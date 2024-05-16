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Россия надеется, что Фицо удастся поправиться, заявил Песков

Россия надеется, что Фицо удастся поправиться, заявил Песков - РИА Новости, 16.05.2024

Россия надеется, что Фицо удастся поправиться, заявил Песков

Россия надеется, что премьер-министру Словакии Роберту Фицо, на которого было совершено покушение, удастся поправиться, Москва желает ему скорейшего... РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T07:41

2024-05-16T07:41

2024-05-16T07:41

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покушение на премьер-министра словакии фицо

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Россия надеется, что премьер-министру Словакии Роберту Фицо, на которого было совершено покушение, удастся поправиться, Москва желает ему скорейшего выздоровления, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков "Известиям". "Мы надеемся, что господину Фицо удастся все-таки действительно выкарабкаться из этой ситуации и поправиться. Мы желаем ему скорейшего выздоровления", - сказал Песков. Покушение на Фицо произошло после выездного заседания правительства в городе Гандлова, в 190 километрах от столицы Словакии Братиславы. Премьера вертолетом транспортировали в больницу. Как сообщало словацкое издание Pravda, Фицо был ранен в грудь и брюшную полость.

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