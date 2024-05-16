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ПВО сбила украинский БПЛА и реактивный снаряд над Белгородской областью
ПВО сбила украинский БПЛА и реактивный снаряд над Белгородской областью - РИА Новости, 16.05.2024
ПВО сбила украинский БПЛА и реактивный снаряд над Белгородской областью
Российские средства ПВО уничтожили один реактивный снаряд РСЗО "Ольха" и один беспилотник над территорией Белгородской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T16:28
2024-05-16T16:28
2024-05-16T16:32
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили один реактивный снаряд РСЗО "Ольха" и один беспилотник над территорией Белгородской области, сообщили в Минобороны РФ."Шестнадцатого мая около 15.40 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением реактивной системы залпового огня "Ольха" и БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО были уничтожены один реактивный снаряд РСЗО "Ольха" и один БПЛА над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
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белгородская область, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Россия, Безопасность
ПВО сбила украинский БПЛА и реактивный снаряд над Белгородской областью
МО: ПВО сбила украинский БПЛА и реактивный снаряд над Белгородской областью