https://ria.ru/20240516/blek-1946310134.html

Арестованный во Владивостоке американский солдат признал вину

Арестованный во Владивостоке американский солдат признал вину - РИА Новости, 16.05.2024

Арестованный во Владивостоке американский солдат признал вину

Американский солдат Гордон Блэк, арестованный во Владивостоке по обвинению в краже, признал вину и сотрудничает со следствием, сообщили РИА Новости в главке МВД РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T06:17

2024-05-16T06:17

2024-05-16T09:17

происшествия

владивосток

россия

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 16 мая — РИА Новости. Американский солдат Гордон Блэк, арестованный во Владивостоке по обвинению в краже, признал вину и сотрудничает со следствием, сообщили РИА Новости в главке МВД по Приморскому краю. "Подтверждаем. Сотрудничает, признал", — сказал собеседник агентства. По информации телеканала NBC News, 34-летний американец проходил службу в Южной Корее и поехал в Россию по собственной инициативе. В приморском главке МВД рассказали, что 10 апреля он приехал во Владивосток к 32-летней местной жительнице, с которой познакомился в Южной Корее, когда та там работала. Позже у них произошел конфликт, а после ухода американца девушка обнаружила пропажу денег и обратилась в полицию. Блэка задержали 2 мая в гостинице, он собирался вылетать на родину. Первомайский районный суд Владивостока отправил его под стражу на два месяца. Защита обжаловала решение о мере пресечения.

https://ria.ru/20240507/poezdka-1944538333.html

https://ria.ru/20240503/bayden-1943773717.html

владивосток

россия

приморский край

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происшествия, владивосток, россия, приморский край