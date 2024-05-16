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Сбежавшую из дома девушку из Чечни отпустили из московского отдела полиции - РИА Новости, 16.05.2024
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23:01 16.05.2024 (обновлено: 23:33 16.05.2024)
https://ria.ru/20240516/devushka-1946551264.html
Сбежавшую из дома девушку из Чечни отпустили из московского отдела полиции
Сбежавшую из дома девушку из Чечни отпустили из московского отдела полиции - РИА Новости, 16.05.2024
Сбежавшую из дома девушку из Чечни отпустили из московского отдела полиции
Девушку из Чечни, которая находилась в отделе полиции в московском районе Нагатино-Садовники, отпустили, сообщил РИА Новости информированный источник. РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T23:01
2024-05-16T23:33
происшествия
чеченская республика (чечня)
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Девушку из Чечни, которая находилась в отделе полиции в московском районе Нагатино-Садовники, отпустили, сообщил РИА Новости информированный источник.Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что московский отдел полиции окружили неизвестные, а внутри якобы находится девушка из Чечни, которая пыталась сбежать из дома, где "испытывала психологическое и физическое насилие"."По предварительным данным, девушку отпустили из отдела полиции", - сказал собеседник агентства.По наблюдению корреспондента РИА Новости, девушку пришла поддержать группа подростков."Мы пришли сюда по зову сердца. Девушка находится сейчас в полиции, она пришла туда сама за защитой, непонятно, будут ли ее передавать родственникам", - сказала одна из собравшихся.По их словам, семья из Чечни приехала в отдел забрать оттуда сбежавшую родственницу, сама же девушка утверждает, что ушла добровольно и просила не выдавать ее родне.Также около машин стояла группа людей, которых собравшиеся называли родственниками девушки. Они громко разговаривали между собой, затем уехали от здания.Позже секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников сообщил, что девушки в ОМВД Нагатино-Садовники нет. "В настоящий момент она, как мне сообщили, находится в безопасном месте. Мы будем следить за ее судьбой", - написал он в Telegram-канале.
https://rsport.ria.ru/20240214/proisshestviya-1927259517.html
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происшествия, чеченская республика (чечня)
Происшествия, Чеченская республика (Чечня)
Сбежавшую из дома девушку из Чечни отпустили из московского отдела полиции

Сбежавшую из-за насилия девушку из Чечни отпустили из московского отдела МВД

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкФорма сотрудника полиции
Форма сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Форма сотрудника полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Девушку из Чечни, которая находилась в отделе полиции в московском районе Нагатино-Садовники, отпустили, сообщил РИА Новости информированный источник.
Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что московский отдел полиции окружили неизвестные, а внутри якобы находится девушка из Чечни, которая пыталась сбежать из дома, где "испытывала психологическое и физическое насилие".
"По предварительным данным, девушку отпустили из отдела полиции", - сказал собеседник агентства.
По наблюдению корреспондента РИА Новости, девушку пришла поддержать группа подростков.
"Мы пришли сюда по зову сердца. Девушка находится сейчас в полиции, она пришла туда сама за защитой, непонятно, будут ли ее передавать родственникам", - сказала одна из собравшихся.
По их словам, семья из Чечни приехала в отдел забрать оттуда сбежавшую родственницу, сама же девушка утверждает, что ушла добровольно и просила не выдавать ее родне.
Также около машин стояла группа людей, которых собравшиеся называли родственниками девушки. Они громко разговаривали между собой, затем уехали от здания.
Позже секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников сообщил, что девушки в ОМВД Нагатино-Садовники нет. "В настоящий момент она, как мне сообщили, находится в безопасном месте. Мы будем следить за ее судьбой", - написал он в Telegram-канале.
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