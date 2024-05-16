СК возбудил дело после гибели ребенка от падения дерева в КЧР
СК возбудил дело после гибели ребенка от падения дерева в поселке Домбай в КЧР
Автомобиль СК. Архивное фото
ПЯТИГОРСК, 16 мая – РИА Новости. Следователи Карачаево-Черкесии возбудили уголовное дело после того, как в посёлке Домбай пятилетний ребёнок погиб от падения дерева, сообщает СУСК России по республике.
Ранее ведомство информировало, что 29 апреля текущего года на 104-м километре федеральной трассы Черкесск – Домбай возле реки Муруджу на проезжую часть автодороги упало сухостойное дерево. Находившийся возле машины в этот момент со своей семьей пятилетний ребенок от полученных травм скончался на месте.
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"Следственным отделом по г. Карачаевску... возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность)", – говорится в Telegram-канале управления.
По данным следствия, должностными лицами ФГБУ "Тебердинский национальный парк" не были приняты меры по очистке сухостойных деревьев на участке местности вблизи федеральной трассы Черкесск - Домбай, пролегающей по территории парка.
"По уголовному делу проводится комплекс следственных и иных процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также сбор и закрепление доказательственной базы", – заключили в управлении.
Ход и результаты расследования уголовного дела контролируются прокуратурой Карачаевского района, отмечается в Telegram-канале надзорного ведомства.
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