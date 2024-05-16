https://ria.ru/20240516/briks-1946332030.html

"Россия сегодня" и Синьхуа проведут в 2024 году экспертный форум БРИКС

"Россия сегодня" и Синьхуа проведут в 2024 году экспертный форум БРИКС - РИА Новости, 16.05.2024

"Россия сегодня" и Синьхуа проведут в 2024 году экспертный форум БРИКС

Генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и генеральный директор китайского информационного агентства Синьхуа Фу Хуа в... РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T09:30

2024-05-16T09:30

2024-05-16T14:19

россия

пекин

бразилия

дмитрий киселев

владимир путин

брикс

в мире

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ПЕКИН, 16 мая – РИА Новости. Генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и генеральный директор китайского информационного агентства Синьхуа Фу Хуа в четверг подписали меморандум о проведении Экспертного форума БРИКС, передает корреспондент РИА Новости. Церемония подписания состоялась в Доме народных собраний в Пекине в рамках государственного визита президента Российской Федерации Владимира Путина в Китайскую Народную Республику – первой зарубежной поездки президента с момента официального вступления в должность. Экспертный форум будет проводиться на полях Петербургского международного экономического форума – одного из самых масштабных и значимых деловых событий в России. В ходе мероприятия ведущие экономисты, политологи и специалисты по международным отношениям из 10 стран – Бразилии, России, Индии, Китая, Южной Африки, Египта, Ирана, ОАЭ, Саудовской Аравии и Эфиопии – обсудят пути решения вопросов, стоящих перед БРИКС, и обменяются мнениями о роли БРИКС в современной системе международных отношений.

https://ria.ru/20240515/putin-1946032193.html

https://ria.ru/20240515/mnogopolyarnyy_mir-1946027580.html

россия

пекин

бразилия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Подписание соглашения о проведении Экспертного форума БРИКС Гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и гендиректор китайского информагентства "Синьхуа" подписали в Пекине соглашение о проведении Экспертного форума БРИКС. Экспертный форум будет проводиться на полях Петербургского международного экономического форума, специалисты обсудят роль БРИКС в системе международных отношений. 2024-05-16T09:30 true PT0M19S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, пекин, бразилия, дмитрий киселев, владимир путин, брикс, в мире