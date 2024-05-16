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Премьер Словакии еще в апреле предвидел покушение - РИА Новости, 16.05.2024
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10:10 16.05.2024 (обновлено: 12:22 16.05.2024)
https://ria.ru/20240516/fitso-1946339318.html
Премьер Словакии еще в апреле предвидел покушение
Премьер Словакии еще в апреле предвидел покушение - РИА Новости, 16.05.2024
Премьер Словакии еще в апреле предвидел покушение
Премьер Словакии Роберт Фицо, на которого накануне было совершено покушение, еще в апреле в видеобращении в соцсети говорил, что фрустрацию части общества,... РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T10:10
2024-05-16T12:22
в мире
словакия
украина
россия
роберт фицо
петер пеллегрини
иван корчок
нато
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БРАТИСЛАВА, 16 мая - РИА Новости. Премьер Словакии Роберт Фицо, на которого накануне было совершено покушение, еще в апреле в видеобращении в соцсети говорил, что фрустрацию части общества, которая разочарована результатами президентских выборов в стране, усиливают некоторые словацкие медиа, и это может привести к убийству кого-то из политиков в правительстве. &quot;На улицах неприлично ругают политиков из правительства, я лишь жду, когда эта фрустрация, которую интенсивно углубляют (новостные порталы - ред.) Dennik N, Sme и Aktuality, выльется в убийство кого-то из первых правительственных политиков. И я не преувеличиваю ни на миллиметр&quot;, - сказал Фицо в своем видеообращении, опубликованном 10 апреля на его странице в социальной сети Facebook*.По словам премьера, фрустрация некоторой части общества спровоцирована результатами выборов президента Словакии, в которых победу одержал Петер Пеллегрини, а не либеральный кандидат Иван Корчок, которого поддерживали некоторые избиратели. Покушение на премьера Словакии Фицо произошло в среду после выездного заседания правительства в городе Гандлова, в 190 километрах от Братиславы. Премьера вертолетом транспортировали в больницу. МВД сообщало, что состояние Фицо критическое. В ходе покушения нападавший сделал пять выстрелов в главу кабмина. По данным МВД, стрелявший руководствовался политическими мотивами. Словацкие СМИ сообщали, что покушение на премьера Словакии совершил 71-летний писатель Юрай Цинтула, который выстрелил в Фицо, когда премьер подошел поприветствовать людей, находившихся рядом с местом проведения заседания правительства. Фицо неоднократно выступал против поставок оружия Украине, а также заявлял, что будет блокировать членство Украины в НАТО, поскольку это означало бы начало третьей мировой войны. По мнению Фицо, конфликт на Украине начался еще в 2014 году с "разгула украинских неонацистов", а Россию обманывали, убеждая, что НАТО прекратит расширяться. Премьер Словакии также высказывался против отправки военных на Украину. По его словам, возможная отправка военных НАТО в эту страну привела бы к эскалации конфликта. Фицо также заявлял, что Словакия не входит в число стран, которые заинтересованы в том, чтобы делать из России врага.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240515/pokushenie-1946275262.html
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в мире, словакия, украина, россия, роберт фицо, петер пеллегрини, иван корчок, нато, покушение на премьер-министра словакии фицо
В мире, Словакия, Украина, Россия, Роберт Фицо, Петер Пеллегрини, Иван Корчок, НАТО, Покушение на премьер-министра Словакии Фицо
Премьер Словакии еще в апреле предвидел покушение

Фицо за месяц до покушения предсказал вероятность убийства кого-то из политиков

© AFP 2024 / MICHAL CIZEKРоберт Фицо
Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© AFP 2024 / MICHAL CIZEK
Роберт Фицо. Архивное фото
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БРАТИСЛАВА, 16 мая - РИА Новости. Премьер Словакии Роберт Фицо, на которого накануне было совершено покушение, еще в апреле в видеобращении в соцсети говорил, что фрустрацию части общества, которая разочарована результатами президентских выборов в стране, усиливают некоторые словацкие медиа, и это может привести к убийству кого-то из политиков в правительстве.
«

"На улицах неприлично ругают политиков из правительства, я лишь жду, когда эта фрустрация, которую интенсивно углубляют (новостные порталы - ред.) Dennik N, Sme и Aktuality, выльется в убийство кого-то из первых правительственных политиков. И я не преувеличиваю ни на миллиметр", - сказал Фицо в своем видеообращении, опубликованном 10 апреля на его странице в социальной сети Facebook*.

Задержание мужчины, совершившего покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
МВД Словакии раскрыло мотивы покушения на Фицо
15 мая, 21:05
По словам премьера, фрустрация некоторой части общества спровоцирована результатами выборов президента Словакии, в которых победу одержал Петер Пеллегрини, а не либеральный кандидат Иван Корчок, которого поддерживали некоторые избиратели.
Покушение на премьера Словакии Фицо произошло в среду после выездного заседания правительства в городе Гандлова, в 190 километрах от Братиславы. Премьера вертолетом транспортировали в больницу. МВД сообщало, что состояние Фицо критическое. В ходе покушения нападавший сделал пять выстрелов в главу кабмина. По данным МВД, стрелявший руководствовался политическими мотивами. Словацкие СМИ сообщали, что покушение на премьера Словакии совершил 71-летний писатель Юрай Цинтула, который выстрелил в Фицо, когда премьер подошел поприветствовать людей, находившихся рядом с местом проведения заседания правительства.
Фицо неоднократно выступал против поставок оружия Украине, а также заявлял, что будет блокировать членство Украины в НАТО, поскольку это означало бы начало третьей мировой войны. По мнению Фицо, конфликт на Украине начался еще в 2014 году с "разгула украинских неонацистов", а Россию обманывали, убеждая, что НАТО прекратит расширяться. Премьер Словакии также высказывался против отправки военных на Украину.
По его словам, возможная отправка военных НАТО в эту страну привела бы к эскалации конфликта. Фицо также заявлял, что Словакия не входит в число стран, которые заинтересованы в том, чтобы делать из России врага.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Медики доставляют раненого премьер-министра Словакии Роберта Фицо в больницу в городе Банска-Бистрица - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
МВД Словакии назвало состояние Фицо критическим
15 мая, 21:12
 
В миреСловакияУкраинаРоссияРоберт ФицоПетер ПеллегриниИван КорчокНАТОПокушение на премьер-министра Словакии Фицо
 
 
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