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Россия и Китай выступили за продвижение обзорного процесса ДНЯО - РИА Новости, 16.05.2024
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12:50 16.05.2024 (обновлено: 17:04 16.05.2024)
https://ria.ru/20240516/dnyao-1946394676.html
Россия и Китай выступили за продвижение обзорного процесса ДНЯО
Россия и Китай выступили за продвижение обзорного процесса ДНЯО - РИА Новости, 16.05.2024
Россия и Китай выступили за продвижение обзорного процесса ДНЯО
Россия и Китай выступают в поддержку успешного продвижения обзорного процесса Договора о нераспространении ядерного оружия. РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T12:50
2024-05-16T17:04
китай
россия
безопасность
ядерное оружие
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Россия и Китай выступают в поддержку успешного продвижения обзорного процесса Договора о нераспространении ядерного оружия. Текст совместного заявления РФ и КНР об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху, в контексте 75-летия установления дипломатических отношений между двумя странами опубликован на сайте Кремля. "Россия и Китай выступают в поддержку успешного продвижения обзорного процесса Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), а также против его использования, равно как и самого Договора, в политических целях, не имеющих отношения к его предмету", - говорится в документе. Стороны также вновь подтвердили озабоченность в связи с попытками США "в нарушение стратегического баланса обеспечить себе решающее военное преимущество".В заявлении отмечается, что это, прежде всего, связано с деятельностью США по созданию глобальной системы противоракетной обороны и развертыванию ее элементов в различных регионах мира и в космосе в сочетании с наращиванием потенциала высокоточного неядерного оружия, а также с программой сотрудничества в сфере строительства атомных подводных лодок между США, Великобританией и Австралией и реализацией Вашингтоном планов по размещению ракет средней и меньшей дальности (РСМД) наземного базирования в Азиатско-Тихоокеанском и Европейском регионах, включая их передачу своим союзникам."Из Вашингтона также звучат заявления о намерении развивать и углублять эту практику, ведущую в конечном итоге к постоянному базированию соответствующих ракетных вооружений США в различных регионах мира. Стороны самым решительным образом осуждают эти крайне дестабилизирующие шаги, несущие прямую угрозу безопасности России и КНР, и намерены наращивать взаимодействие и уплотнять координацию в целях противодействия деструктивному и враждебному курсу Вашингтона на так называемое "двойное сдерживание" наших стран", - подчеркивается в документе.
https://ria.ru/20240513/sunak-1945732591.html
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китай, россия, безопасность, ядерное оружие
Китай, Россия, Безопасность, Ядерное оружие
Россия и Китай выступили за продвижение обзорного процесса ДНЯО

Россия и Китай выступили против продвижения ДНЯО в политических целях

© AP Photo / Mark SchiefelbeinГосударственные флаги России и Китая на столе в Доме народных собраний в Пекине
Государственные флаги России и Китая на столе в Доме народных собраний в Пекине - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Государственные флаги России и Китая на столе в Доме народных собраний в Пекине. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Россия и Китай выступают в поддержку успешного продвижения обзорного процесса Договора о нераспространении ядерного оружия.
Текст совместного заявления РФ и КНР об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху, в контексте 75-летия установления дипломатических отношений между двумя странами опубликован на сайте Кремля.
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"Россия и Китай выступают в поддержку успешного продвижения обзорного процесса Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), а также против его использования, равно как и самого Договора, в политических целях, не имеющих отношения к его предмету", - говорится в документе. Стороны также вновь подтвердили озабоченность в связи с попытками США "в нарушение стратегического баланса обеспечить себе решающее военное преимущество".
В заявлении отмечается, что это, прежде всего, связано с деятельностью США по созданию глобальной системы противоракетной обороны и развертыванию ее элементов в различных регионах мира и в космосе в сочетании с наращиванием потенциала высокоточного неядерного оружия, а также с программой сотрудничества в сфере строительства атомных подводных лодок между США, Великобританией и Австралией и реализацией Вашингтоном планов по размещению ракет средней и меньшей дальности (РСМД) наземного базирования в Азиатско-Тихоокеанском и Европейском регионах, включая их передачу своим союзникам.
"Из Вашингтона также звучат заявления о намерении развивать и углублять эту практику, ведущую в конечном итоге к постоянному базированию соответствующих ракетных вооружений США в различных регионах мира. Стороны самым решительным образом осуждают эти крайне дестабилизирующие шаги, несущие прямую угрозу безопасности России и КНР, и намерены наращивать взаимодействие и уплотнять координацию в целях противодействия деструктивному и враждебному курсу Вашингтона на так называемое "двойное сдерживание" наших стран", - подчеркивается в документе.
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