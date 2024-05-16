https://ria.ru/20240516/dnyao-1946394676.html

Россия и Китай выступили за продвижение обзорного процесса ДНЯО

Россия и Китай выступили за продвижение обзорного процесса ДНЯО - РИА Новости, 16.05.2024

Россия и Китай выступили за продвижение обзорного процесса ДНЯО

Россия и Китай выступают в поддержку успешного продвижения обзорного процесса Договора о нераспространении ядерного оружия. РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T12:50

2024-05-16T12:50

2024-05-16T17:04

китай

россия

безопасность

ядерное оружие

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Россия и Китай выступают в поддержку успешного продвижения обзорного процесса Договора о нераспространении ядерного оружия. Текст совместного заявления РФ и КНР об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху, в контексте 75-летия установления дипломатических отношений между двумя странами опубликован на сайте Кремля. "Россия и Китай выступают в поддержку успешного продвижения обзорного процесса Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), а также против его использования, равно как и самого Договора, в политических целях, не имеющих отношения к его предмету", - говорится в документе. Стороны также вновь подтвердили озабоченность в связи с попытками США "в нарушение стратегического баланса обеспечить себе решающее военное преимущество".В заявлении отмечается, что это, прежде всего, связано с деятельностью США по созданию глобальной системы противоракетной обороны и развертыванию ее элементов в различных регионах мира и в космосе в сочетании с наращиванием потенциала высокоточного неядерного оружия, а также с программой сотрудничества в сфере строительства атомных подводных лодок между США, Великобританией и Австралией и реализацией Вашингтоном планов по размещению ракет средней и меньшей дальности (РСМД) наземного базирования в Азиатско-Тихоокеанском и Европейском регионах, включая их передачу своим союзникам."Из Вашингтона также звучат заявления о намерении развивать и углублять эту практику, ведущую в конечном итоге к постоянному базированию соответствующих ракетных вооружений США в различных регионах мира. Стороны самым решительным образом осуждают эти крайне дестабилизирующие шаги, несущие прямую угрозу безопасности России и КНР, и намерены наращивать взаимодействие и уплотнять координацию в целях противодействия деструктивному и враждебному курсу Вашингтона на так называемое "двойное сдерживание" наших стран", - подчеркивается в документе.

https://ria.ru/20240513/sunak-1945732591.html

https://ria.ru/20240423/nato-1941842805.html

китай

россия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

китай, россия, безопасность, ядерное оружие