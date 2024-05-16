https://ria.ru/20240516/bezhentsy-1946543836.html

Финские власти дали убежище лишь шестерым беженцам, прибывшим из России

Финские власти дали убежище лишь шестерым беженцам, прибывшим из России - РИА Новости, 16.05.2024

Финские власти дали убежище лишь шестерым беженцам, прибывшим из России

Финская миграционная служба приняла только шесть положительных решений о предоставлении убежища беженцам, прибывшим в страну со стороны российской границы с... РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T21:45

2024-05-16T21:45

2024-05-16T21:45

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Финская миграционная служба приняла только шесть положительных решений о предоставлении убежища беженцам, прибывшим в страну со стороны российской границы с августа 2023 года, заявил представитель миграционной службы Юхо Репо. "Положительных решений о предоставлении убежища принято шесть. Отрицательных решений - 96. 50 решений, насколько мне известно, были обжалованы в административном суде", - приводит его слова общественный вещатель Yle. В общей сложности 1313 заявлений о предоставлении убежища было подано с августа 2023 года по май 2024 года. На сегодняшний день миграционная служба рассмотрела 365 из них, уточняет Yle. В основном, просители убежища - граждане Сирии, Сомали, Йемена и других стран Африки и Ближнего Востока, говорится в материале. Граница между Финляндией и Россией закрыта по решению финских властей до дальнейшего уведомления. Финляндия начала вводить ограничения на пересечение границы с ноября 2023 года на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. Финские власти неоднократно обвиняли Россию в целенаправленной отправке просителей убежища к границе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отвергла обвинения в адрес России в причастности к миграционному кризису в Евросоюзе, назвав их двойными стандартами Запада. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя закрытие финских КПП на границе с РФ, отмечал, что русофобская позиция, которой теперь стали придерживаться руководители этой соседней страны, вызывает глубокое сожаление. Песков подчеркивал, что российские пограничники соблюдают все инструкции, "погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право", а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы.

https://ria.ru/20240516/milliard-1946263512.html

https://ria.ru/20240427/rossiya-1942635286.html

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в мире, россия, финляндия, сирия, дмитрий песков, мария захарова