, но Фицо ждет операция на тазобедренном суставе", - говорится в сообщении портала.

https://ria.ru/20240515/pokushenie-1946275262.html

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в мире, словакия, роберт фицо, покушение на премьер-министра словакии фицо