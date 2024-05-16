https://ria.ru/20240516/evropa-1946307537.html
В Европе пытаются запугать лояльных к России граждан, заявили в Греции
В Европе пытаются запугать лояльных к России граждан, заявили в Греции - РИА Новости, 16.05.2024
В Европе пытаются запугать лояльных к России граждан, заявили в Греции
В Европе пытаются запугать лояльных к России граждан, рассказал РИА Новости член "Всемирной антиимпериалистической платформы" (WAP), профессор греческого... РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T05:33
2024-05-16T05:33
2024-05-16T06:59
в мире
россия
европа
луганск
димитриос пателис
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/10/1946311115_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_85a9ccf1ff795476bb8b05d9ee717b31.jpg
ЛУГАНСК, 16 мая – РИА Новости. В Европе пытаются запугать лояльных к России граждан, рассказал РИА Новости член "Всемирной антиимпериалистической платформы" (WAP), профессор греческого университета Димитриос Пателис, прибывший в Луганск. Члены WAP, в которую входят представители различных политических сил из разных стран, в том числе Европы и Азии, прибыли в ЛНР для того, чтобы выразить поддержку Донбассу и в целом России. Международная организация была создана в 2022 году и позиционирует себя как "антиимпериалистическая". "Были разные попытки и продолжаются. Например, с самого начала специальной военной операции были такие направления, чтобы мы не брали для сотрудничества в университетах российских коллег и ученых из России. Дошли до того, что когда отмечали (годовщину – ред.) национально-освободительной революции от 25 марта 1821 года, чтобы не были приглашены русские и чтобы нигде не упоминалась роль России в освобождении Греции", - рассказал Пателис. Он уточнил, что также некоторым лояльно настроенным к России гражданам и русскоговорящим поступают и прямые угрозы от переехавших в Европу украинских националистов. "Молодой человек, студент нашел у двери записку на украинском языке угрожающую фашистского содержания. Нападают на русскоговорящих в магазинах в центре города укронацисты. Непосредственно мне не угрожали. Ну есть косвенные формы, допустим, старались саботировать мои лекции, выступления. Стараются в общем дискредитировать людей, как меня, в качестве якобы агентов каких-то странных... Они стараются уничтожить личность просто", - заявил Пателис.
https://ria.ru/20240515/rossiya-1946046646.html
https://ria.ru/20240514/front-1945767503.html
россия
европа
луганск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/10/1946311115_244:0:1684:1080_1920x0_80_0_0_194a806c31d21b5070c36d1d9989a8a8.jpg
Член WAP: В Европе пытаются запугать лояльных к России граждан
В Европе пытаются запугать лояльных к России граждан, рассказал РИА Новости член "Всемирной антиимпериалистической платформы" (WAP), профессор греческого университета Димитриос Пателис, прибывший в Луганск.
2024-05-16T05:33
true
PT1M32S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, европа, луганск, димитриос пателис
В мире, Россия, Европа, Луганск, Димитриос Пателис
В Европе пытаются запугать лояльных к России граждан, заявили в Греции
Член WAP Пателис: в Европе пытаются запугать лояльных к России граждан
ЛУГАНСК, 16 мая – РИА Новости. В Европе пытаются запугать лояльных к России граждан, рассказал РИА Новости член "Всемирной антиимпериалистической платформы" (WAP), профессор греческого университета Димитриос Пателис, прибывший в Луганск.
Члены WAP, в которую входят представители различных политических сил из разных стран, в том числе Европы и Азии
, прибыли в ЛНР
для того, чтобы выразить поддержку Донбассу
и в целом России. Международная организация была создана в 2022 году и позиционирует себя как "антиимпериалистическая".
"Были разные попытки и продолжаются. Например, с самого начала специальной военной операции были такие направления, чтобы мы не брали для сотрудничества в университетах российских коллег и ученых из России. Дошли до того, что когда отмечали (годовщину – ред.) национально-освободительной революции от 25 марта 1821 года, чтобы не были приглашены русские и чтобы нигде не упоминалась роль России в освобождении Греции", - рассказал Пателис.
Он уточнил, что также некоторым лояльно настроенным к России гражданам и русскоговорящим поступают и прямые угрозы от переехавших в Европу украинских националистов.
"Молодой человек, студент нашел у двери записку на украинском языке угрожающую фашистского содержания. Нападают на русскоговорящих в магазинах в центре города укронацисты. Непосредственно мне не угрожали. Ну есть косвенные формы, допустим, старались саботировать мои лекции, выступления. Стараются в общем дискредитировать людей, как меня, в качестве якобы агентов каких-то странных... Они стараются уничтожить личность просто", - заявил Пателис.