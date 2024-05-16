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В России начали тестировать систему наблюдения за беспилотниками - РИА Новости, 16.05.2024
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06:52 16.05.2024
https://ria.ru/20240516/bespilotniki-1946312760.html
В России начали тестировать систему наблюдения за беспилотниками
В России начали тестировать систему наблюдения за беспилотниками - РИА Новости, 16.05.2024
В России начали тестировать систему наблюдения за беспилотниками
Систему наблюдения за беспилотными воздушными судами, которая используется для регулирования полетов большой авиации, начали тестировать в России на аэродроме... РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T06:52
2024-05-16T06:52
россия
санкт-петербург
александр игнатов
алексей хрипун
международная организация гражданской авиации
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общество
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Систему наблюдения за беспилотными воздушными судами, которая используется для регулирования полетов большой авиации, начали тестировать в России на аэродроме Путилово под Санкт-Петербургом, это позволит соединить в небе полеты всех видов воздушных судов, при этом обеспечивая полную безопасность по международным стандартам ICAO, рассказал РИА Новости генеральный директор ООО "Авиателекоминвест" Александр Игнатьев. Проект реализуется крупным разработчиком и производителем цифровых средств наблюдения за полетами воздушных судов ООО "Авиателекоминвест", производителями БАС ООО "Геоскан" и ООО "ДИАМ-АЭРО", а также научно-исследовательским центром "Аэроскрипт". "В Путилово мы развернули наземную станцию автоматического зависимого наблюдения АЗНВ 1090 ES, которая получает данные наблюдения за воздушными судами, оборудованными транспондерами, и передает полетные данные в систему "Небосвод" по стандартному протоколу Asterix cat21. Разрабатываемые нами решения являются технологической основой безопасного использования БВС как в совместном с пилотируемыми воздушными судами пространстве, так и в выделенных окружениях, таких, как очень малые высоты (VLL) и пространство городской аэромобильности", - рассказал Игнатьев, добавив, что полеты совместно с пилотируемым бортом малой авиации пройдут в конце мая. Он пояснил, что "стандарт автоматического зависимого наблюдения АЗН-В 1090ES принят во всем мире для наблюдения за воздушными судами гражданской авиации". Данный стандарт подразумевает, что борт самостоятельно определяет в воздухе свое местоположение по GPS, ГЛОНАСС и затем отправляет эти данные на наземную станцию АЗН-В по рекомендованному ICAO и используемому во всей гражданской авиации стандарту передачи данных 1090ES. Как пояснил РИА Новости генеральный директор НИЦ "Аэроскрипт" (компания-разработчик цифровой платформы "Небосвод") Алексей Хрипунов, сервис обнаружения конфликтов в воздухе успешно тестируется в Путилово с 2023 года. "Мы интегрируем в "Небосвод" беспилотные аппараты российских разработчиков и производителей БАС. Можно сказать, что уже более 80% отечественных производителей интегрированы с платформой. Помимо интеграции БАС мы испытываем и другие необходимые для обеспечения безопасных полетов БАС технологии. "Небосвод" функционирует таким образом, что может принимать данные наблюдения от всех источников, обрабатывать и предсказывать конфликты в воздухе, причем не только между беспилотниками, но и между беспилотниками и пилотируемыми бортами. По сценарию испытаний автоматического зависимого наблюдения 1090ES, в воздух поднимутся беспилотники компаний "Геоскан" и "ДИАМ-АЭРО", а также пилотируемый борт малой авиации", - заключил Хрипунов.
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россия, санкт-петербург, александр игнатов, алексей хрипун, международная организация гражданской авиации, gps, общество
Россия, Санкт-Петербург, Александр Игнатов, Алексей Хрипун, Международная организация гражданской авиации, GPS, Общество
В России начали тестировать систему наблюдения за беспилотниками

В России начали испытания видимости беспилотников большой авиацией

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкПост обработки передачи радиоданных
Пост обработки передачи радиоданных - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Систему наблюдения за беспилотными воздушными судами, которая используется для регулирования полетов большой авиации, начали тестировать в России на аэродроме Путилово под Санкт-Петербургом, это позволит соединить в небе полеты всех видов воздушных судов, при этом обеспечивая полную безопасность по международным стандартам ICAO, рассказал РИА Новости генеральный директор ООО "Авиателекоминвест" Александр Игнатьев.
Проект реализуется крупным разработчиком и производителем цифровых средств наблюдения за полетами воздушных судов ООО "Авиателекоминвест", производителями БАС ООО "Геоскан" и ООО "ДИАМ-АЭРО", а также научно-исследовательским центром "Аэроскрипт".
Дроны - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
В России прошли испытания системы обнаружения конфликтов дронов в небе
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"В Путилово мы развернули наземную станцию автоматического зависимого наблюдения АЗНВ 1090 ES, которая получает данные наблюдения за воздушными судами, оборудованными транспондерами, и передает полетные данные в систему "Небосвод" по стандартному протоколу Asterix cat21. Разрабатываемые нами решения являются технологической основой безопасного использования БВС как в совместном с пилотируемыми воздушными судами пространстве, так и в выделенных окружениях, таких, как очень малые высоты (VLL) и пространство городской аэромобильности", - рассказал Игнатьев, добавив, что полеты совместно с пилотируемым бортом малой авиации пройдут в конце мая.
Он пояснил, что "стандарт автоматического зависимого наблюдения АЗН-В 1090ES принят во всем мире для наблюдения за воздушными судами гражданской авиации".
Данный стандарт подразумевает, что борт самостоятельно определяет в воздухе свое местоположение по GPS, ГЛОНАСС и затем отправляет эти данные на наземную станцию АЗН-В по рекомендованному ICAO и используемому во всей гражданской авиации стандарту передачи данных 1090ES.
Как пояснил РИА Новости генеральный директор НИЦ "Аэроскрипт" (компания-разработчик цифровой платформы "Небосвод") Алексей Хрипунов, сервис обнаружения конфликтов в воздухе успешно тестируется в Путилово с 2023 года.
"Мы интегрируем в "Небосвод" беспилотные аппараты российских разработчиков и производителей БАС. Можно сказать, что уже более 80% отечественных производителей интегрированы с платформой. Помимо интеграции БАС мы испытываем и другие необходимые для обеспечения безопасных полетов БАС технологии. "Небосвод" функционирует таким образом, что может принимать данные наблюдения от всех источников, обрабатывать и предсказывать конфликты в воздухе, причем не только между беспилотниками, но и между беспилотниками и пилотируемыми бортами. По сценарию испытаний автоматического зависимого наблюдения 1090ES, в воздух поднимутся беспилотники компаний "Геоскан" и "ДИАМ-АЭРО", а также пилотируемый борт малой авиации", - заключил Хрипунов.
БПЛА - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
В России создали возвращающийся обратно при потере связи дрон
25 января, 05:55
 
РоссияСанкт-ПетербургАлександр ИгнатовАлексей ХрипунМеждународная организация гражданской авиацииGPSОбщество
 
 
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