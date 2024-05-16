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Россия и Китай будут укреплять партнерство в сфере энергетики - РИА Новости, 16.05.2024
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12:18 16.05.2024 (обновлено: 12:26 16.05.2024) дополняется ...
https://ria.ru/20240516/energetika-1946381922.html
Россия и Китай будут укреплять партнерство в сфере энергетики
Россия и Китай будут укреплять партнерство в сфере энергетики - РИА Новости, 16.05.2024
Россия и Китай будут укреплять партнерство в сфере энергетики
РИА Новости РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T12:18
2024-05-16T12:26
в мире
россия
китай
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РИА НовостиМОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Россия и Китай договорились укреплять стратегическое партнерство в энергетической сфере.Текст совместного заявления РФ и КНР об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху, в контексте 75-летия установления дипломатических отношений между двумя странами опубликован на сайте Кремля."Стороны рассматривают практическое сотрудничество России и Китая в качестве важного фактора стимулирования социально-экономического развития и совместного процветания двух стран... В этих целях они договорились... Продолжать укреплять российско-китайское стратегическое партнерство в энергетической сфере, осуществлять его развитие на высоком уровнев интересах обеспечения экономической и энергетической безопасности двух стран", - говорится в заявлении.
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в мире, россия, китай
В мире, Россия, Китай
Россия и Китай будут укреплять партнерство в сфере энергетики

Россия и Китай продолжат стратегическое партнерство в энергетической сфере

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпинь на церемонии подписания совместных документов в Доме народных собраний в Пекине
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпинь на церемонии подписания совместных документов в Доме народных собраний в Пекине - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпинь на церемонии подписания совместных документов в Доме народных собраний в Пекине
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РИА Новости
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Россия и Китай договорились укреплять стратегическое партнерство в энергетической сфере.
Текст совместного заявления РФ и КНР об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху, в контексте 75-летия установления дипломатических отношений между двумя странами опубликован на сайте Кремля.
АЭС
Россия и Китай заключили соглашение в области атомной энергетики
21 марта 2023, 19:12
"Стороны рассматривают практическое сотрудничество России и Китая в качестве важного фактора стимулирования социально-экономического развития и совместного процветания двух стран... В этих целях они договорились... Продолжать укреплять российско-китайское стратегическое партнерство в энергетической сфере, осуществлять его развитие на высоком уровнев интересах обеспечения экономической и энергетической безопасности двух стран", - говорится в заявлении.
 
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