https://ria.ru/20240516/borisov-1946331778.html

Китай обошел США по уровню сотрудничества в космосе, заявил Борисов

Китай обошел США по уровню сотрудничества в космосе, заявил Борисов - РИА Новости, 16.05.2024

Китай обошел США по уровню сотрудничества в космосе, заявил Борисов

Китай уже обошел США по уровню сотрудничества с Россией в космической сфере, оно развивается по многим направлениям, заявил глава "Роскосмоса" Юрий Борисов. РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T09:28

2024-05-16T09:28

2024-05-16T09:28

китай

сша

россия

юрий борисов (роскосмос)

роскосмос

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Китай уже обошел США по уровню сотрудничества с Россией в космической сфере, оно развивается по многим направлениям, заявил глава "Роскосмоса" Юрий Борисов. "Я считаю, что у нас уровень сотрудничества с китайскими коллегами и сегодня шире, развивается по многим направлениям и превосходит объемы сотрудничества с Америкой", - сказал Борисов в интервью "Известиям".

https://ria.ru/20231226/roskosmos-1918317788.html

китай

сша

россия

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китай, сша, россия, юрий борисов (роскосмос), роскосмос