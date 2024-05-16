Рейтинг@Mail.ru
Россия надеется, что Фицо удастся поправиться, заявил Песков - РИА Новости, 16.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:41 16.05.2024
https://ria.ru/20240516/fitso-1946317991.html
Россия надеется, что Фицо удастся поправиться, заявил Песков
Россия надеется, что Фицо удастся поправиться, заявил Песков - РИА Новости, 16.05.2024
Россия надеется, что Фицо удастся поправиться, заявил Песков
Россия надеется, что премьер-министру Словакии Роберту Фицо, на которого было совершено покушение, удастся поправиться, Москва желает ему скорейшего... РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T07:41
2024-05-16T07:41
в мире
россия
словакия
москва
роберт фицо
дмитрий песков
покушение на премьер-министра словакии фицо
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/09/1864065763_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7dc0d6d6bae3e00b5bb57ff598688441.jpg
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Россия надеется, что премьер-министру Словакии Роберту Фицо, на которого было совершено покушение, удастся поправиться, Москва желает ему скорейшего выздоровления, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков "Известиям". "Мы надеемся, что господину Фицо удастся все-таки действительно выкарабкаться из этой ситуации и поправиться. Мы желаем ему скорейшего выздоровления", - сказал Песков. Покушение на Фицо произошло после выездного заседания правительства в городе Гандлова, в 190 километрах от столицы Словакии Братиславы. Премьера вертолетом транспортировали в больницу. Как сообщало словацкое издание Pravda, Фицо был ранен в грудь и брюшную полость.
россия
словакия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/09/1864065763_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_cd4dba226de4fc6e805ff576f0e55b4b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, словакия, москва, роберт фицо, дмитрий песков, покушение на премьер-министра словакии фицо
В мире, Россия, Словакия, Москва, Роберт Фицо, Дмитрий Песков, Покушение на премьер-министра Словакии Фицо
Россия надеется, что Фицо удастся поправиться, заявил Песков

Песков: Россия надеется, что премьеру Словакии удастся выкарабкаться из ситуации

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
 Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Россия надеется, что премьер-министру Словакии Роберту Фицо, на которого было совершено покушение, удастся поправиться, Москва желает ему скорейшего выздоровления, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков "Известиям".
"Мы надеемся, что господину Фицо удастся все-таки действительно выкарабкаться из этой ситуации и поправиться. Мы желаем ему скорейшего выздоровления", - сказал Песков.
Покушение на Роберта Фицо
© AP Photo / TASR/Radovan Stoklasa

Покушение на Роберта Фицо произошло в городе Гандлова, что в 190 километрах от столицы страны Братиславы.

Место покушения на Роберта Фицо

Покушение на Роберта Фицо произошло в городе Гандлова, что в 190 километрах от столицы страны Братиславы.

© AP Photo / TASR/Radovan Stoklasa
1 из 7
© AFP 2024 / AFPTV

Охрана премьера среагировала оперативно, прикрыв собой политика и спешно усадив его в автомобиль.

Покушение на Роберта Фицо

Охрана премьера среагировала оперативно, прикрыв собой политика и спешно усадив его в автомобиль.

© AFP 2024 / AFPTV
2 из 7
© AFP 2024 / RTVS

Сотрудники службы безопасности по горячим следам задержали предполагаемого стрелка. По сообщениям СМИ, покушение совершил 71-летний писатель и основатель литературного клуба Юрай Цинтула. Мотивы его поступка выясняются.

Задержание мужчины, совершившего покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо

Сотрудники службы безопасности по горячим следам задержали предполагаемого стрелка. По сообщениям СМИ, покушение совершил 71-летний писатель и основатель литературного клуба Юрай Цинтула. Мотивы его поступка выясняются.

© AFP 2024 / RTVS
3 из 7
© AP Photo / TASR /Radovan Stoklasa

Трагедия произошла в момент, когда премьер-министр вышел поговорить к собравшимся у здания людям.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо разговаривает с людьми перед заседанием кабинета министров в городе Гандлова. 15 мая 2024

Трагедия произошла в момент, когда премьер-министр вышел поговорить к собравшимся у здания людям.

© AP Photo / TASR /Radovan Stoklasa
4 из 7
© AP Photo / TASR/Jan Kroslák

Фицо получил ранения в грудь и брюшную полость. Премьера вертолетом доставили в больницу города Банска-Бистрица.

Медики доставляют раненого премьер-министра Словакии Роберта Фицо в больницу в городе Банска-Бистрица

Фицо получил ранения в грудь и брюшную полость. Премьера вертолетом доставили в больницу города Банска-Бистрица.

© AP Photo / TASR/Jan Kroslák
5 из 7
© AP Photo / TASR/Radovan Stoklasa

Министр внутренних дел Словакии Матуш Шутай-Эшток пообещал, что покушение на премьера республики будет тщательно расследоваться.

Задержание мужчины, совершившего покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо

Министр внутренних дел Словакии Матуш Шутай-Эшток пообещал, что покушение на премьера республики будет тщательно расследоваться.

© AP Photo / TASR/Radovan Stoklasa
6 из 7
© AP Photo / TASR/Jan Kroslák

В партии Smer, которую возглавляет Фицо, заявили, что после покушения политик находится в угрожающем жизни состоянии, а "ближайшие часы будут для него решающими".

Медики доставляют раненого премьер-министра Словакии Роберта Фицо в больницу в городе Банска-Бистрица

В партии Smer, которую возглавляет Фицо, заявили, что после покушения политик находится в угрожающем жизни состоянии, а "ближайшие часы будут для него решающими".

© AP Photo / TASR/Jan Kroslák
7 из 7

Покушение на Роберта Фицо произошло в городе Гандлова, что в 190 километрах от столицы страны Братиславы.

© AP Photo / TASR/Radovan Stoklasa
1 из 7

Охрана премьера среагировала оперативно, прикрыв собой политика и спешно усадив его в автомобиль.

© AFP 2024 / AFPTV
2 из 7

Сотрудники службы безопасности по горячим следам задержали предполагаемого стрелка. По сообщениям СМИ, покушение совершил 71-летний писатель и основатель литературного клуба Юрай Цинтула. Мотивы его поступка выясняются.

© AFP 2024 / RTVS
3 из 7

Трагедия произошла в момент, когда премьер-министр вышел поговорить к собравшимся у здания людям.

© AP Photo / TASR /Radovan Stoklasa
4 из 7

Фицо получил ранения в грудь и брюшную полость. Премьера вертолетом доставили в больницу города Банска-Бистрица.

© AP Photo / TASR/Jan Kroslák
5 из 7

Министр внутренних дел Словакии Матуш Шутай-Эшток пообещал, что покушение на премьера республики будет тщательно расследоваться.

© AP Photo / TASR/Radovan Stoklasa
6 из 7

В партии Smer, которую возглавляет Фицо, заявили, что после покушения политик находится в угрожающем жизни состоянии, а "ближайшие часы будут для него решающими".

© AP Photo / TASR/Jan Kroslák
7 из 7
Покушение на Фицо произошло после выездного заседания правительства в городе Гандлова, в 190 километрах от столицы Словакии Братиславы. Премьера вертолетом транспортировали в больницу. Как сообщало словацкое издание Pravda, Фицо был ранен в грудь и брюшную полость.
 
В миреРоссияСловакияМоскваРоберт ФицоДмитрий ПесковПокушение на премьер-министра Словакии Фицо
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала