Рейтинг@Mail.ru
В Белгородской области загорелась кровля дома после атаки беспилотника - РИА Новости, 16.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:44 16.05.2024 (обновлено: 12:47 16.05.2024)
https://ria.ru/20240516/bespilotnik-1946392463.html
В Белгородской области загорелась кровля дома после атаки беспилотника
В Белгородской области загорелась кровля дома после атаки беспилотника - РИА Новости, 16.05.2024
В Белгородской области загорелась кровля дома после атаки беспилотника
Система ПВО сбила украинский беспилотник самолетного типа в Белгородском районе, пострадавших нет, загорелась кровля частного дома, сообщил губернатор... РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T12:44
2024-05-16T12:47
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
белгородский район
вячеслав гладков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1b/1880662995_0:262:3173:2047_1920x0_80_0_0_2a029b99fdee69c12263fdb78662d5b1.jpg
БЕЛГОРОД, 16 мая - РИА Новости. Система ПВО сбила украинский беспилотник самолетного типа в Белгородском районе, пострадавших нет, загорелась кровля частного дома, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Над Белгородским районом сработала наша система ПВО – сбит БПЛА самолетного типа. По предварительной информации, пострадавших нет. После отражения средствами ПВО воздушной атаки со стороны ВСУ в селе Таврово при падении обломков загорелась кровля частного жилого дома", — сообщил Гладков.Губернатор добавил, что пожарные расчеты на месте приступили к тушению. Информация о последствиях еще уточняется.Белгородский район на юге граничит с Харьковской областью Украины. Протяженность украинской границы с Белгородским районом составляет около 50 километров.
https://ria.ru/20240507/belgorod-1944392560.html
белгородская область
белгородский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1b/1880662995_444:0:3173:2047_1920x0_80_0_0_7c4d71d529e7fbdc01832fd51267351e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, белгородская область, белгородский район, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Белгородский район, Вячеслав Гладков
В Белгородской области загорелась кровля дома после атаки беспилотника

Гладков: в Белгородской области загорелась кровля частного дома после атаки БПЛА

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкСотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара
Сотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
Сотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 16 мая - РИА Новости. Система ПВО сбила украинский беспилотник самолетного типа в Белгородском районе, пострадавших нет, загорелась кровля частного дома, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"Над Белгородским районом сработала наша система ПВО – сбит БПЛА самолетного типа. По предварительной информации, пострадавших нет. После отражения средствами ПВО воздушной атаки со стороны ВСУ в селе Таврово при падении обломков загорелась кровля частного жилого дома", — сообщил Гладков.
Губернатор добавил, что пожарные расчеты на месте приступили к тушению. Информация о последствиях еще уточняется.
Белгородский район на юге граничит с Харьковской областью Украины. Протяженность украинской границы с Белгородским районом составляет около 50 километров.
Аудиовизуальная инсталляция Белгород в сердце в центре Белгорода - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
В Белгороде открылась инсталляция, посвященная последствиям обстрелов
7 мая, 13:31
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьБелгородский районВячеслав Гладков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала