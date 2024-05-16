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Авиация уничтожила еще один украинский безэкипажный катер в Черном море - РИА Новости, 16.05.2024
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16:21 16.05.2024 (обновлено: 16:52 16.05.2024)
https://ria.ru/20240516/dron-1946466946.html
Авиация уничтожила еще один украинский безэкипажный катер в Черном море
Авиация уничтожила еще один украинский безэкипажный катер в Черном море - РИА Новости, 16.05.2024
Авиация уничтожила еще один украинский безэкипажный катер в Черном море
Морская авиация ВМФ России уничтожила украинский безэкипажный катер, двигавшийся в сторону Крыма, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T16:21
2024-05-16T16:52
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
черное море
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Морская авиация ВМФ России уничтожила украинский безэкипажный катер, двигавшийся в сторону Крыма, сообщили в Минобороны России.Ранее МО РФ сообщило об уничтожении 11 украинских безэкипажных катеров."Около 15.30 мск в западной части акватории Чёрного моря был обнаружен следовавший в направлении Крымского полуострова безэкипажный катер ВМС Украины", - говорится в сообщении."Безэкипажный катер был уничтожен из штатного вооружения морской авиации ВМФ", - добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20240514/kharkov-1945766402.html
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россия, вооруженные силы украины, безопасность, черное море, военно-морские силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Черное море, Военно-морские силы Украины
Авиация уничтожила еще один украинский безэкипажный катер в Черном море

МО РФ: морская авиация уничтожила еще один дрон ВСУ, двигавшийся на Крым

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкБалаклава
Балаклава - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Морская авиация ВМФ России уничтожила украинский безэкипажный катер, двигавшийся в сторону Крыма, сообщили в Минобороны России.
Ранее МО РФ сообщило об уничтожении 11 украинских безэкипажных катеров.
"Около 15.30 мск в западной части акватории Чёрного моря был обнаружен следовавший в направлении Крымского полуострова безэкипажный катер ВМС Украины", - говорится в сообщении.
"Безэкипажный катер был уничтожен из штатного вооружения морской авиации ВМФ", - добавили в ведомстве.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныБезопасностьЧерное мореВоенно-морские силы Украины
 
 
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