https://ria.ru/20240516/dtp-1946341877.html

В Самаре автобус въехал в остановку

В Самаре автобус въехал в остановку - РИА Новости, 16.05.2024

В Самаре автобус въехал в остановку

Автобус въехал в остановку общественного транспорта в Самаре, в результате пострадал пешеход, сообщил региональный главк МВД в Telegram-канале. РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T10:19

2024-05-16T10:19

2024-05-16T10:19

происшествия

самара

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САРАТОВ, 16 мая - РИА Новости. Автобус въехал в остановку общественного транспорта в Самаре, в результате пострадал пешеход, сообщил региональный главк МВД в Telegram-канале. "Водитель, управляя автобусом МАЗ, двигаясь по улице Аврора со стороны улицы Партизанская в направлении улицы Балаковская, напротив дома 60А по улице Аврора, не обеспечил постоянного контроля за движением транспортного средства, допустил наезд на мужчину 1982 года рождения, который находился на остановке общественного транспорта. С места ДТП мужчина с телесными повреждениями был доставлен в одну из городских больниц", - говорится в сообщении. На фото, опубликованном главком, запечатлен автобус с опознавательным знаком "Перевозка детей" на заднем стекле, который въехал в остановку в общественного транспорта и стоит правыми колесами на тротуаре.

https://ria.ru/20240511/zaderzhanie-1945305595.html

самара

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2024

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происшествия, самара