https://ria.ru/20240516/borisov-1946321355.html

Сотрудничество России и США в космосе свелось к МКС, заявил Борисов

Сотрудничество России и США в космосе свелось к МКС, заявил Борисов - РИА Новости, 16.05.2024

Сотрудничество России и США в космосе свелось к МКС, заявил Борисов

Сотрудничество РФ и США в сфере космоса сейчас фактически свелось к работе только по Международной космической станции, заявил журналистам глава Роскосмоса Юрий РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T08:28

2024-05-16T08:28

2024-05-16T08:51

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юрий борисов (роскосмос)

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ПЕКИН, 16 мая - РИА Новости. Сотрудничество РФ и США в сфере космоса сейчас фактически свелось к работе только по Международной космической станции, заявил журналистам глава Роскосмоса Юрий Борисов."Я бы сказал, что наше сотрудничество с Китаем носит более глубокий и всесторонний характер, потому что с США работа практически свелась только к работе по Международной космической станции", - сказал Борисов.

https://ria.ru/20240514/roskosmos-1945757410.html

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