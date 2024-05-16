https://ria.ru/20240516/fitso-1946334184.html

Врачи стабилизировали состояние премьера Словакии

Врачи стабилизировали состояние премьера Словакии - РИА Новости, 16.05.2024

Врачи стабилизировали состояние премьера Словакии

Врачам удалось стабилизировать состояние премьер-министра Словакии Роберта Фицо после покушения, сообщил глава Минобороны республики Роберт Калиняк, выступая в... РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T09:43

2024-05-16T09:43

2024-05-16T11:51

словакия

в мире

роберт фицо

покушение на премьер-министра словакии фицо

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БРАТИСЛАВА, 16 мая — РИА Новости. Врачам удалось стабилизировать состояние премьер-министра Словакии Роберта Фицо после покушения, сообщил глава Минобороны республики Роберт Калиняк, выступая в больнице с заявлением для прессы."В течение ночи врачам удалось стабилизировать состояние, в эти минуты проводятся дальнейшие действия, которые должны его улучшить", — сказал министр.Он поблагодарил медиков, которые боролись за жизнь премьера, но отметил, что положение "все еще очень серьезное".Как сообщила главврач Мириам Лапуникова, операция продолжалась пять часов, работали две бригады врачей.Она подтвердила, ситуация по-прежнему сложная.Покушение на Фицо произошло в городе Гандлова, в 190 километрах от Братиславы. После выездного заседания правительства премьер вышел к собравшимся горожанам, в этот момент прозвучало пять выстрелов.По информации СМИ, Фицо получил ранения в плечо и брюшную полость. Его доставили вертолетом в больницу города Банска-Бистрица и прооперировали, а затем ввели в искусственную кому.Стрелявшего задержали. Словацкие СМИ назвали его имя — это 71-летний писатель Юрай Цинтула. По данным МВД, он руководствовался политическими мотивами. Владимир Путин назвал произошедшее чудовищным преступлением, не имеющим оправданий. Он передал Фицо слова самой искренней поддержки и пожелал скорейшего и полного выздоровления.Словацкий премьер не раз выступал против поставок оружия на Украину и заявлял, что будет блокировать членство этой страны в НАТО. Кроме того, он говорил, что Братислава заинтересована в хороших отношениях с Москвой, и обещал сделать шаги в этом направлении. Он называл обязательным диалог между двумя странами и отверг представление о необходимости из-за конфликта на Украине делать вид, что России не существует.

https://ria.ru/20240516/fitso-1946339318.html

https://ria.ru/20240516/okhrana-1946332496.html

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Кадры транспортировки премьера Словакии Фицо в больницу после покушения Кадры транспортировки премьера Словакии Фицо в больницу после покушения 2024-05-16T09:43 true PT1M12S

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словакия, в мире, роберт фицо, покушение на премьер-министра словакии фицо