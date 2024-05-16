"Дебил и негодяй". Выходка Блинкена в Киеве привела американцев в ярость
© AP Photo / Brendan SmialowskiГоссекретарь США Энтони Блинкен выступает в киевском баре
© AP Photo / Brendan Smialowski
Госсекретарь США Энтони Блинкен выступает в киевском баре
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Неожиданное выступление госсекретаря США Энтони Блинкена вместе с местной группой в киевском баре возмутило читателей американского портала Breitbart.
Блинкен во вторник в ходе визита в Киев в компании главы украинского МИД Дмитрия Кулебы отведал местной пиццы, а также спел с группой в баре и сыграл на гитаре.
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"Я помню времена, когда дипломаты ездили за рубеж проводить мирные переговоры, участвовать в важных диалогах и дискуссиях. Я не помню, чтобы дипломат, приехав в другую страну, начал исполнять музыку, подстрекая людей к войне", — с негодованием заметил Billy Bacon.
"Я и не подозревал, что администрация Байдена может еще больше опозорить Америку. Но Тони сделал это. Заложники (в секторе Газа. — Прим. ред.), война, разрушающаяся экономика. Какой стыд и унижение!" — сокрушился MP.
"Да уж… Извращения администрации Байдена в своем худшем виде. Дебилы и негодяи на параде. Повсюду вспыхивают войны, а этот идиот Блинкен чем занимается? На-до-ело!!" — написал ActinUpinTexas.
"Так вот куда уходят мои налоговые доллары. Чтобы госсекретарь играл на гитаре в Киеве, в то время как я горбачусь, чтобы была еда на столе и бензин в баке автомобиля! И вы хотите, чтобы я голосовал за Байдена и еще четыре года смотрел на это?" — пожаловался Condiment Salesman.
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"Надеюсь, как музыкант он лучше, чем как дипломат, потому что дипломатией он занимается крайне ужасно. Оставайся в Киеве, в том баре. По тебе не будут скучать, и мир без тебя будет безопаснее", — обратился к госсекретарю Publius Democratus.
Украинские интернет-пользователи также раскритиковали Блинкена за его "концерт" в киевском баре, сообщает украинское издание "Страна.ua". Пользователи соцсети Х упрекнули госсекретаря в том, что пока Украина терпит поражения на поле боя и ожидает помощи от США, Блинкен "торчит в центре Киева в баре".
Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский ранее упрекнул Блинкена за "концерт" в Киеве в то время, когда украинцев отлавливают на улицах и отправляют в мясорубку.
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