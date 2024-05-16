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Депутат Госдумы Водолацкий заявил о боях на окраинах Часова Яра - РИА Новости, 16.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:05 16.05.2024
https://ria.ru/20240516/boi-1946546162.html
Депутат Госдумы Водолацкий заявил о боях на окраинах Часова Яра
Депутат Госдумы Водолацкий заявил о боях на окраинах Часова Яра - РИА Новости, 16.05.2024
Депутат Госдумы Водолацкий заявил о боях на окраинах Часова Яра
Бои идут на окраинах Часова Яра, в северной части, российские войска шаг за шагом взламывают укрепрайоны, сообщил РИА Новости координатор по межпарламентским... РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T22:05
2024-05-16T22:05
специальная военная операция на украине
виктор водолацкий
денис пушилин
безопасность
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Бои идут на окраинах Часова Яра, в северной части, российские войска шаг за шагом взламывают укрепрайоны, сообщил РИА Новости координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР, депутат Госдумы Виктор Водолацкий. "Идут бои на окраинах, в северной части Часова Яра. Учитывая, что его сделали таким мощным укрепрайоном, то наши подразделения, наши командиры берегут бойцов, не отправляя в лобовые штурмы", - сказал Водолацкий. По его словам, российские войска шаг за шагом взламывают укрепрайоны, которые сделали на каждом переулке и улице, после чего продвигаются вперед. Минобороны России в четверг сообщило, что военнослужащие группировки "Юг" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение двум украинским бригадам у Часова Яра и Антоновки в ДНР, потери противника составили до 520 солдат. Глава ДНР Денис Пушилин ранее заявил в интервью РИА Новости, что с оптимизмом смотрит на продвижение российских сил в направлении Часова Яра, российские бойцы выстраивают действия уже в черте города.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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виктор водолацкий, денис пушилин, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Виктор Водолацкий, Денис Пушилин, Безопасность
Депутат Госдумы Водолацкий заявил о боях на окраинах Часова Яра

Депутат Водолацкий: бои идут на окраинах Часова Яра, ВС взламывают укрепрайоны

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкБоевая стрельба по целям ВСУ
Боевая стрельба по целям ВСУ - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Боевая стрельба по целям ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Бои идут на окраинах Часова Яра, в северной части, российские войска шаг за шагом взламывают укрепрайоны, сообщил РИА Новости координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР, депутат Госдумы Виктор Водолацкий.
"Идут бои на окраинах, в северной части Часова Яра. Учитывая, что его сделали таким мощным укрепрайоном, то наши подразделения, наши командиры берегут бойцов, не отправляя в лобовые штурмы", - сказал Водолацкий.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
По его словам, российские войска шаг за шагом взламывают укрепрайоны, которые сделали на каждом переулке и улице, после чего продвигаются вперед.
Минобороны России в четверг сообщило, что военнослужащие группировки "Юг" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение двум украинским бригадам у Часова Яра и Антоновки в ДНР, потери противника составили до 520 солдат.
Глава ДНР Денис Пушилин ранее заявил в интервью РИА Новости, что с оптимизмом смотрит на продвижение российских сил в направлении Часова Яра, российские бойцы выстраивают действия уже в черте города.
Украинский военный в районе Часова Яра - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВиктор ВодолацкийДенис ПушилинБезопасность
 
 
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