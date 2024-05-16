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В Словакии напавшему на премьера Фицо предъявили обвинение - РИА Новости, 16.05.2024
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11:36 16.05.2024 (обновлено: 12:01 16.05.2024)
https://ria.ru/20240516/fitso-1946363132.html
В Словакии напавшему на премьера Фицо предъявили обвинение
В Словакии напавшему на премьера Фицо предъявили обвинение - РИА Новости, 16.05.2024
В Словакии напавшему на премьера Фицо предъявили обвинение
Полиция обвинила задержанного 71-летнего мужчину в попытке совершить умышленное убийство премьера Словакии Роберта Фицо, выступавшего против поставок оружия... РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T11:36
2024-05-16T12:01
в мире
словакия
покушение на премьер-министра словакии фицо
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БРАТИСЛАВА, 16 мая - РИА Новости. Полиция обвинила задержанного 71-летнего мужчину в попытке совершить умышленное убийство премьера Словакии Роберта Фицо, выступавшего против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО, ему может грозить пожизненное заключение, сообщил в четверг словацкий телеканал Markiza."Полиция обвинила Юрая Ц. в покушении на умышленное убийство охраняемой особы из мести, ему грозит от 25 лет заключения до пожизненного, 71-летний мужчина сейчас находится в камере", - сообщил телеканал.Покушение на Фицо произошло 15 мая после выездного заседания правительства в городе Гандлова, в 190 километрах от столицы Словакии Братиславы. Премьера вертолетом транспортировали в больницу. МВД информировало о том, его состояние Фицо критическое. В ходе покушения нападавший сделал пять выстрелов в главу кабмина, он был задержан на месте. По данным МВД, мужчина руководствовался политическими мотивами. Словацкие СМИ сообщали, что покушение на премьера Словакии совершил 71-летний писатель Юрай Цинтула, который выстрелил в Фицо, когда премьер подошел поприветствовать людей, находившихся рядом с местом проведения заседания правительства.Премьер Словакии Фицо неоднократно выступал против поставок оружия Украине, а также заявлял, что будет блокировать членство Украины в НАТО, поскольку это означало бы начало Третьей мировой войны. По мнению Фицо, конфликт на Украине начался еще в 2014 году с "разгула украинских неонацистов", а Россию обманывали, убеждая, что НАТО прекратит расширяться. Премьер Словакии высказывался против отправки военных на Украину. По его словам, возможная отправка военных НАТО в эту страну привела бы к эскалации конфликта. Фицо также заявлял, что Словакия не входит в число стран, которые заинтересованы в том, чтобы делать из России врага.
https://ria.ru/20240516/okhrana-1946332496.html
https://ria.ru/20240516/fitso-1946339318.html
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в мире, словакия, покушение на премьер-министра словакии фицо, роберт фицо, украина, россия, нато
В мире, Словакия, Покушение на премьер-министра Словакии Фицо, Роберт Фицо, Украина, Россия, НАТО
В Словакии напавшему на премьера Фицо предъявили обвинение

Полиция обвинила задержанного мужчину в попытке умышленного убийства Фицо

© AP Photo / Radovan StoklasaЗадержание мужчины, совершившего покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо
Задержание мужчины, совершившего покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© AP Photo / Radovan Stoklasa
Задержание мужчины, совершившего покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо
Читать ria.ru в
БРАТИСЛАВА, 16 мая - РИА Новости. Полиция обвинила задержанного 71-летнего мужчину в попытке совершить умышленное убийство премьера Словакии Роберта Фицо, выступавшего против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО, ему может грозить пожизненное заключение, сообщил в четверг словацкий телеканал Markiza.
«
"Полиция обвинила Юрая Ц. в покушении на умышленное убийство охраняемой особы из мести, ему грозит от 25 лет заключения до пожизненного, 71-летний мужчина сейчас находится в камере", - сообщил телеканал.
Кадр видео задержания нападавшего на премьер-министра Словакии Роберта Фицо
Экс-глава полиции Словакии оценил действия охраны премьера Фицо
Вчера, 09:32
Покушение на Фицо произошло 15 мая после выездного заседания правительства в городе Гандлова, в 190 километрах от столицы Словакии Братиславы. Премьера вертолетом транспортировали в больницу. МВД информировало о том, его состояние Фицо критическое. В ходе покушения нападавший сделал пять выстрелов в главу кабмина, он был задержан на месте. По данным МВД, мужчина руководствовался политическими мотивами. Словацкие СМИ сообщали, что покушение на премьера Словакии совершил 71-летний писатель Юрай Цинтула, который выстрелил в Фицо, когда премьер подошел поприветствовать людей, находившихся рядом с местом проведения заседания правительства.
Премьер Словакии Фицо неоднократно выступал против поставок оружия Украине, а также заявлял, что будет блокировать членство Украины в НАТО, поскольку это означало бы начало Третьей мировой войны. По мнению Фицо, конфликт на Украине начался еще в 2014 году с "разгула украинских неонацистов", а Россию обманывали, убеждая, что НАТО прекратит расширяться. Премьер Словакии высказывался против отправки военных на Украину. По его словам, возможная отправка военных НАТО в эту страну привела бы к эскалации конфликта. Фицо также заявлял, что Словакия не входит в число стран, которые заинтересованы в том, чтобы делать из России врага.
Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
Премьер Словакии еще в апреле предвидел покушение
Вчера, 10:10
 
В миреСловакияПокушение на премьер-министра Словакии ФицоРоберт ФицоУкраинаРоссияНАТО
 
 
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