https://ria.ru/20240516/dron-1946466946.html

Авиация уничтожила еще один украинский безэкипажный катер в Черном море

Авиация уничтожила еще один украинский безэкипажный катер в Черном море - РИА Новости, 16.05.2024

Авиация уничтожила еще один украинский безэкипажный катер в Черном море

Морская авиация ВМФ России уничтожила украинский безэкипажный катер, двигавшийся в сторону Крыма, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T16:21

2024-05-16T16:21

2024-05-16T16:52

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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Морская авиация ВМФ России уничтожила украинский безэкипажный катер, двигавшийся в сторону Крыма, сообщили в Минобороны России.Ранее МО РФ сообщило об уничтожении 11 украинских безэкипажных катеров."Около 15.30 мск в западной части акватории Чёрного моря был обнаружен следовавший в направлении Крымского полуострова безэкипажный катер ВМС Украины", - говорится в сообщении."Безэкипажный катер был уничтожен из штатного вооружения морской авиации ВМФ", - добавили в ведомстве.

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россия, вооруженные силы украины, безопасность, черное море, военно-морские силы украины