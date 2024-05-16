https://ria.ru/20240516/diplomatiya-1946408464.html
Путин напомнил о юбилее дипломатических отношений России и Китая
Путин напомнил о юбилее дипломатических отношений России и Китая - РИА Новости, 16.05.2024
Путин напомнил о юбилее дипломатических отношений России и Китая
Президент РФ Владимир Путин заявил, что 75-летие дипломатических отношений Китая и России - это важный для двух стран юбилей, за этот период государства... РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T13:33
2024-05-16T13:33
2024-05-16T13:33
россия
китай
владимир путин
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что 75-летие дипломатических отношений Китая и России - это важный для двух стран юбилей, за этот период государства добились серьезных результатов и накопили бесценный опыт. "75 лет дипломатических отношений – это важный для наших стран юбилей", - сказал Путин на концерте, посвященном 75-летию установления дипломатических отношений между РФ и КНР и старту перекрестных Годов культуры 2024-2025. Он напомнил, что Советский Союз был первой страной, признавшей Китайскую Народную Республику. Российский лидер отметил, что наша страна также оказала масштабную помощь на начальном этапе становления нового китайского государства, содействовала укреплению его независимости и суверенитета. "Мы, конечно же, рады, что китайский народ под руководством Коммунистической партии смог добиться столь впечатляющих успехов в развитии своей страны, наполнить свою древнюю цивилизацию мощной жизненной энергией. 75 лет – это небольшой срок по меркам многовековой истории России и Китая. Но за этот период времени мы смогли добиться серьезных результатов, накопить бесценный опыт тесного добрососедского взаимодействия, вобравшего в себя совместные успехи и достижения", - добавил президент России.
https://ria.ru/20240515/kitay-1945724956.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, китай, владимир путин, политика
Россия, Китай, Владимир Путин, Политика
Путин напомнил о юбилее дипломатических отношений России и Китая
Путин назвал 75-летие дипотношений важным юбилеем как для России, так и для КНР
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что 75-летие дипломатических отношений Китая и России - это важный для двух стран юбилей, за этот период государства добились серьезных результатов и накопили бесценный опыт.
"75 лет дипломатических отношений – это важный для наших стран юбилей", - сказал Путин на концерте, посвященном 75-летию установления дипломатических отношений между РФ и КНР и старту перекрестных Годов культуры 2024-2025.
Он напомнил, что Советский Союз был первой страной, признавшей Китайскую Народную Республику. Российский лидер отметил, что наша страна также оказала масштабную помощь на начальном этапе становления нового китайского государства, содействовала укреплению его независимости и суверенитета.
"Мы, конечно же, рады, что китайский народ под руководством Коммунистической партии смог добиться столь впечатляющих успехов в развитии своей страны, наполнить свою древнюю цивилизацию мощной жизненной энергией. 75 лет – это небольшой срок по меркам многовековой истории России и Китая. Но за этот период времени мы смогли добиться серьезных результатов, накопить бесценный опыт тесного добрососедского взаимодействия, вобравшего в себя совместные успехи и достижения", - добавил президент России.