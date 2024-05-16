https://ria.ru/20240516/dtp-1946341877.html
В Самаре автобус въехал в остановку
В Самаре автобус въехал в остановку - РИА Новости, 16.05.2024
В Самаре автобус въехал в остановку
Автобус въехал в остановку общественного транспорта в Самаре, в результате пострадал пешеход, сообщил региональный главк МВД в Telegram-канале. РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T10:19
2024-05-16T10:19
2024-05-16T10:19
происшествия
самара
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125867_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_4d3db32adf3de158a2a0d1107b735fd3.jpg
САРАТОВ, 16 мая - РИА Новости. Автобус въехал в остановку общественного транспорта в Самаре, в результате пострадал пешеход, сообщил региональный главк МВД в Telegram-канале. "Водитель, управляя автобусом МАЗ, двигаясь по улице Аврора со стороны улицы Партизанская в направлении улицы Балаковская, напротив дома 60А по улице Аврора, не обеспечил постоянного контроля за движением транспортного средства, допустил наезд на мужчину 1982 года рождения, который находился на остановке общественного транспорта. С места ДТП мужчина с телесными повреждениями был доставлен в одну из городских больниц", - говорится в сообщении. На фото, опубликованном главком, запечатлен автобус с опознавательным знаком "Перевозка детей" на заднем стекле, который въехал в остановку в общественного транспорта и стоит правыми колесами на тротуаре.
https://ria.ru/20240511/zaderzhanie-1945305595.html
самара
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125867_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_ddd71cf665ec4438e1e6edea53f98f9a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, самара
В Самаре автобус въехал в остановку
В Самаре автобус въехал в остановку, пострадал один человек