https://ria.ru/20240516/boi-1946546162.html

Депутат Госдумы Водолацкий заявил о боях на окраинах Часова Яра

Депутат Госдумы Водолацкий заявил о боях на окраинах Часова Яра - РИА Новости, 16.05.2024

Депутат Госдумы Водолацкий заявил о боях на окраинах Часова Яра

Бои идут на окраинах Часова Яра, в северной части, российские войска шаг за шагом взламывают укрепрайоны, сообщил РИА Новости координатор по межпарламентским... РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T22:05

2024-05-16T22:05

2024-05-16T22:05

специальная военная операция на украине

виктор водолацкий

денис пушилин

безопасность

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Бои идут на окраинах Часова Яра, в северной части, российские войска шаг за шагом взламывают укрепрайоны, сообщил РИА Новости координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР, депутат Госдумы Виктор Водолацкий. "Идут бои на окраинах, в северной части Часова Яра. Учитывая, что его сделали таким мощным укрепрайоном, то наши подразделения, наши командиры берегут бойцов, не отправляя в лобовые штурмы", - сказал Водолацкий. По его словам, российские войска шаг за шагом взламывают укрепрайоны, которые сделали на каждом переулке и улице, после чего продвигаются вперед. Минобороны России в четверг сообщило, что военнослужащие группировки "Юг" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение двум украинским бригадам у Часова Яра и Антоновки в ДНР, потери противника составили до 520 солдат. Глава ДНР Денис Пушилин ранее заявил в интервью РИА Новости, что с оптимизмом смотрит на продвижение российских сил в направлении Часова Яра, российские бойцы выстраивают действия уже в черте города.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240502/vsu-1943427538.html

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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виктор водолацкий, денис пушилин, безопасность