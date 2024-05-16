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В Самаре автобус въехал в остановку - РИА Новости, 16.05.2024
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10:19 16.05.2024
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В Самаре автобус въехал в остановку
В Самаре автобус въехал в остановку - РИА Новости, 16.05.2024
В Самаре автобус въехал в остановку
Автобус въехал в остановку общественного транспорта в Самаре, в результате пострадал пешеход, сообщил региональный главк МВД в Telegram-канале. РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T10:19
2024-05-16T10:19
происшествия
самара
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САРАТОВ, 16 мая - РИА Новости. Автобус въехал в остановку общественного транспорта в Самаре, в результате пострадал пешеход, сообщил региональный главк МВД в Telegram-канале. "Водитель, управляя автобусом МАЗ, двигаясь по улице Аврора со стороны улицы Партизанская в направлении улицы Балаковская, напротив дома 60А по улице Аврора, не обеспечил постоянного контроля за движением транспортного средства, допустил наезд на мужчину 1982 года рождения, который находился на остановке общественного транспорта. С места ДТП мужчина с телесными повреждениями был доставлен в одну из городских больниц", - говорится в сообщении. На фото, опубликованном главком, запечатлен автобус с опознавательным знаком "Перевозка детей" на заднем стекле, который въехал в остановку в общественного транспорта и стоит правыми колесами на тротуаре.
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происшествия, самара
Происшествия, Самара
В Самаре автобус въехал в остановку

В Самаре автобус въехал в остановку, пострадал один человек

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 16 мая - РИА Новости. Автобус въехал в остановку общественного транспорта в Самаре, в результате пострадал пешеход, сообщил региональный главк МВД в Telegram-канале.
«
"Водитель, управляя автобусом МАЗ, двигаясь по улице Аврора со стороны улицы Партизанская в направлении улицы Балаковская, напротив дома 60А по улице Аврора, не обеспечил постоянного контроля за движением транспортного средства, допустил наезд на мужчину 1982 года рождения, который находился на остановке общественного транспорта. С места ДТП мужчина с телесными повреждениями был доставлен в одну из городских больниц", - говорится в сообщении.
На фото, опубликованном главком, запечатлен автобус с опознавательным знаком "Перевозка детей" на заднем стекле, который въехал в остановку в общественного транспорта и стоит правыми колесами на тротуаре.
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