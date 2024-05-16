https://ria.ru/20240516/diplomatiya-1946408464.html

Путин напомнил о юбилее дипломатических отношений России и Китая

Путин напомнил о юбилее дипломатических отношений России и Китая - РИА Новости, 16.05.2024

Путин напомнил о юбилее дипломатических отношений России и Китая

Президент РФ Владимир Путин заявил, что 75-летие дипломатических отношений Китая и России - это важный для двух стран юбилей, за этот период государства... РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T13:33

2024-05-16T13:33

2024-05-16T13:33

россия

китай

владимир путин

политика

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что 75-летие дипломатических отношений Китая и России - это важный для двух стран юбилей, за этот период государства добились серьезных результатов и накопили бесценный опыт. "75 лет дипломатических отношений – это важный для наших стран юбилей", - сказал Путин на концерте, посвященном 75-летию установления дипломатических отношений между РФ и КНР и старту перекрестных Годов культуры 2024-2025. Он напомнил, что Советский Союз был первой страной, признавшей Китайскую Народную Республику. Российский лидер отметил, что наша страна также оказала масштабную помощь на начальном этапе становления нового китайского государства, содействовала укреплению его независимости и суверенитета. "Мы, конечно же, рады, что китайский народ под руководством Коммунистической партии смог добиться столь впечатляющих успехов в развитии своей страны, наполнить свою древнюю цивилизацию мощной жизненной энергией. 75 лет – это небольшой срок по меркам многовековой истории России и Китая. Но за этот период времени мы смогли добиться серьезных результатов, накопить бесценный опыт тесного добрососедского взаимодействия, вобравшего в себя совместные успехи и достижения", - добавил президент России.

https://ria.ru/20240515/kitay-1945724956.html

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китай

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Кирилл Волков

россия, китай, владимир путин, политика