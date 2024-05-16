Премьер Словакии еще в апреле предвидел покушение
Фицо за месяц до покушения предсказал вероятность убийства кого-то из политиков
Роберт Фицо. Архивное фото
БРАТИСЛАВА, 16 мая - РИА Новости. Премьер Словакии Роберт Фицо, на которого накануне было совершено покушение, еще в апреле в видеобращении в соцсети говорил, что фрустрацию части общества, которая разочарована результатами президентских выборов в стране, усиливают некоторые словацкие медиа, и это может привести к убийству кого-то из политиков в правительстве.
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"На улицах неприлично ругают политиков из правительства, я лишь жду, когда эта фрустрация, которую интенсивно углубляют (новостные порталы - ред.) Dennik N, Sme и Aktuality, выльется в убийство кого-то из первых правительственных политиков. И я не преувеличиваю ни на миллиметр", - сказал Фицо в своем видеообращении, опубликованном 10 апреля на его странице в социальной сети Facebook*.
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По словам премьера, фрустрация некоторой части общества спровоцирована результатами выборов президента Словакии, в которых победу одержал Петер Пеллегрини, а не либеральный кандидат Иван Корчок, которого поддерживали некоторые избиратели.
Покушение на премьера Словакии Фицо произошло в среду после выездного заседания правительства в городе Гандлова, в 190 километрах от Братиславы. Премьера вертолетом транспортировали в больницу. МВД сообщало, что состояние Фицо критическое. В ходе покушения нападавший сделал пять выстрелов в главу кабмина. По данным МВД, стрелявший руководствовался политическими мотивами. Словацкие СМИ сообщали, что покушение на премьера Словакии совершил 71-летний писатель Юрай Цинтула, который выстрелил в Фицо, когда премьер подошел поприветствовать людей, находившихся рядом с местом проведения заседания правительства.
Фицо неоднократно выступал против поставок оружия Украине, а также заявлял, что будет блокировать членство Украины в НАТО, поскольку это означало бы начало третьей мировой войны. По мнению Фицо, конфликт на Украине начался еще в 2014 году с "разгула украинских неонацистов", а Россию обманывали, убеждая, что НАТО прекратит расширяться. Премьер Словакии также высказывался против отправки военных на Украину.
По его словам, возможная отправка военных НАТО в эту страну привела бы к эскалации конфликта. Фицо также заявлял, что Словакия не входит в число стран, которые заинтересованы в том, чтобы делать из России врага.
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