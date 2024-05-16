https://ria.ru/20240516/boi-1946546162.html
Депутат Госдумы Водолацкий заявил о боях на окраинах Часова Яра
Депутат Госдумы Водолацкий заявил о боях на окраинах Часова Яра - РИА Новости, 16.05.2024
Депутат Госдумы Водолацкий заявил о боях на окраинах Часова Яра
Бои идут на окраинах Часова Яра, в северной части, российские войска шаг за шагом взламывают укрепрайоны, сообщил РИА Новости координатор по межпарламентским... РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T22:05
2024-05-16T22:05
2024-05-16T22:05
специальная военная операция на украине
виктор водолацкий
денис пушилин
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1e/1848352348_0:23:3072:1751_1920x0_80_0_0_ca4074a2d8a4a85a224a62ed1045a052.jpg
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Бои идут на окраинах Часова Яра, в северной части, российские войска шаг за шагом взламывают укрепрайоны, сообщил РИА Новости координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР, депутат Госдумы Виктор Водолацкий. "Идут бои на окраинах, в северной части Часова Яра. Учитывая, что его сделали таким мощным укрепрайоном, то наши подразделения, наши командиры берегут бойцов, не отправляя в лобовые штурмы", - сказал Водолацкий. По его словам, российские войска шаг за шагом взламывают укрепрайоны, которые сделали на каждом переулке и улице, после чего продвигаются вперед. Минобороны России в четверг сообщило, что военнослужащие группировки "Юг" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение двум украинским бригадам у Часова Яра и Антоновки в ДНР, потери противника составили до 520 солдат. Глава ДНР Денис Пушилин ранее заявил в интервью РИА Новости, что с оптимизмом смотрит на продвижение российских сил в направлении Часова Яра, российские бойцы выстраивают действия уже в черте города.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20240502/vsu-1943427538.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1e/1848352348_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_118545ab6fc5eecfa9416ec913931167.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
виктор водолацкий, денис пушилин, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Виктор Водолацкий, Денис Пушилин, Безопасность
Депутат Госдумы Водолацкий заявил о боях на окраинах Часова Яра
Депутат Водолацкий: бои идут на окраинах Часова Яра, ВС взламывают укрепрайоны
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Бои идут на окраинах Часова Яра, в северной части, российские войска шаг за шагом взламывают укрепрайоны, сообщил РИА Новости координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР, депутат Госдумы Виктор Водолацкий.
"Идут бои на окраинах, в северной части Часова Яра. Учитывая, что его сделали таким мощным укрепрайоном, то наши подразделения, наши командиры берегут бойцов, не отправляя в лобовые штурмы", - сказал Водолацкий.
По его словам, российские войска шаг за шагом взламывают укрепрайоны, которые сделали на каждом переулке и улице, после чего продвигаются вперед.
Минобороны России в четверг сообщило, что военнослужащие группировки "Юг" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение двум украинским бригадам у Часова Яра и Антоновки в ДНР, потери противника составили до 520 солдат.
Глава ДНР Денис Пушилин
ранее заявил в интервью РИА Новости, что с оптимизмом смотрит на продвижение российских сил в направлении Часова Яра, российские бойцы выстраивают действия уже в черте города.