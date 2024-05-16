https://ria.ru/20240516/fitso-1946339318.html

Премьер Словакии еще в апреле предвидел покушение

Премьер Словакии еще в апреле предвидел покушение - РИА Новости, 16.05.2024

Премьер Словакии еще в апреле предвидел покушение

Премьер Словакии Роберт Фицо, на которого накануне было совершено покушение, еще в апреле в видеобращении в соцсети говорил, что фрустрацию части общества,... РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T10:10

2024-05-16T10:10

2024-05-16T12:22

в мире

словакия

украина

россия

роберт фицо

петер пеллегрини

иван корчок

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0f/1946200203_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_cd3552ab7b9712a59c832ac16843f192.jpg

БРАТИСЛАВА, 16 мая - РИА Новости. Премьер Словакии Роберт Фицо, на которого накануне было совершено покушение, еще в апреле в видеобращении в соцсети говорил, что фрустрацию части общества, которая разочарована результатами президентских выборов в стране, усиливают некоторые словацкие медиа, и это может привести к убийству кого-то из политиков в правительстве. "На улицах неприлично ругают политиков из правительства, я лишь жду, когда эта фрустрация, которую интенсивно углубляют (новостные порталы - ред.) Dennik N, Sme и Aktuality, выльется в убийство кого-то из первых правительственных политиков. И я не преувеличиваю ни на миллиметр", - сказал Фицо в своем видеообращении, опубликованном 10 апреля на его странице в социальной сети Facebook*.По словам премьера, фрустрация некоторой части общества спровоцирована результатами выборов президента Словакии, в которых победу одержал Петер Пеллегрини, а не либеральный кандидат Иван Корчок, которого поддерживали некоторые избиратели. Покушение на премьера Словакии Фицо произошло в среду после выездного заседания правительства в городе Гандлова, в 190 километрах от Братиславы. Премьера вертолетом транспортировали в больницу. МВД сообщало, что состояние Фицо критическое. В ходе покушения нападавший сделал пять выстрелов в главу кабмина. По данным МВД, стрелявший руководствовался политическими мотивами. Словацкие СМИ сообщали, что покушение на премьера Словакии совершил 71-летний писатель Юрай Цинтула, который выстрелил в Фицо, когда премьер подошел поприветствовать людей, находившихся рядом с местом проведения заседания правительства. Фицо неоднократно выступал против поставок оружия Украине, а также заявлял, что будет блокировать членство Украины в НАТО, поскольку это означало бы начало третьей мировой войны. По мнению Фицо, конфликт на Украине начался еще в 2014 году с "разгула украинских неонацистов", а Россию обманывали, убеждая, что НАТО прекратит расширяться. Премьер Словакии также высказывался против отправки военных на Украину. По его словам, возможная отправка военных НАТО в эту страну привела бы к эскалации конфликта. Фицо также заявлял, что Словакия не входит в число стран, которые заинтересованы в том, чтобы делать из России врага.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240515/pokushenie-1946275262.html

https://ria.ru/20240515/fitso-1946275942.html

словакия

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, словакия, украина, россия, роберт фицо, петер пеллегрини, иван корчок, нато, покушение на премьер-министра словакии фицо