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Премьера Словакии ожидает еще одна операция, пишут СМИ - РИА Новости, 16.05.2024
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12:27 16.05.2024
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Премьера Словакии ожидает еще одна операция, пишут СМИ
Премьера Словакии ожидает еще одна операция, пишут СМИ - РИА Новости, 16.05.2024
Премьера Словакии ожидает еще одна операция, пишут СМИ
Премьер-министра Словакии Роберта Фицо, на которого накануне было совершено покушение, ожидает еще одна операция, сообщило издание Pravda. РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T12:27
2024-05-16T12:27
в мире
словакия
роберт фицо
покушение на премьер-министра словакии фицо
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БРАТИСЛАВА, 16 мая - РИА Новости. Премьер-министра Словакии Роберта Фицо, на которого накануне было совершено покушение, ожидает еще одна операция, сообщило издание Pravda. "Кровоизлияние в брюшную полость было остановлено, но Фицо ждет операция на тазобедренном суставе", - говорится в сообщении портала.
https://ria.ru/20240515/pokushenie-1946275262.html
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в мире, словакия, роберт фицо, покушение на премьер-министра словакии фицо
В мире, Словакия, Роберт Фицо, Покушение на премьер-министра Словакии Фицо
Премьера Словакии ожидает еще одна операция, пишут СМИ

Pravda: премьера Словакии Фицо ждет операция на тазобедренном суставе

© AP Photo / Radovan StoklasaЗадержание мужчины, совершившего покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо
Задержание мужчины, совершившего покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© AP Photo / Radovan Stoklasa
Задержание мужчины, совершившего покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо
Читать ria.ru в
БРАТИСЛАВА, 16 мая - РИА Новости. Премьер-министра Словакии Роберта Фицо, на которого накануне было совершено покушение, ожидает еще одна операция, сообщило издание Pravda.
«
"Кровоизлияние в брюшную полость было остановлено, но Фицо ждет операция на тазобедренном суставе", - говорится в сообщении портала.
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В миреСловакияРоберт ФицоПокушение на премьер-министра Словакии Фицо
 
 
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