https://ria.ru/20240516/finansy-1946434879.html

Сбербанк контролирует выдачу кредитов по госпрограммам с помощью ИИ

Сбербанк контролирует выдачу кредитов по госпрограммам с помощью ИИ - РИА Новости, 16.05.2024

Сбербанк контролирует выдачу кредитов по госпрограммам с помощью ИИ

Сбербанк применяет искусственный интеллект для контроля за целевым использованием бюджетных средств, предназначенных для выдачи кредитов по госпрограммам,... РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T15:00

2024-05-16T15:00

2024-05-16T15:09

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КАЗАНЬ,16 мая – РИА Новости. Сбербанк применяет искусственный интеллект для контроля за целевым использованием бюджетных средств, предназначенных для выдачи кредитов по госпрограммам, сообщил первый заместитель председателя правления банка Александр Ведяхин на форуме "Россия - Исламский мир: KazanForum". "Мы стараемся максимально помочь всем проверяющим органам: и Счетной палате, и Федеральному казначейству - всем тем, кто следит за целевым использованием денежных средств. Для этого мы внедрили искусственный интеллект. У нас есть программа process mining, когда мы смотрим, как реализован конкретный технологический процесс", - сказал он. Как отметил Ведяхин, банк реализует более 40 госпрограмм для поддержки населения и бизнеса на общую сумму 6 триллионов рублей и несет очень жесткую ответственность за эти бюджетные деньги. "Таким образом, 100% процессов, на которые смотрят проверяющие органы, у нас покрыты process mining. И, соответственно, 100% денег, которые выдаются для кредитов, выданных в рамках госпрограмм, контролируются таким образом. Сначала мы делаем самоконтроль, потом делимся с проверяющими коллегами и вместе смотрим, что можно поправить", - пояснил он. По мнению Ведяхина, дальнейшее развитие работы Счетной палаты будет заключаться именно в автоматическом контроле поднадзорных организаций. Особенно если говорить о проверке таких крупных организаций, как Сбербанк. "Очень сложно смотреть за банком, у которого 108 миллионов клиентов физлиц, более 3 миллионов клиентов юрлиц, огромнейший размер активов, пассивов, операций и так далее. Конечно, это должен делать искусственный интеллект. Здесь мы готовы предоставлять нашу экспертизу, максимально делиться и рассказывать, что мы можем сделать, чтобы проверка шла максимально быстро и была риск-ориентированной", - отметил он. Международный экономический форум России и стран Организации исламского сотрудничества "Россия - Исламский мир: KazanForum" проходит в Казани 14-19 мая.

https://ria.ru/20231226/ii-1918118349.html

https://ria.ru/20240516/knr-1946396503.html

https://ria.ru/20240313/sberbank-1932752097.html

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экономика, технологии, россия, казань, сбербанк россии, россия — исламский мир: kazanforum 2024