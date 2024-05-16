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"Россия сегодня" и Синьхуа проведут в 2024 году экспертный форум БРИКС - РИА Новости, 16.05.2024
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09:30 16.05.2024 (обновлено: 14:19 16.05.2024)
https://ria.ru/20240516/briks-1946332030.html
"Россия сегодня" и Синьхуа проведут в 2024 году экспертный форум БРИКС
"Россия сегодня" и Синьхуа проведут в 2024 году экспертный форум БРИКС - РИА Новости, 16.05.2024
"Россия сегодня" и Синьхуа проведут в 2024 году экспертный форум БРИКС
Генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и генеральный директор китайского информационного агентства Синьхуа Фу Хуа в... РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T09:30
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россия
пекин
бразилия
дмитрий киселев
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ПЕКИН, 16 мая – РИА Новости. Генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и генеральный директор китайского информационного агентства Синьхуа Фу Хуа в четверг подписали меморандум о проведении Экспертного форума БРИКС, передает корреспондент РИА Новости. Церемония подписания состоялась в Доме народных собраний в Пекине в рамках государственного визита президента Российской Федерации Владимира Путина в Китайскую Народную Республику – первой зарубежной поездки президента с момента официального вступления в должность. Экспертный форум будет проводиться на полях Петербургского международного экономического форума – одного из самых масштабных и значимых деловых событий в России. В ходе мероприятия ведущие экономисты, политологи и специалисты по международным отношениям из 10 стран – Бразилии, России, Индии, Китая, Южной Африки, Египта, Ирана, ОАЭ, Саудовской Аравии и Эфиопии – обсудят пути решения вопросов, стоящих перед БРИКС, и обменяются мнениями о роли БРИКС в современной системе международных отношений.
https://ria.ru/20240515/putin-1946032193.html
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Подписание соглашения о проведении Экспертного форума БРИКС
Гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и гендиректор китайского информагентства "Синьхуа" подписали в Пекине соглашение о проведении Экспертного форума БРИКС. Экспертный форум будет проводиться на полях Петербургского международного экономического форума, специалисты обсудят роль БРИКС в системе международных отношений.
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россия, пекин, бразилия, дмитрий киселев, владимир путин, брикс, в мире
Россия, Пекин, Бразилия, Дмитрий Киселев, Владимир Путин, БРИКС, В мире
"Россия сегодня" и Синьхуа проведут в 2024 году экспертный форум БРИКС

Киселев и Фу Хуа подписали меморандум о проведении Экспертного форума БРИКС

Читать ria.ru в
ПЕКИН, 16 мая – РИА Новости. Генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и генеральный директор китайского информационного агентства Синьхуа Фу Хуа в четверг подписали меморандум о проведении Экспертного форума БРИКС, передает корреспондент РИА Новости.
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкГенеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и глава китайского информагентства "Синьхуа" Фу Хуа на церемонии подписания меморандума о проведении Экспертного форума БРИКС
Генеральный директор международной медиагруппы Россия сегодня Дмитрий Киселев и глава китайского информагентства Синьхуа Фу Хуа на церемонии подписания меморандума о проведении Экспертного форума БРИКС - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© РИА Новости / POOL
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Генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и глава китайского информагентства "Синьхуа" Фу Хуа на церемонии подписания меморандума о проведении Экспертного форума БРИКС
Церемония подписания состоялась в Доме народных собраний в Пекине в рамках государственного визита президента Российской Федерации Владимира Путина в Китайскую Народную Республику – первой зарубежной поездки президента с момента официального вступления в должность.
Логотип саммита БРИКС - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
Путин рассказал о планах БРИКС во время председательства России
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Экспертный форум будет проводиться на полях Петербургского международного экономического форума – одного из самых масштабных и значимых деловых событий в России.
В ходе мероприятия ведущие экономисты, политологи и специалисты по международным отношениям из 10 стран – Бразилии, России, Индии, Китая, Южной Африки, Египта, Ирана, ОАЭ, Саудовской Аравии и Эфиопии – обсудят пути решения вопросов, стоящих перед БРИКС, и обменяются мнениями о роли БРИКС в современной системе международных отношений.
Логотип БРИКС в Йоханнесбурге - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
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РоссияПекинБразилияДмитрий КиселевВладимир ПутинБРИКСВ мире
 
 
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