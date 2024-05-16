https://ria.ru/20240516/borisov-1946331778.html
Китай обошел США по уровню сотрудничества в космосе, заявил Борисов
Китай обошел США по уровню сотрудничества в космосе, заявил Борисов - РИА Новости, 16.05.2024
Китай обошел США по уровню сотрудничества в космосе, заявил Борисов
Китай уже обошел США по уровню сотрудничества с Россией в космической сфере, оно развивается по многим направлениям, заявил глава "Роскосмоса" Юрий Борисов. РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T09:28
2024-05-16T09:28
2024-05-16T09:28
китай
сша
россия
юрий борисов (роскосмос)
роскосмос
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Китай уже обошел США по уровню сотрудничества с Россией в космической сфере, оно развивается по многим направлениям, заявил глава "Роскосмоса" Юрий Борисов. "Я считаю, что у нас уровень сотрудничества с китайскими коллегами и сегодня шире, развивается по многим направлениям и превосходит объемы сотрудничества с Америкой", - сказал Борисов в интервью "Известиям".
https://ria.ru/20231226/roskosmos-1918317788.html
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китай, сша, россия, юрий борисов (роскосмос), роскосмос
Китай, США, Россия, Юрий Борисов (Роскосмос), Роскосмос
Китай обошел США по уровню сотрудничества в космосе, заявил Борисов
Борисов: Китай уже обошел США по уровню сотрудничества с РФ в космической сфере