https://ria.ru/20240516/belgorod-1946296774.html
В Белгородской области отменили сигнал ракетной опасности
В Белгородской области отменили сигнал ракетной опасности - РИА Новости, 16.05.2024
В Белгородской области отменили сигнал ракетной опасности
На всей территории Белгородской области отменен сигнал ракетной опасности, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T00:40
2024-05-16T00:40
2024-05-16T00:41
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белгородская область
безопасность
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вячеслав гладков
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. На всей территории Белгородской области отменен сигнал ракетной опасности, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.Ракетная опасность была объявлена на всей территории региона в 0.11 мск."На всей территории Белгородской области отменен сигнал ракетной опасности", - говорится в сообщении Гладкова.
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белгородская область, безопасность, россия, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Безопасность, Россия, Вячеслав Гладков
В Белгородской области отменили сигнал ракетной опасности
Гладков: в Белгородской области отменили сигнал ракетной опасности