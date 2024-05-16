https://ria.ru/20240516/energetika-1946381922.html
Россия и Китай будут укреплять партнерство в сфере энергетики
Россия и Китай будут укреплять партнерство в сфере энергетики - РИА Новости, 16.05.2024
Россия и Китай будут укреплять партнерство в сфере энергетики
РИА Новости РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T12:18
2024-05-16T12:18
2024-05-16T12:26
в мире
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китай
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РИА НовостиМОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Россия и Китай договорились укреплять стратегическое партнерство в энергетической сфере.Текст совместного заявления РФ и КНР об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху, в контексте 75-летия установления дипломатических отношений между двумя странами опубликован на сайте Кремля."Стороны рассматривают практическое сотрудничество России и Китая в качестве важного фактора стимулирования социально-экономического развития и совместного процветания двух стран... В этих целях они договорились... Продолжать укреплять российско-китайское стратегическое партнерство в энергетической сфере, осуществлять его развитие на высоком уровнев интересах обеспечения экономической и энергетической безопасности двух стран", - говорится в заявлении.
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в мире, россия, китай
Россия и Китай будут укреплять партнерство в сфере энергетики
Россия и Китай продолжат стратегическое партнерство в энергетической сфере
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Россия и Китай договорились укреплять стратегическое партнерство в энергетической сфере.
Текст совместного заявления РФ и КНР об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху, в контексте 75-летия установления дипломатических отношений между двумя странами опубликован на сайте Кремля.
"Стороны рассматривают практическое сотрудничество России и Китая в качестве важного фактора стимулирования социально-экономического развития и совместного процветания двух стран... В этих целях они договорились... Продолжать укреплять российско-китайское стратегическое партнерство в энергетической сфере, осуществлять его развитие на высоком уровнев интересах обеспечения экономической и энергетической безопасности двух стран", - говорится в заявлении.