https://ria.ru/20240516/finansy-1946434879.html
Сбербанк контролирует выдачу кредитов по госпрограммам с помощью ИИ
Сбербанк контролирует выдачу кредитов по госпрограммам с помощью ИИ - РИА Новости, 16.05.2024
Сбербанк контролирует выдачу кредитов по госпрограммам с помощью ИИ
Сбербанк применяет искусственный интеллект для контроля за целевым использованием бюджетных средств, предназначенных для выдачи кредитов по госпрограммам,... РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T15:00
2024-05-16T15:00
2024-05-16T15:09
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казань
сбербанк россии
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КАЗАНЬ,16 мая – РИА Новости. Сбербанк применяет искусственный интеллект для контроля за целевым использованием бюджетных средств, предназначенных для выдачи кредитов по госпрограммам, сообщил первый заместитель председателя правления банка Александр Ведяхин на форуме "Россия - Исламский мир: KazanForum". "Мы стараемся максимально помочь всем проверяющим органам: и Счетной палате, и Федеральному казначейству - всем тем, кто следит за целевым использованием денежных средств. Для этого мы внедрили искусственный интеллект. У нас есть программа process mining, когда мы смотрим, как реализован конкретный технологический процесс", - сказал он. Как отметил Ведяхин, банк реализует более 40 госпрограмм для поддержки населения и бизнеса на общую сумму 6 триллионов рублей и несет очень жесткую ответственность за эти бюджетные деньги. "Таким образом, 100% процессов, на которые смотрят проверяющие органы, у нас покрыты process mining. И, соответственно, 100% денег, которые выдаются для кредитов, выданных в рамках госпрограмм, контролируются таким образом. Сначала мы делаем самоконтроль, потом делимся с проверяющими коллегами и вместе смотрим, что можно поправить", - пояснил он. По мнению Ведяхина, дальнейшее развитие работы Счетной палаты будет заключаться именно в автоматическом контроле поднадзорных организаций. Особенно если говорить о проверке таких крупных организаций, как Сбербанк. "Очень сложно смотреть за банком, у которого 108 миллионов клиентов физлиц, более 3 миллионов клиентов юрлиц, огромнейший размер активов, пассивов, операций и так далее. Конечно, это должен делать искусственный интеллект. Здесь мы готовы предоставлять нашу экспертизу, максимально делиться и рассказывать, что мы можем сделать, чтобы проверка шла максимально быстро и была риск-ориентированной", - отметил он. Международный экономический форум России и стран Организации исламского сотрудничества "Россия - Исламский мир: KazanForum" проходит в Казани 14-19 мая.
https://ria.ru/20231226/ii-1918118349.html
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https://ria.ru/20240313/sberbank-1932752097.html
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экономика, технологии, россия, казань, сбербанк россии, россия — исламский мир: kazanforum 2024
Экономика, Технологии, Россия, Казань, Сбербанк России, Россия — Исламский мир: KazanForum 2024
Сбербанк контролирует выдачу кредитов по госпрограммам с помощью ИИ
Сбербанк использует ИИ для контроля за целевым использованием бюджетных средств
КАЗАНЬ,16 мая – РИА Новости. Сбербанк применяет искусственный интеллект для контроля за целевым использованием бюджетных средств, предназначенных для выдачи кредитов по госпрограммам, сообщил первый заместитель председателя правления банка Александр Ведяхин на форуме "Россия - Исламский мир: KazanForum".
"Мы стараемся максимально помочь всем проверяющим органам: и Счетной палате, и Федеральному казначейству - всем тем, кто следит за целевым использованием денежных средств. Для этого мы внедрили искусственный интеллект. У нас есть программа process mining, когда мы смотрим, как реализован конкретный технологический процесс", - сказал он.
Как отметил Ведяхин, банк реализует более 40 госпрограмм для поддержки населения и бизнеса на общую сумму 6 триллионов рублей и несет очень жесткую ответственность за эти бюджетные деньги.
"Таким образом, 100% процессов, на которые смотрят проверяющие органы, у нас покрыты process mining. И, соответственно, 100% денег, которые выдаются для кредитов, выданных в рамках госпрограмм, контролируются таким образом. Сначала мы делаем самоконтроль, потом делимся с проверяющими коллегами и вместе смотрим, что можно поправить", - пояснил он.
По мнению Ведяхина, дальнейшее развитие работы Счетной палаты будет заключаться именно в автоматическом контроле поднадзорных организаций. Особенно если говорить о проверке таких крупных организаций, как Сбербанк.
"Очень сложно смотреть за банком, у которого 108 миллионов клиентов физлиц, более 3 миллионов клиентов юрлиц, огромнейший размер активов, пассивов, операций и так далее. Конечно, это должен делать искусственный интеллект. Здесь мы готовы предоставлять нашу экспертизу, максимально делиться и рассказывать, что мы можем сделать, чтобы проверка шла максимально быстро и была риск-ориентированной", - отметил он.
Международный экономический форум России
и стран Организации исламского сотрудничества "Россия - Исламский мир: KazanForum" проходит в Казани
14-19 мая.