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Финляндия предложила взимать полную стоимость обучения с иностранцев - РИА Новости, 16.05.2024
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19:03 16.05.2024
https://ria.ru/20240516/finlyandiya-1946514100.html
Финляндия предложила взимать полную стоимость обучения с иностранцев
Финляндия предложила взимать полную стоимость обучения с иностранцев - РИА Новости, 16.05.2024
Финляндия предложила взимать полную стоимость обучения с иностранцев
Правительство Финляндии представило поправки к законам об университетах, которые позволят взимать полную стоимость обучения со студентов из стран, не входящих в РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T19:03
2024-05-16T19:03
финляндия
евросоюз
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МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Правительство Финляндии представило поправки к законам об университетах, которые позволят взимать полную стоимость обучения со студентов из стран, не входящих в Евросоюз и Европейскую экономическую зону, если они учатся не на государственных финском или шведском языках, сообщает в четверг министерство образования и культуры Финляндии. "Правительство предлагает поправки к закону об университетах и закону о высших профессиональных училищах, касающиеся платы за обучение и платы за подачу документов для студентов из стран, не входящих в ЕС и ЕЭЗ", - говорится в сообщении на сайте ведомства. Планируемые изменения в законодательстве подразумевают, что полная стоимость обучения будет взиматься со студентов из стран, не входящих в ЕС и ЕЭЗ, которые учатся на иностранном языке. В соответствии с предложением правительства, стоимость обучения должна будет полностью покрывать расходы на организацию учебного процесса. Таким образом власти рассчитывают улучшить финансовое положение высших учебных заведений.
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финляндия, евросоюз
Финляндия, Евросоюз
Финляндия предложила взимать полную стоимость обучения с иностранцев

Финляндия предложила взимать полную стоимость обучения со студентов не из ЕС

© Unsplash / Tapio HaajaХельсинки, Финляндия
Хельсинки, Финляндия
© Unsplash / Tapio Haaja
Хельсинки, Финляндия. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Правительство Финляндии представило поправки к законам об университетах, которые позволят взимать полную стоимость обучения со студентов из стран, не входящих в Евросоюз и Европейскую экономическую зону, если они учатся не на государственных финском или шведском языках, сообщает в четверг министерство образования и культуры Финляндии.
"Правительство предлагает поправки к закону об университетах и закону о высших профессиональных училищах, касающиеся платы за обучение и платы за подачу документов для студентов из стран, не входящих в ЕС и ЕЭЗ", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
Планируемые изменения в законодательстве подразумевают, что полная стоимость обучения будет взиматься со студентов из стран, не входящих в ЕС и ЕЭЗ, которые учатся на иностранном языке. В соответствии с предложением правительства, стоимость обучения должна будет полностью покрывать расходы на организацию учебного процесса. Таким образом власти рассчитывают улучшить финансовое положение высших учебных заведений.
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