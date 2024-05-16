https://ria.ru/20240516/bezopasnost-1946432837.html

Россия и Китай констатировали нестабильность международной безопасности

Россия и Китай констатировали нестабильность международной безопасности - РИА Новости, 16.05.2024

Россия и Китай констатировали нестабильность международной безопасности

РФ и КНР констатируют, что дела в области международной безопасности характеризуются нарастанием конфликтности, общей нестабильностью. РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T14:51

2024-05-16T14:51

2024-05-16T14:51

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. РФ и КНР констатируют, что дела в области международной безопасности характеризуются нарастанием конфликтности, общей нестабильностью. Текст совместного заявления РФ и КНР об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху, в контексте 75-летия установления дипломатических отношений между двумя странами опубликован на сайте Кремля. "Стороны с озабоченностью констатируют, что нынешнее положение дел в области международной безопасности характеризуется нарастанием конфликтности на региональном и глобальном уровнях, общей нестабильностью, а также усилением стратегических рисков в результате обострения межгосударственных противоречий, в том числе между ядерными державами", - говорится в документе. Стороны выступают за то, чтобы ядерные державы стояли на страже глобальной стратегической стабильности, соблюдали принцип равной и неделимой безопасности, не посягали на жизненно важные интересы друг друга – в частности, путем экспансии военных союзов и коалиций и создания военных плацдармов вплотную к границам других ядерных держав, в особенности с передовым развертыванием ядерного оружия и средств его доставки, а также другой военно-стратегической инфраструктуры. "Приоритетная задача предотвращения прямой военной конфронтации ядерных держав должна решаться комплексно с акцентом на устранение первопричин фундаментальных противоречий между ними в области безопасности", - подчеркивается в документе.

https://ria.ru/20240516/kitay-1946386735.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, китай, в мире