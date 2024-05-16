https://ria.ru/20240516/delo-1946422399.html

СК возбудил дело после гибели ребенка от падения дерева в КЧР

СК возбудил дело после гибели ребенка от падения дерева в КЧР - РИА Новости, 16.05.2024

СК возбудил дело после гибели ребенка от падения дерева в КЧР

Следователи Карачаево-Черкесии возбудили уголовное дело после того, как в посёлке Домбай пятилетний ребёнок погиб от падения дерева, сообщает СУСК России по... РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T14:19

2024-05-16T14:19

2024-05-16T14:19

происшествия

домбай

россия

черкесск

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ПЯТИГОРСК, 16 мая – РИА Новости. Следователи Карачаево-Черкесии возбудили уголовное дело после того, как в посёлке Домбай пятилетний ребёнок погиб от падения дерева, сообщает СУСК России по республике. Ранее ведомство информировало, что 29 апреля текущего года на 104-м километре федеральной трассы Черкесск – Домбай возле реки Муруджу на проезжую часть автодороги упало сухостойное дерево. Находившийся возле машины в этот момент со своей семьей пятилетний ребенок от полученных травм скончался на месте. "Следственным отделом по г. Карачаевску... возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность)", – говорится в Telegram-канале управления. По данным следствия, должностными лицами ФГБУ "Тебердинский национальный парк" не были приняты меры по очистке сухостойных деревьев на участке местности вблизи федеральной трассы Черкесск - Домбай, пролегающей по территории парка. "По уголовному делу проводится комплекс следственных и иных процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также сбор и закрепление доказательственной базы", – заключили в управлении. Ход и результаты расследования уголовного дела контролируются прокуратурой Карачаевского района, отмечается в Telegram-канале надзорного ведомства.

https://ria.ru/20240423/devochka-1941692730.html

https://ria.ru/20240419/veter-1941092387.html

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происшествия, домбай, россия, черкесск