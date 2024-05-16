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В Белгородской области загорелась кровля дома после атаки беспилотника
В Белгородской области загорелась кровля дома после атаки беспилотника - РИА Новости, 16.05.2024
В Белгородской области загорелась кровля дома после атаки беспилотника
Система ПВО сбила украинский беспилотник самолетного типа в Белгородском районе, пострадавших нет, загорелась кровля частного дома, сообщил губернатор... РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T12:44
2024-05-16T12:44
2024-05-16T12:47
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белгородская область
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БЕЛГОРОД, 16 мая - РИА Новости. Система ПВО сбила украинский беспилотник самолетного типа в Белгородском районе, пострадавших нет, загорелась кровля частного дома, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Над Белгородским районом сработала наша система ПВО – сбит БПЛА самолетного типа. По предварительной информации, пострадавших нет. После отражения средствами ПВО воздушной атаки со стороны ВСУ в селе Таврово при падении обломков загорелась кровля частного жилого дома", — сообщил Гладков.Губернатор добавил, что пожарные расчеты на месте приступили к тушению. Информация о последствиях еще уточняется.Белгородский район на юге граничит с Харьковской областью Украины. Протяженность украинской границы с Белгородским районом составляет около 50 километров.
https://ria.ru/20240507/belgorod-1944392560.html
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происшествия, белгородская область, белгородский район, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Белгородский район, Вячеслав Гладков
В Белгородской области загорелась кровля дома после атаки беспилотника
Гладков: в Белгородской области загорелась кровля частного дома после атаки БПЛА