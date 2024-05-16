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Кадыров предложил способ привести в чувство "горячие головы" в Эстонии - РИА Новости, 16.05.2024
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18:31 16.05.2024 (обновлено: 20:21 16.05.2024)
https://ria.ru/20240516/estoniya-1946507886.html
Кадыров предложил способ привести в чувство "горячие головы" в Эстонии
Кадыров предложил способ привести в чувство "горячие головы" в Эстонии - РИА Новости, 16.05.2024
Кадыров предложил способ привести в чувство "горячие головы" в Эстонии
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил в Telegram-канале о необходимости привести "горячие головы" в Эстонии в чувство прилетами "нескольких условных "Кинжалов". РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T18:31
2024-05-16T20:21
россия
эстония
рамзан кадыров
безопасность
чеченская республика (чечня)
санкции в отношении россии
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ГРОЗНЫЙ, 16 мая - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил в Telegram-канале о необходимости привести "горячие головы" в Эстонии в чувство прилетами "нескольких условных "Кинжалов". Ранее издание Postimees сообщало, что парламент Эстонии принял закон, который позволяет направить Украине замороженные российские активы. "Активы России за рубежом - это активы всех россиян! Поэтому считаю, что точки принятия подобных решений по откровенному грабежу нашей страны должны стать целью номер один для точечного ракетного удара! И я говорю буквально. Не стоит на всё это смотреть, стиснув зубы, терпеливо или великодушно. Если до сих пор все эти недружественные страны помогали укрофашистам оружием, финансами, то теперь вовсе распустились, посягая на чужое имущество. Однозначно нужно ответить залпами по ключевым точкам, чтобы в следующий раз у них даже желания думать о подобных выпадах в сторону России не было. Уверен, результативные прилеты нескольких условных "Кинжалов" быстро приведут в чувства наиболее "горячие" эстонские головы", - написал Кадыров. Глава Чечни отметил, что Эстония всегда особо выделялась на постсоветском пространстве своей антироссийской политикой, "никого она не удивила и сейчас". "Но спокойно наблюдать, как под боком пыжится и тужится сосед, мечтая нанести максимум вреда твоей стране, мы тоже не имеем права. Считаю, что на такие вызовы необходимо отвечать без церемоний - решительно и жестко", - подчеркнул Кадыров. После начала Россией спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. До последнего времени в ЕС обсуждали пути использования замороженных активов РФ только для финансирования восстановления Украины. Европейский центробанк предупреждал, что это может нести репутационные риски для европейской валюты в долгосрочной перспективе, и призывал "смотреть за пределы этого отдельного конфликта" и искать другие способы финансирования Киева. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе. По его словам, у РФ "тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России и которые были заморожены в ответ на арест российских государственных резервов, здесь не может быть сомнений, что мы взаимно будем действовать".
https://ria.ru/20240516/lyaenemets-1946371768.html
https://ria.ru/20240515/zakharova-1946116102.html
https://ria.ru/20240509/narva-1944952947.html
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россия, эстония, рамзан кадыров, безопасность, чеченская республика (чечня), санкции в отношении россии
Россия, Эстония, Рамзан Кадыров, Безопасность, Чеченская республика (Чечня), Санкции в отношении России
Кадыров предложил способ привести в чувство "горячие головы" в Эстонии

Кадыров предложил ракетами привести в чувство горячие головы в Эстонии

© РИА Новости / Саид Царнаев | Перейти в медиабанкРамзан Кадыров
Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Рамзан Кадыров. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 16 мая - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил в Telegram-канале о необходимости привести "горячие головы" в Эстонии в чувство прилетами "нескольких условных "Кинжалов".
Ранее издание Postimees сообщало, что парламент Эстонии принял закон, который позволяет направить Украине замороженные российские активы.
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"Активы России за рубежом - это активы всех россиян! Поэтому считаю, что точки принятия подобных решений по откровенному грабежу нашей страны должны стать целью номер один для точечного ракетного удара! И я говорю буквально. Не стоит на всё это смотреть, стиснув зубы, терпеливо или великодушно. Если до сих пор все эти недружественные страны помогали укрофашистам оружием, финансами, то теперь вовсе распустились, посягая на чужое имущество. Однозначно нужно ответить залпами по ключевым точкам, чтобы в следующий раз у них даже желания думать о подобных выпадах в сторону России не было. Уверен, результативные прилеты нескольких условных "Кинжалов" быстро приведут в чувства наиболее "горячие" эстонские головы", - написал Кадыров.
Глава Чечни отметил, что Эстония всегда особо выделялась на постсоветском пространстве своей антироссийской политикой, "никого она не удивила и сейчас". "Но спокойно наблюдать, как под боком пыжится и тужится сосед, мечтая нанести максимум вреда твоей стране, мы тоже не имеем права. Считаю, что на такие вызовы необходимо отвечать без церемоний - решительно и жестко", - подчеркнул Кадыров.
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После начала Россией спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. До последнего времени в ЕС обсуждали пути использования замороженных активов РФ только для финансирования восстановления Украины.
Европейский центробанк предупреждал, что это может нести репутационные риски для европейской валюты в долгосрочной перспективе, и призывал "смотреть за пределы этого отдельного конфликта" и искать другие способы финансирования Киева.
В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе. По его словам, у РФ "тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России и которые были заморожены в ответ на арест российских государственных резервов, здесь не может быть сомнений, что мы взаимно будем действовать".
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РоссияЭстонияРамзан КадыровБезопасностьЧеченская республика (Чечня)Санкции в отношении России
 
 
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