https://ria.ru/20240516/borisov-1946321355.html
Сотрудничество России и США в космосе свелось к МКС, заявил Борисов
Сотрудничество России и США в космосе свелось к МКС, заявил Борисов - РИА Новости, 16.05.2024
Сотрудничество России и США в космосе свелось к МКС, заявил Борисов
Сотрудничество РФ и США в сфере космоса сейчас фактически свелось к работе только по Международной космической станции, заявил журналистам глава Роскосмоса Юрий РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T08:28
2024-05-16T08:28
2024-05-16T08:51
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ПЕКИН, 16 мая - РИА Новости. Сотрудничество РФ и США в сфере космоса сейчас фактически свелось к работе только по Международной космической станции, заявил журналистам глава Роскосмоса Юрий Борисов."Я бы сказал, что наше сотрудничество с Китаем носит более глубокий и всесторонний характер, потому что с США работа практически свелась только к работе по Международной космической станции", - сказал Борисов.
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россия, сша, юрий борисов (роскосмос), роскосмос, в мире
Россия, США, Юрий Борисов (Роскосмос), Роскосмос, В мире
Сотрудничество России и США в космосе свелось к МКС, заявил Борисов
Борисов: сотрудничество России и США в сфере космоса свелось к контактам по МКС