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В Европе пытаются запугать лояльных к России граждан, заявили в Греции - РИА Новости, 16.05.2024
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05:33 16.05.2024 (обновлено: 06:59 16.05.2024)
https://ria.ru/20240516/evropa-1946307537.html
В Европе пытаются запугать лояльных к России граждан, заявили в Греции
В Европе пытаются запугать лояльных к России граждан, заявили в Греции - РИА Новости, 16.05.2024
В Европе пытаются запугать лояльных к России граждан, заявили в Греции
В Европе пытаются запугать лояльных к России граждан, рассказал РИА Новости член "Всемирной антиимпериалистической платформы" (WAP), профессор греческого... РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T05:33
2024-05-16T06:59
в мире
россия
европа
луганск
димитриос пателис
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ЛУГАНСК, 16 мая – РИА Новости. В Европе пытаются запугать лояльных к России граждан, рассказал РИА Новости член "Всемирной антиимпериалистической платформы" (WAP), профессор греческого университета Димитриос Пателис, прибывший в Луганск. Члены WAP, в которую входят представители различных политических сил из разных стран, в том числе Европы и Азии, прибыли в ЛНР для того, чтобы выразить поддержку Донбассу и в целом России. Международная организация была создана в 2022 году и позиционирует себя как "антиимпериалистическая". "Были разные попытки и продолжаются. Например, с самого начала специальной военной операции были такие направления, чтобы мы не брали для сотрудничества в университетах российских коллег и ученых из России. Дошли до того, что когда отмечали (годовщину – ред.) национально-освободительной революции от 25 марта 1821 года, чтобы не были приглашены русские и чтобы нигде не упоминалась роль России в освобождении Греции", - рассказал Пателис. Он уточнил, что также некоторым лояльно настроенным к России гражданам и русскоговорящим поступают и прямые угрозы от переехавших в Европу украинских националистов. "Молодой человек, студент нашел у двери записку на украинском языке угрожающую фашистского содержания. Нападают на русскоговорящих в магазинах в центре города укронацисты. Непосредственно мне не угрожали. Ну есть косвенные формы, допустим, старались саботировать мои лекции, выступления. Стараются в общем дискредитировать людей, как меня, в качестве якобы агентов каких-то странных... Они стараются уничтожить личность просто", - заявил Пателис.
https://ria.ru/20240515/rossiya-1946046646.html
https://ria.ru/20240514/front-1945767503.html
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Член WAP: В Европе пытаются запугать лояльных к России граждан
В Европе пытаются запугать лояльных к России граждан, рассказал РИА Новости член "Всемирной антиимпериалистической платформы" (WAP), профессор греческого университета Димитриос Пателис, прибывший в Луганск.
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в мире, россия, европа, луганск, димитриос пателис
В мире, Россия, Европа, Луганск, Димитриос Пателис
В Европе пытаются запугать лояльных к России граждан, заявили в Греции

Член WAP Пателис: в Европе пытаются запугать лояльных к России граждан

Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 16 мая – РИА Новости. В Европе пытаются запугать лояльных к России граждан, рассказал РИА Новости член "Всемирной антиимпериалистической платформы" (WAP), профессор греческого университета Димитриос Пателис, прибывший в Луганск.
Члены WAP, в которую входят представители различных политических сил из разных стран, в том числе Европы и Азии, прибыли в ЛНР для того, чтобы выразить поддержку Донбассу и в целом России. Международная организация была создана в 2022 году и позиционирует себя как "антиимпериалистическая".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
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"Были разные попытки и продолжаются. Например, с самого начала специальной военной операции были такие направления, чтобы мы не брали для сотрудничества в университетах российских коллег и ученых из России. Дошли до того, что когда отмечали (годовщину – ред.) национально-освободительной революции от 25 марта 1821 года, чтобы не были приглашены русские и чтобы нигде не упоминалась роль России в освобождении Греции", - рассказал Пателис.
Он уточнил, что также некоторым лояльно настроенным к России гражданам и русскоговорящим поступают и прямые угрозы от переехавших в Европу украинских националистов.
"Молодой человек, студент нашел у двери записку на украинском языке угрожающую фашистского содержания. Нападают на русскоговорящих в магазинах в центре города укронацисты. Непосредственно мне не угрожали. Ну есть косвенные формы, допустим, старались саботировать мои лекции, выступления. Стараются в общем дискредитировать людей, как меня, в качестве якобы агентов каких-то странных... Они стараются уничтожить личность просто", - заявил Пателис.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
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В миреРоссияЕвропаЛуганскДимитриос Пателис
 
 
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