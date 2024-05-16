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Украинские войска впервые применили бомбу GLSDB при обстреле ДНР - РИА Новости, 16.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:42 16.05.2024 (обновлено: 18:17 16.05.2024)
https://ria.ru/20240516/bomba-1946492684.html
Украинские войска впервые применили бомбу GLSDB при обстреле ДНР
Украинские войска впервые применили бомбу GLSDB при обстреле ДНР - РИА Новости, 16.05.2024
Украинские войска впервые применили бомбу GLSDB при обстреле ДНР
Украинские войска впервые применили бомбу малого диаметра наземного базирования (GLSDB) при обстреле Червоногвардейского района Макеевки в ДНР, сообщило... РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T17:42
2024-05-16T18:17
специальная военная операция на украине
виктория нуланд
евросоюз
вооруженные силы украины
макеевка
киев
сша
происшествия
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ДОНЕЦК, 16 мая - РИА Новости. Украинские войска впервые применили бомбу малого диаметра наземного базирования (GLSDB) при обстреле Червоногвардейского района Макеевки в ДНР, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Вооружённые формирования Украины осуществили атаку населённого пункта Макеевка, а именно Червоногвардейского района. Впервые вооруженные формирования Украины применили по территории нашей республики дальнобойную ракету GLSDB, которая выпускается из установок М142 HIMARS и М-270", - заявил представитель СЦКК в видеосообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что на месте обстрела обнаружены фрагменты от модуля планирования данной ракеты, на которой имеется соответствующая маркировка, а также фрагменты двигателя ракеты с указанием производителя фирмы, серии, номера партии и даты выпуска. Как передает корреспондент РИА Новости, в результате попадания образовалась огромная воронка по адресу улица Тимошенко, дом 47. Полностью разрушено сразу несколько хозпостроек, повреждены несколько частных домов. На месте обстрела обнаружены фрагменты и осколки характерные для американской РСЗО HIMARS. Как рассказала хозяйка дома, обошлось без пострадавших, лишь потому что обстрел пришелся в рабочее время дня, когда все жители были вне дома. "Позвонили на работу, сказали идти домой. Пришла, а у меня такое счастье - крыши нету ни на одном доме, ни на втором доме. Одни дырки. Спасибо ЕС, которые ракеты эти присылают", - рассказала Ирина Дмитриченко. Ранее представительство сообщало, что ВСУ в 10.10 обстреляли Червоногвардейский район Макеевки, выпустив два снаряда калибром 155 миллиметров. В феврале замглавы госдепа Виктория Нуланд в ходе визита в Киев заявила, что передаваемые США Украине высокоточные реактивные снаряды GLSDB находились в пути.
https://ria.ru/20240516/moskvy-1946219386.html
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виктория нуланд, евросоюз, вооруженные силы украины, макеевка, киев, сша, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Виктория Нуланд, Евросоюз, Вооруженные силы Украины, Макеевка, Киев, США, Происшествия
Украинские войска впервые применили бомбу GLSDB при обстреле ДНР

ДНР в СЦКК: ВСУ при обстреле Макеевки впервые применили бомбу GLSDB

© SaabБомба малого диаметра наземного базирования (GLSDB)
Бомба малого диаметра наземного базирования (GLSDB)
© Saab
Бомба малого диаметра наземного базирования (GLSDB). Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 16 мая - РИА Новости. Украинские войска впервые применили бомбу малого диаметра наземного базирования (GLSDB) при обстреле Червоногвардейского района Макеевки в ДНР, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Вооружённые формирования Украины осуществили атаку населённого пункта Макеевка, а именно Червоногвардейского района. Впервые вооруженные формирования Украины применили по территории нашей республики дальнобойную ракету GLSDB, которая выпускается из установок М142 HIMARS и М-270", - заявил представитель СЦКК в видеосообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что на месте обстрела обнаружены фрагменты от модуля планирования данной ракеты, на которой имеется соответствующая маркировка, а также фрагменты двигателя ракеты с указанием производителя фирмы, серии, номера партии и даты выпуска.
Как передает корреспондент РИА Новости, в результате попадания образовалась огромная воронка по адресу улица Тимошенко, дом 47. Полностью разрушено сразу несколько хозпостроек, повреждены несколько частных домов. На месте обстрела обнаружены фрагменты и осколки характерные для американской РСЗО HIMARS.
Как рассказала хозяйка дома, обошлось без пострадавших, лишь потому что обстрел пришелся в рабочее время дня, когда все жители были вне дома.
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"Позвонили на работу, сказали идти домой. Пришла, а у меня такое счастье - крыши нету ни на одном доме, ни на втором доме. Одни дырки. Спасибо ЕС, которые ракеты эти присылают", - рассказала Ирина Дмитриченко.
Ранее представительство сообщало, что ВСУ в 10.10 обстреляли Червоногвардейский район Макеевки, выпустив два снаряда калибром 155 миллиметров.
В феврале замглавы госдепа Виктория Нуланд в ходе визита в Киев заявила, что передаваемые США Украине высокоточные реактивные снаряды GLSDB находились в пути.
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