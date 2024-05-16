https://ria.ru/20240516/belgorod-1946413650.html

Житель обрушенного дома в Белгороде рассказал, как спас женщину с ребенком

Житель обрушенного дома в Белгороде рассказал, как спас женщину с ребенком - РИА Новости, 16.05.2024

Житель обрушенного дома в Белгороде рассказал, как спас женщину с ребенком

Профессиональный спасатель Олег Гуров, живущий в пострадавшем от атаки ВСУ десятиэтажном доме в Белгороде, рассказал, что во время взрыва находился дома, а... РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T13:55

2024-05-16T13:55

2024-05-16T13:55

специальная военная операция на украине

происшествия

жилье

белгород

вооруженные силы украины

обрушение части дома в белгороде после обстрела

россия

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БЕЛГОРОД, 16 мая – РИА Новости. Профессиональный спасатель Олег Гуров, живущий в пострадавшем от атаки ВСУ десятиэтажном доме в Белгороде, рассказал, что во время взрыва находился дома, а затем выбежал во двор и, услышав крики о помощи от женщины с младенцем, снял их с развалин и отвел в безопасное место. Спасатель службы спасения города Белгорода Олег Гуров проживает в первом подъезде пострадавшего дома. В день трагедии у него был выходной, и спасатель находился дома. По его словам, он услышал "сильный прилет", от которого "тряхнуло весь дом", а затем выбежал на балкон посмотреть, не горят ли припаркованные машины, в числе которых и его собственная. Сквозь густую пыль ничего невозможно было рассмотреть, и мужчина спустился во двор. "Увидел, что машины целы. И в этот момент, повернувшись лицом к третьему подъезду, я увидел обрушение полподъезда с десятого по первый этаж. Услышал крики о помощи - женщина с месячным ребенком на руках стояла на краю плиты и звала: "Помогите! Спасите!" Она находилась где-то между вторым и третьим этажом", - рассказал Гуров журналистам. Он отметил, что в числе погибших оказалась одноклассница его дочери – ученица первого класса. Девочка погибла вместе с мамой, бабушкой и дедушкой. По его словам, сверху сыпались осколки, штукатурка, песок, но, невзирая на это, он ринулся к женщине. "Я залез к ней по плитам, принял у нее ребенка на руки, второй рукой помог ей спуститься, и мы все вместе проследовали в безопасное место. Буквально через две минуты приехала скорая помощь, я их передал скорой помощи", - добавил спасатель. "Такого прилета в моей практике не было. Очень большие разрушения. Сначала были шок и испуг. Но все это притупляется, когда кто-то просит о помощи", - отметил спасатель. Двенадцатого мая Белгород подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ. Сигнал ракетной опасности объявлялся в городе неоднократно в течение дня. В десятиэтажном доме от взрыва обрушился третий подъезд. По последним данным, при обрушении подъезда погибли 17 человек, еще три – при вечернем обстреле, 27 человек получили ранения. Шесть пациентов направлены в клиники Москвы, в том числе полуторамесячный ребенок вместе с мамой.

https://ria.ru/20240514/belgoroda-1945900750.html

https://ria.ru/20240512/dom-1945387697.html

https://ria.ru/20240512/belgorod-1945464893.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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происшествия, жилье, белгород, вооруженные силы украины, обрушение части дома в белгороде после обстрела, россия