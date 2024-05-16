https://ria.ru/20240516/bomba-1946492684.html

Украинские войска впервые применили бомбу GLSDB при обстреле ДНР

Украинские войска впервые применили бомбу GLSDB при обстреле ДНР - РИА Новости, 16.05.2024

Украинские войска впервые применили бомбу GLSDB при обстреле ДНР

Украинские войска впервые применили бомбу малого диаметра наземного базирования (GLSDB) при обстреле Червоногвардейского района Макеевки в ДНР, сообщило... РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T17:42

2024-05-16T17:42

2024-05-16T18:17

специальная военная операция на украине

виктория нуланд

евросоюз

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ДОНЕЦК, 16 мая - РИА Новости. Украинские войска впервые применили бомбу малого диаметра наземного базирования (GLSDB) при обстреле Червоногвардейского района Макеевки в ДНР, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Вооружённые формирования Украины осуществили атаку населённого пункта Макеевка, а именно Червоногвардейского района. Впервые вооруженные формирования Украины применили по территории нашей республики дальнобойную ракету GLSDB, которая выпускается из установок М142 HIMARS и М-270", - заявил представитель СЦКК в видеосообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что на месте обстрела обнаружены фрагменты от модуля планирования данной ракеты, на которой имеется соответствующая маркировка, а также фрагменты двигателя ракеты с указанием производителя фирмы, серии, номера партии и даты выпуска. Как передает корреспондент РИА Новости, в результате попадания образовалась огромная воронка по адресу улица Тимошенко, дом 47. Полностью разрушено сразу несколько хозпостроек, повреждены несколько частных домов. На месте обстрела обнаружены фрагменты и осколки характерные для американской РСЗО HIMARS. Как рассказала хозяйка дома, обошлось без пострадавших, лишь потому что обстрел пришелся в рабочее время дня, когда все жители были вне дома. "Позвонили на работу, сказали идти домой. Пришла, а у меня такое счастье - крыши нету ни на одном доме, ни на втором доме. Одни дырки. Спасибо ЕС, которые ракеты эти присылают", - рассказала Ирина Дмитриченко. Ранее представительство сообщало, что ВСУ в 10.10 обстреляли Червоногвардейский район Макеевки, выпустив два снаряда калибром 155 миллиметров. В феврале замглавы госдепа Виктория Нуланд в ходе визита в Киев заявила, что передаваемые США Украине высокоточные реактивные снаряды GLSDB находились в пути.

https://ria.ru/20240516/moskvy-1946219386.html

https://ria.ru/20240516/ukraine-1946122816.html

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виктория нуланд, евросоюз, вооруженные силы украины, макеевка, киев, сша, происшествия