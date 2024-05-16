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Дюмин не сдержал эмоций во время прощальной речи - РИА Новости, 16.05.2024
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15:57 16.05.2024 (обновлено: 17:45 16.05.2024)
https://ria.ru/20240516/dyumin-1946459454.html
Дюмин не сдержал эмоций во время прощальной речи
Дюмин не сдержал эмоций во время прощальной речи - РИА Новости, 16.05.2024
Дюмин не сдержал эмоций во время прощальной речи
Бывший губернатор Тульской области Алексей Дюмин не сдержал эмоции во время прощальной речи на церемонии официального представления врио главы региона. РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T15:57
2024-05-16T17:45
политика
тульская область
россия
алексей дюмин
владимир путин
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Бывший губернатор Тульской области Алексей Дюмин не сдержал эмоции во время прощальной речи на церемонии официального представления врио главы региона."Тульская область навсегда останется в моем сердце", — произнес он, но не смог закончить предложение из-за подступивших слез.На кадрах видно, как политик отвернулся и вытер глаза. Зал зааплодировал экс-губернатору.Перед этим чиновник заявил, что для него было большой честью в течение восьми лет руководить регионом с такой богатой традицией, самобытной культурой, великой историей и людьми.Во вторник Владимир Путин назначил Дюмина своим помощником, освободив от должности губернатора Тульской области. В администрации президента он будет курировать вопросы оборонно-промышленного комплекса (ОПК), спорта и заниматься Госсоветом.Накануне пресс-служба Кремля сообщила, что глава государства назначил временно исполняющим обязанности главы региона Дмитрия Миляева — бывшего первого замгубернатора.
https://ria.ru/20240515/rostekh-1946253062.html
https://ria.ru/20240514/dyumin-1945804290.html
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политика, тульская область, россия, алексей дюмин, владимир путин
Политика, Тульская область, Россия, Алексей Дюмин, Владимир Путин
Дюмин не сдержал эмоций во время прощальной речи

Экс-губернатор Тульской области Дюмин не сдержал эмоций во время прощальной речи

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкГубернатор Тульской области Алексей Дюмин
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Бывший губернатор Тульской области Алексей Дюмин не сдержал эмоции во время прощальной речи на церемонии официального представления врио главы региона.
"Тульская область навсегда останется в моем сердце", — произнес он, но не смог закончить предложение из-за подступивших слез.
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На кадрах видно, как политик отвернулся и вытер глаза. Зал зааплодировал экс-губернатору.
Перед этим чиновник заявил, что для него было большой честью в течение восьми лет руководить регионом с такой богатой традицией, самобытной культурой, великой историей и людьми.
Во вторник Владимир Путин назначил Дюмина своим помощником, освободив от должности губернатора Тульской области. В администрации президента он будет курировать вопросы оборонно-промышленного комплекса (ОПК), спорта и заниматься Госсоветом.
Накануне пресс-служба Кремля сообщила, что глава государства назначил временно исполняющим обязанности главы региона Дмитрия Миляева — бывшего первого замгубернатора.
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин на открытии Дня Тульской области на Международной выставке-форуме Россия
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14 мая, 11:27
 
ПолитикаТульская областьРоссияАлексей ДюминВладимир Путин
 
 
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