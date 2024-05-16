https://ria.ru/20240516/dagestan-1946497508.html

Дети и педагоги не пострадали при обрушении потолка в школе в Дагестане

Дети и педагоги не пострадали при обрушении потолка в школе в Дагестане - РИА Новости, 16.05.2024

Дети и педагоги не пострадали при обрушении потолка в школе в Дагестане

Дети и педагоги не пострадали в результате обрушения части потолка в школе в дагестанском Каспийске, сообщается в Telegram-канале минобрнауки республики. РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T17:57

2024-05-16T17:57

2024-05-16T17:57

происшествия

республика дагестан

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МАХАЧКАЛА, 16 мая - РИА Новости. Дети и педагоги не пострадали в результате обрушения части потолка в школе в дагестанском Каспийске, сообщается в Telegram-канале минобрнауки республики. В четверг в каспийской школе №2 во время перемены рухнула часть потолка. В следственном управлении СК РФ по Дагестану и прокуратуре региона ранее сообщили РИА Новости, что по данному факту проводятся проверки. "В связи с появившейся в интернете публикацией об обвале небольшого участка потолка в СОШ №2 Каспийска минобрнауки Республики Дагестан создана рабочая группа для рассмотрения причин и обстоятельств произошедшего с выездом на место. По данным администрации образовательной организации, пострадавших среди детей и педагогов нет", – говорится в сообщении. В министерстве рассказали, что школа функционирует с 1939 года. Сейчас идет строительство нового корпуса на 300 ученических мест, открытие запланировано на 2024 год. Кроме того, в 2025 году предусмотрен капитальный ремонт учреждения на сумму более 63 миллионов рублей.

https://ria.ru/20240419/potolok-1941138624.html

https://ria.ru/20240403/sk-1937554154.html

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происшествия, республика дагестан