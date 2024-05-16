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Путин отметил рост российского экспорта продовольствия на рынок Китая - РИА Новости, 16.05.2024
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09:37 16.05.2024 (обновлено: 09:51 16.05.2024)
https://ria.ru/20240516/eksport-1946333588.html
Путин отметил рост российского экспорта продовольствия на рынок Китая
Путин отметил рост российского экспорта продовольствия на рынок Китая - РИА Новости, 16.05.2024
Путин отметил рост российского экспорта продовольствия на рынок Китая
Президент России Владимир Путин отметил рост российского экспорта продовольствия на рынок Китая. РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T09:37
2024-05-16T09:51
китай
россия
владимир путин
в мире
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ПЕКИН, 16 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил рост российского экспорта продовольствия на рынок Китая."Я особо отмечу рост российского экспорта продовольствия на китайский рынок - более чем в полтора раза, до 7,6 миллиарда долларов", - сказал Путин во время заявлений для прессы по итогам российско-китайских переговоров.
https://ria.ru/20240516/putin-1946333790.html
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китай, россия, владимир путин, в мире
Китай, Россия, Владимир Путин, В мире

Путин отметил рост российского экспорта продовольствия на рынок Китая

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© РИА Новости / POOL
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Владимир Путин. Архивное фото
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ПЕКИН, 16 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил рост российского экспорта продовольствия на рынок Китая.
"Я особо отмечу рост российского экспорта продовольствия на китайский рынок - более чем в полтора раза, до 7,6 миллиарда долларов", - сказал Путин во время заявлений для прессы по итогам российско-китайских переговоров.
Пресс-конференция Владимира Путина и Си Цзиньпина - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
Взаимная торговля КНР и России защищена от третьих стран, заявил Путин
Вчера, 09:41
 
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