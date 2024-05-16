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Сотрудничество России и США в космосе свелось к МКС, заявил Борисов - РИА Новости, 16.05.2024
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08:28 16.05.2024 (обновлено: 08:51 16.05.2024)
https://ria.ru/20240516/borisov-1946321355.html
Сотрудничество России и США в космосе свелось к МКС, заявил Борисов
Сотрудничество России и США в космосе свелось к МКС, заявил Борисов - РИА Новости, 16.05.2024
Сотрудничество России и США в космосе свелось к МКС, заявил Борисов
Сотрудничество РФ и США в сфере космоса сейчас фактически свелось к работе только по Международной космической станции, заявил журналистам глава Роскосмоса Юрий РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T08:28
2024-05-16T08:51
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юрий борисов (роскосмос)
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ПЕКИН, 16 мая - РИА Новости. Сотрудничество РФ и США в сфере космоса сейчас фактически свелось к работе только по Международной космической станции, заявил журналистам глава Роскосмоса Юрий Борисов."Я бы сказал, что наше сотрудничество с Китаем носит более глубокий и всесторонний характер, потому что с США работа практически свелась только к работе по Международной космической станции", - сказал Борисов.
https://ria.ru/20240514/roskosmos-1945757410.html
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россия, сша, юрий борисов (роскосмос), роскосмос, в мире
Россия, США, Юрий Борисов (Роскосмос), Роскосмос, В мире
Сотрудничество России и США в космосе свелось к МКС, заявил Борисов

Борисов: сотрудничество России и США в сфере космоса свелось к контактам по МКС

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкГенеральный директор корпорации "Роскосмос" Юрий Борисов
Генеральный директор корпорации Роскосмос Юрий Борисов - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Генеральный директор корпорации "Роскосмос" Юрий Борисов. Архивное фото
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ПЕКИН, 16 мая - РИА Новости. Сотрудничество РФ и США в сфере космоса сейчас фактически свелось к работе только по Международной космической станции, заявил журналистам глава Роскосмоса Юрий Борисов.
"Я бы сказал, что наше сотрудничество с Китаем носит более глубокий и всесторонний характер, потому что с США работа практически свелась только к работе по Международной космической станции", - сказал Борисов.
МКС - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
В "Роскосмосе" оценили шансы на продление эксплуатации МКС после 2028 года
14 мая, 03:12
 
РоссияСШАЮрий Борисов (Роскосмос)РоскосмосВ мире
 
 
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