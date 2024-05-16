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Тульское предприятие "Базальт" опровергло информацию об атаке дронов ВСУ - РИА Новости, 16.05.2024
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13:16 16.05.2024 (обновлено: 13:24 16.05.2024)
https://ria.ru/20240516/bazalt-1946403915.html
Тульское предприятие "Базальт" опровергло информацию об атаке дронов ВСУ
Тульское предприятие "Базальт" опровергло информацию об атаке дронов ВСУ - РИА Новости, 16.05.2024
Тульское предприятие "Базальт" опровергло информацию об атаке дронов ВСУ
Расположенное в Туле оборонное предприятие "Базальт" опровергло РИА Новости информацию украинских СМИ о якобы атаке дронов по его производственным мощностям. РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T13:16
2024-05-16T13:24
безопасность
тула
технологии
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ЯРОСЛАВЛЬ, 16 мая – РИА Новости. Расположенное в Туле оборонное предприятие "Базальт" опровергло РИА Новости информацию украинских СМИ о якобы атаке дронов по его производственным мощностям. "Не было ничего такого, вроде тихо все. Работаем нормально, штатно", - сказала секретарь приемной предприятия. АО "Базальт", согласно информации на его сайте, входит в госкорпорацию "Роскосмос" и является предприятием полного цикла, включающего в себя подразделения, отвечающие за разработку, постановку на производство и серийное изготовление различных изделий космической и авиационной техники. Предприятие проводит работы по автоматизации проектирования изделий с использованием специализированного программного обеспечения.
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безопасность, тула, технологии
Безопасность, Тула, Технологии
Тульское предприятие "Базальт" опровергло информацию об атаке дронов ВСУ

Тульское оборонное предприятие "Базальт" опровергло данные об атаке БПЛА ВСУ

© Фото : АО "Базальт" Научно-производственное объединение "Базальт"
Научно-производственное объединение Базальт - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© Фото : АО "Базальт"
Научно-производственное объединение "Базальт"
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ЯРОСЛАВЛЬ, 16 мая – РИА Новости. Расположенное в Туле оборонное предприятие "Базальт" опровергло РИА Новости информацию украинских СМИ о якобы атаке дронов по его производственным мощностям.
«
"Не было ничего такого, вроде тихо все. Работаем нормально, штатно", - сказала секретарь приемной предприятия.
АО "Базальт", согласно информации на его сайте, входит в госкорпорацию "Роскосмос" и является предприятием полного цикла, включающего в себя подразделения, отвечающие за разработку, постановку на производство и серийное изготовление различных изделий космической и авиационной техники. Предприятие проводит работы по автоматизации проектирования изделий с использованием специализированного программного обеспечения.
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