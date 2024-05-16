https://ria.ru/20240516/eksport-1946333588.html

Путин отметил рост российского экспорта продовольствия на рынок Китая

Путин отметил рост российского экспорта продовольствия на рынок Китая - РИА Новости, 16.05.2024

Путин отметил рост российского экспорта продовольствия на рынок Китая

Президент России Владимир Путин отметил рост российского экспорта продовольствия на рынок Китая. РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T09:37

2024-05-16T09:37

2024-05-16T09:51

китай

россия

владимир путин

в мире

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ПЕКИН, 16 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил рост российского экспорта продовольствия на рынок Китая."Я особо отмечу рост российского экспорта продовольствия на китайский рынок - более чем в полтора раза, до 7,6 миллиарда долларов", - сказал Путин во время заявлений для прессы по итогам российско-китайских переговоров.

https://ria.ru/20240516/putin-1946333790.html

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китай, россия, владимир путин, в мире