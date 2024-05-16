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"Дебил и негодяй". Выходка Блинкена в Киеве привела американцев в ярость - РИА Новости, 16.05.2024
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02:56 16.05.2024 (обновлено: 13:22 16.05.2024)
https://ria.ru/20240516/blinken-1946302843.html
"Дебил и негодяй". Выходка Блинкена в Киеве привела американцев в ярость
"Дебил и негодяй". Выходка Блинкена в Киеве привела американцев в ярость - РИА Новости, 16.05.2024
"Дебил и негодяй". Выходка Блинкена в Киеве привела американцев в ярость
Неожиданное выступление госсекретаря США Энтони Блинкена вместе с местной группой в киевском баре возмутило читателей американского портала Breitbart. РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T02:56
2024-05-16T13:22
в мире
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сша
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энтони блинкен
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Неожиданное выступление госсекретаря США Энтони Блинкена вместе с местной группой в киевском баре возмутило читателей американского портала Breitbart.Блинкен во вторник в ходе визита в Киев в компании главы украинского МИД Дмитрия Кулебы отведал местной пиццы, а также спел с группой в баре и сыграл на гитаре."Я помню времена, когда дипломаты ездили за рубеж проводить мирные переговоры, участвовать в важных диалогах и дискуссиях. Я не помню, чтобы дипломат, приехав в другую страну, начал исполнять музыку, подстрекая людей к войне", — с негодованием заметил Billy Bacon."Я и не подозревал, что администрация Байдена может еще больше опозорить Америку. Но Тони сделал это. Заложники (в секторе Газа. — Прим. ред.), война, разрушающаяся экономика. Какой стыд и унижение!" — сокрушился MP."Да уж… Извращения администрации Байдена в своем худшем виде. Дебилы и негодяи на параде. Повсюду вспыхивают войны, а этот идиот Блинкен чем занимается? На-до-ело!!" — написал ActinUpinTexas."Так вот куда уходят мои налоговые доллары. Чтобы госсекретарь играл на гитаре в Киеве, в то время как я горбачусь, чтобы была еда на столе и бензин в баке автомобиля! И вы хотите, чтобы я голосовал за Байдена и еще четыре года смотрел на это?" — пожаловался Condiment Salesman.&quot;Надеюсь, как музыкант он лучше, чем как дипломат, потому что дипломатией он занимается крайне ужасно. Оставайся в Киеве, в том баре. По тебе не будут скучать, и мир без тебя будет безопаснее&quot;, — обратился к госсекретарю Publius Democratus.Ранее с критикой на Блинкена обрушился сенатор от штата Флорида Рик Скотт, упрекнув дипломата в том, что тот решил выступить в то время, "пока мир в огне, а американцы проводят свой 221-й день в заложниках ХАМАС в Газе".Украинские интернет-пользователи также раскритиковали Блинкена за его "концерт" в киевском баре, сообщает украинское издание "Страна.ua". Пользователи соцсети Х упрекнули госсекретаря в том, что пока Украина терпит поражения на поле боя и ожидает помощи от США, Блинкен "торчит в центре Киева в баре".Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский ранее упрекнул Блинкена за "концерт" в Киеве в то время, когда украинцев отлавливают на улицах и отправляют в мясорубку.Читайте в Дзен: Вход — рубль, выход — миллиард: Россия преподает урок мировому бизнесуЗапад начал готовиться к поминкам по УкраинеПолный текст статьи и другие комментарии читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;&gt;
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в мире, киев, сша, америка, энтони блинкен, украина
В мире, Киев, США, Америка, Энтони Блинкен, Украина

"Дебил и негодяй". Выходка Блинкена в Киеве привела американцев в ярость

© AP Photo / Brendan SmialowskiГоссекретарь США Энтони Блинкен выступает в киевском баре
Госсекретарь США Энтони Блинкен выступает в киевском баре - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© AP Photo / Brendan Smialowski
Госсекретарь США Энтони Блинкен выступает в киевском баре
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Неожиданное выступление госсекретаря США Энтони Блинкена вместе с местной группой в киевском баре возмутило читателей американского портала Breitbart.
Блинкен во вторник в ходе визита в Киев в компании главы украинского МИД Дмитрия Кулебы отведал местной пиццы, а также спел с группой в баре и сыграл на гитаре.
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«
"Я помню времена, когда дипломаты ездили за рубеж проводить мирные переговоры, участвовать в важных диалогах и дискуссиях. Я не помню, чтобы дипломат, приехав в другую страну, начал исполнять музыку, подстрекая людей к войне", — с негодованием заметил Billy Bacon.
"Я и не подозревал, что администрация Байдена может еще больше опозорить Америку. Но Тони сделал это. Заложники (в секторе Газа. — Прим. ред.), война, разрушающаяся экономика. Какой стыд и унижение!" — сокрушился MP.
"Да уж… Извращения администрации Байдена в своем худшем виде. Дебилы и негодяи на параде. Повсюду вспыхивают войны, а этот идиот Блинкен чем занимается? На-до-ело!!" — написал ActinUpinTexas.
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"Так вот куда уходят мои налоговые доллары. Чтобы госсекретарь играл на гитаре в Киеве, в то время как я горбачусь, чтобы была еда на столе и бензин в баке автомобиля! И вы хотите, чтобы я голосовал за Байдена и еще четыре года смотрел на это?" — пожаловался Condiment Salesman.
«

"Надеюсь, как музыкант он лучше, чем как дипломат, потому что дипломатией он занимается крайне ужасно. Оставайся в Киеве, в том баре. По тебе не будут скучать, и мир без тебя будет безопаснее", — обратился к госсекретарю Publius Democratus.

Ранее с критикой на Блинкена обрушился сенатор от штата Флорида Рик Скотт, упрекнув дипломата в том, что тот решил выступить в то время, "пока мир в огне, а американцы проводят свой 221-й день в заложниках ХАМАС в Газе".
Украинские интернет-пользователи также раскритиковали Блинкена за его "концерт" в киевском баре, сообщает украинское издание "Страна.ua". Пользователи соцсети Х упрекнули госсекретаря в том, что пока Украина терпит поражения на поле боя и ожидает помощи от США, Блинкен "торчит в центре Киева в баре".
Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский ранее упрекнул Блинкена за "концерт" в Киеве в то время, когда украинцев отлавливают на улицах и отправляют в мясорубку.
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