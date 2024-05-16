https://ria.ru/20240516/bashkiriya-1946364634.html

В Башкирии чиновница сохранила должность после ареста

В Башкирии чиновница сохранила должность после ареста - РИА Новости, 16.05.2024

В Башкирии чиновница сохранила должность после ареста

Начальница управления по социальным вопросам при главе Башкирии Елена Прочаковская, получившая условный срок за мошенничество, сохраняет свою должность, так как РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T11:43

2024-05-16T11:43

2024-05-16T11:53

происшествия

россия

московская область (подмосковье)

красногорск

радий хабиров

следственный комитет россии (ск рф)

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УФА, 16 мая - РИА Новости. Начальница управления по социальным вопросам при главе Башкирии Елена Прочаковская, получившая условный срок за мошенничество, сохраняет свою должность, так как приговор не вступил в законную силу, при этом она не получает зарплату, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы республики. Ранее Красногорский суд Подмосковья сообщил РИА Новости об аресте Прочаковской по делу о мошенничестве на сумму более 750 тысяч рублей. Преступление относится ко времени, когда она работала в администрации Красногорска. По данным следствия, в июне 2017 года Прочаковская, будучи старшим инспектором отдела взаимодействия со СМИ, фиктивно трудоустроила свою знакомую в местный МФЦ на должность главного специалиста. При этом банковская карта, на которую на протяжении года приходила зарплата, находилась у Прочаковской. Ей было предъявлено обвинение в мошенничестве в крупном размере (часть 3 статьи 159 УК РФ). В областном управлении СК РФ РИА Новости ранее сообщали, что в августе прошлого года соучастница хищения была осуждена. Глава Башкирии Радий Хабиров, комментируя арест Прочаковской, назвал её порядочным и профессиональным человеком. В документах Красногорского суда значится, что Прочаковской вынесен приговор 15 мая. Издание "КомерсантЪ" сообщает, что женщина осуждена на 2 года лишения свободы условно. "Приговор не вступил в законную силу, поэтому Елена Прочаковская остаётся на своей должности. В связи с применением меры пресечения в виде домашнего ареста и невозможностью выхода на работу, заработная плата в период задержания ей не начислялась и не начисляется", - прокомментировали РИА Новости в пресс-службе главы Башкирии. По данным собеседника, Прочаковская и сторона её защиты не согласны с решением суда и будут подавать на апелляцию.

https://ria.ru/20240307/khischeniya-1931820513.html

https://ria.ru/20240515/kuzbass-1946180028.html

https://ria.ru/20240515/khischeniya-1946059436.html

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московская область (подмосковье)

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происшествия, россия, московская область (подмосковье), красногорск, радий хабиров, следственный комитет россии (ск рф)