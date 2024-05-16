https://ria.ru/20240516/blinken-1946302843.html

"Дебил и негодяй". Выходка Блинкена в Киеве привела американцев в ярость

"Дебил и негодяй". Выходка Блинкена в Киеве привела американцев в ярость - РИА Новости, 16.05.2024

"Дебил и негодяй". Выходка Блинкена в Киеве привела американцев в ярость

Неожиданное выступление госсекретаря США Энтони Блинкена вместе с местной группой в киевском баре возмутило читателей американского портала Breitbart. РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T02:56

2024-05-16T02:56

2024-05-16T13:22

в мире

киев

сша

америка

энтони блинкен

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/10/1946355644_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9158b1d892b8f55395b2c2f8bfada3b4.jpg

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Неожиданное выступление госсекретаря США Энтони Блинкена вместе с местной группой в киевском баре возмутило читателей американского портала Breitbart.Блинкен во вторник в ходе визита в Киев в компании главы украинского МИД Дмитрия Кулебы отведал местной пиццы, а также спел с группой в баре и сыграл на гитаре."Я помню времена, когда дипломаты ездили за рубеж проводить мирные переговоры, участвовать в важных диалогах и дискуссиях. Я не помню, чтобы дипломат, приехав в другую страну, начал исполнять музыку, подстрекая людей к войне", — с негодованием заметил Billy Bacon."Я и не подозревал, что администрация Байдена может еще больше опозорить Америку. Но Тони сделал это. Заложники (в секторе Газа. — Прим. ред.), война, разрушающаяся экономика. Какой стыд и унижение!" — сокрушился MP."Да уж… Извращения администрации Байдена в своем худшем виде. Дебилы и негодяи на параде. Повсюду вспыхивают войны, а этот идиот Блинкен чем занимается? На-до-ело!!" — написал ActinUpinTexas."Так вот куда уходят мои налоговые доллары. Чтобы госсекретарь играл на гитаре в Киеве, в то время как я горбачусь, чтобы была еда на столе и бензин в баке автомобиля! И вы хотите, чтобы я голосовал за Байдена и еще четыре года смотрел на это?" — пожаловался Condiment Salesman."Надеюсь, как музыкант он лучше, чем как дипломат, потому что дипломатией он занимается крайне ужасно. Оставайся в Киеве, в том баре. По тебе не будут скучать, и мир без тебя будет безопаснее", — обратился к госсекретарю Publius Democratus.Ранее с критикой на Блинкена обрушился сенатор от штата Флорида Рик Скотт, упрекнув дипломата в том, что тот решил выступить в то время, "пока мир в огне, а американцы проводят свой 221-й день в заложниках ХАМАС в Газе".Украинские интернет-пользователи также раскритиковали Блинкена за его "концерт" в киевском баре, сообщает украинское издание "Страна.ua". Пользователи соцсети Х упрекнули госсекретаря в том, что пока Украина терпит поражения на поле боя и ожидает помощи от США, Блинкен "торчит в центре Киева в баре".Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский ранее упрекнул Блинкена за "концерт" в Киеве в то время, когда украинцев отлавливают на улицах и отправляют в мясорубку.Читайте в Дзен: Вход — рубль, выход — миллиард: Россия преподает урок мировому бизнесуЗапад начал готовиться к поминкам по УкраинеПолный текст статьи и другие комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>>

https://ria.ru/20240514/zakharova-1945998859.html

https://ria.ru/20240516/front-1946299484.html

https://ria.ru/20240515/rossiya-1946046646.html

киев

сша

америка

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, киев, сша, америка, энтони блинкен, украина