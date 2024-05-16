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Словакия не просила помощи в расследовании покушения на Фицо, заявил Песков

Словакия не просила помощи в расследовании покушения на Фицо, заявил Песков - РИА Новости, 16.05.2024

Словакия не просила помощи в расследовании покушения на Фицо, заявил Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии "Известиям" заявил, что словацкая сторона не обращалась к Москве за помощью в расследовании покушения РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T07:37

2024-05-16T07:37

2024-05-16T07:37

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии "Известиям" заявил, что словацкая сторона не обращалась к Москве за помощью в расследовании покушения на премьера страны Роберта Фицо, выступавшего против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО. "Каких-либо обращений о помощи в расследовании и так далее не было", - отметил Песков. Покушение на Фицо, неоднократно выступавшего против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО, произошло после выездного заседания правительства в городе Гандлова, в 190 километрах от Братиславы. Премьера вертолетом транспортировали в больницу. МВД сообщало, что состояние Фицо критическое. В ходе покушения нападавший сделал пять выстрелов в главу кабмина. По данным МВД, стрелявший руководствовался политическими мотивами. Словацкие СМИ сообщали, что покушение на премьера Словакии совершил 71-летний писатель Юрай Цинтула, который выстрелил в Фицо, когда премьер подошел поприветствовать людей, находившихся рядом с местом проведения заседания правительства.

https://ria.ru/20240516/fitso-1946296546.html

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