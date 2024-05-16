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В Словакии напавшему на премьера Фицо предъявили обвинение

В Словакии напавшему на премьера Фицо предъявили обвинение - РИА Новости, 16.05.2024

В Словакии напавшему на премьера Фицо предъявили обвинение

Полиция обвинила задержанного 71-летнего мужчину в попытке совершить умышленное убийство премьера Словакии Роберта Фицо, выступавшего против поставок оружия... РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T11:36

2024-05-16T11:36

2024-05-16T12:01

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БРАТИСЛАВА, 16 мая - РИА Новости. Полиция обвинила задержанного 71-летнего мужчину в попытке совершить умышленное убийство премьера Словакии Роберта Фицо, выступавшего против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО, ему может грозить пожизненное заключение, сообщил в четверг словацкий телеканал Markiza."Полиция обвинила Юрая Ц. в покушении на умышленное убийство охраняемой особы из мести, ему грозит от 25 лет заключения до пожизненного, 71-летний мужчина сейчас находится в камере", - сообщил телеканал.Покушение на Фицо произошло 15 мая после выездного заседания правительства в городе Гандлова, в 190 километрах от столицы Словакии Братиславы. Премьера вертолетом транспортировали в больницу. МВД информировало о том, его состояние Фицо критическое. В ходе покушения нападавший сделал пять выстрелов в главу кабмина, он был задержан на месте. По данным МВД, мужчина руководствовался политическими мотивами. Словацкие СМИ сообщали, что покушение на премьера Словакии совершил 71-летний писатель Юрай Цинтула, который выстрелил в Фицо, когда премьер подошел поприветствовать людей, находившихся рядом с местом проведения заседания правительства.Премьер Словакии Фицо неоднократно выступал против поставок оружия Украине, а также заявлял, что будет блокировать членство Украины в НАТО, поскольку это означало бы начало Третьей мировой войны. По мнению Фицо, конфликт на Украине начался еще в 2014 году с "разгула украинских неонацистов", а Россию обманывали, убеждая, что НАТО прекратит расширяться. Премьер Словакии высказывался против отправки военных на Украину. По его словам, возможная отправка военных НАТО в эту страну привела бы к эскалации конфликта. Фицо также заявлял, что Словакия не входит в число стран, которые заинтересованы в том, чтобы делать из России врага.

https://ria.ru/20240516/okhrana-1946332496.html

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в мире, словакия, покушение на премьер-министра словакии фицо, роберт фицо, украина, россия, нато