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Дети и педагоги не пострадали при обрушении потолка в школе в Дагестане - РИА Новости, 16.05.2024
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17:57 16.05.2024
https://ria.ru/20240516/dagestan-1946497508.html
Дети и педагоги не пострадали при обрушении потолка в школе в Дагестане
Дети и педагоги не пострадали при обрушении потолка в школе в Дагестане - РИА Новости, 16.05.2024
Дети и педагоги не пострадали при обрушении потолка в школе в Дагестане
Дети и педагоги не пострадали в результате обрушения части потолка в школе в дагестанском Каспийске, сообщается в Telegram-канале минобрнауки республики. РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T17:57
2024-05-16T17:57
происшествия
республика дагестан
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МАХАЧКАЛА, 16 мая - РИА Новости. Дети и педагоги не пострадали в результате обрушения части потолка в школе в дагестанском Каспийске, сообщается в Telegram-канале минобрнауки республики. В четверг в каспийской школе №2 во время перемены рухнула часть потолка. В следственном управлении СК РФ по Дагестану и прокуратуре региона ранее сообщили РИА Новости, что по данному факту проводятся проверки. "В связи с появившейся в интернете публикацией об обвале небольшого участка потолка в СОШ №2 Каспийска минобрнауки Республики Дагестан создана рабочая группа для рассмотрения причин и обстоятельств произошедшего с выездом на место. По данным администрации образовательной организации, пострадавших среди детей и педагогов нет", – говорится в сообщении. В министерстве рассказали, что школа функционирует с 1939 года. Сейчас идет строительство нового корпуса на 300 ученических мест, открытие запланировано на 2024 год. Кроме того, в 2025 году предусмотрен капитальный ремонт учреждения на сумму более 63 миллионов рублей.
https://ria.ru/20240419/potolok-1941138624.html
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происшествия, республика дагестан
Происшествия, Республика Дагестан
Дети и педагоги не пострадали при обрушении потолка в школе в Дагестане

Минобрнауки Дагестана: при обрушении части потолка в школе никто не пострадал

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкШкольники
Школьники - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Школьники. Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 16 мая - РИА Новости. Дети и педагоги не пострадали в результате обрушения части потолка в школе в дагестанском Каспийске, сообщается в Telegram-канале минобрнауки республики.
В четверг в каспийской школе №2 во время перемены рухнула часть потолка. В следственном управлении СК РФ по Дагестану и прокуратуре региона ранее сообщили РИА Новости, что по данному факту проводятся проверки.
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"В связи с появившейся в интернете публикацией об обвале небольшого участка потолка в СОШ №2 Каспийска минобрнауки Республики Дагестан создана рабочая группа для рассмотрения причин и обстоятельств произошедшего с выездом на место. По данным администрации образовательной организации, пострадавших среди детей и педагогов нет", – говорится в сообщении.
В министерстве рассказали, что школа функционирует с 1939 года. Сейчас идет строительство нового корпуса на 300 ученических мест, открытие запланировано на 2024 год. Кроме того, в 2025 году предусмотрен капитальный ремонт учреждения на сумму более 63 миллионов рублей.
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ПроисшествияРеспублика Дагестан
 
 
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