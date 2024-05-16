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В Башкирии чиновница сохранила должность после ареста - РИА Новости, 16.05.2024
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11:43 16.05.2024 (обновлено: 11:53 16.05.2024)
https://ria.ru/20240516/bashkiriya-1946364634.html
В Башкирии чиновница сохранила должность после ареста
В Башкирии чиновница сохранила должность после ареста - РИА Новости, 16.05.2024
В Башкирии чиновница сохранила должность после ареста
Начальница управления по социальным вопросам при главе Башкирии Елена Прочаковская, получившая условный срок за мошенничество, сохраняет свою должность, так как РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T11:43
2024-05-16T11:53
происшествия
россия
московская область (подмосковье)
красногорск
радий хабиров
следственный комитет россии (ск рф)
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УФА, 16 мая - РИА Новости. Начальница управления по социальным вопросам при главе Башкирии Елена Прочаковская, получившая условный срок за мошенничество, сохраняет свою должность, так как приговор не вступил в законную силу, при этом она не получает зарплату, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы республики. Ранее Красногорский суд Подмосковья сообщил РИА Новости об аресте Прочаковской по делу о мошенничестве на сумму более 750 тысяч рублей. Преступление относится ко времени, когда она работала в администрации Красногорска. По данным следствия, в июне 2017 года Прочаковская, будучи старшим инспектором отдела взаимодействия со СМИ, фиктивно трудоустроила свою знакомую в местный МФЦ на должность главного специалиста. При этом банковская карта, на которую на протяжении года приходила зарплата, находилась у Прочаковской. Ей было предъявлено обвинение в мошенничестве в крупном размере (часть 3 статьи 159 УК РФ). В областном управлении СК РФ РИА Новости ранее сообщали, что в августе прошлого года соучастница хищения была осуждена. Глава Башкирии Радий Хабиров, комментируя арест Прочаковской, назвал её порядочным и профессиональным человеком. В документах Красногорского суда значится, что Прочаковской вынесен приговор 15 мая. Издание "КомерсантЪ" сообщает, что женщина осуждена на 2 года лишения свободы условно. "Приговор не вступил в законную силу, поэтому Елена Прочаковская остаётся на своей должности. В связи с применением меры пресечения в виде домашнего ареста и невозможностью выхода на работу, заработная плата в период задержания ей не начислялась и не начисляется", - прокомментировали РИА Новости в пресс-службе главы Башкирии. По данным собеседника, Прочаковская и сторона её защиты не согласны с решением суда и будут подавать на апелляцию.
https://ria.ru/20240307/khischeniya-1931820513.html
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россия
московская область (подмосковье)
красногорск
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происшествия, россия, московская область (подмосковье), красногорск, радий хабиров, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Московская область (Подмосковье), Красногорск, Радий Хабиров, Следственный комитет России (СК РФ)
В Башкирии чиновница сохранила должность после ареста

В Башкирии начальница управления Прочаковская сохранила должность после ареста

© Фото : соцсети Елены ПрочаковскойЕлена Прочаковская
Елена Прочаковская - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© Фото : соцсети Елены Прочаковской
Елена Прочаковская. Архивное фото
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УФА, 16 мая - РИА Новости. Начальница управления по социальным вопросам при главе Башкирии Елена Прочаковская, получившая условный срок за мошенничество, сохраняет свою должность, так как приговор не вступил в законную силу, при этом она не получает зарплату, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы республики.
Ранее Красногорский суд Подмосковья сообщил РИА Новости об аресте Прочаковской по делу о мошенничестве на сумму более 750 тысяч рублей. Преступление относится ко времени, когда она работала в администрации Красногорска.
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По данным следствия, в июне 2017 года Прочаковская, будучи старшим инспектором отдела взаимодействия со СМИ, фиктивно трудоустроила свою знакомую в местный МФЦ на должность главного специалиста. При этом банковская карта, на которую на протяжении года приходила зарплата, находилась у Прочаковской. Ей было предъявлено обвинение в мошенничестве в крупном размере (часть 3 статьи 159 УК РФ). В областном управлении СК РФ РИА Новости ранее сообщали, что в августе прошлого года соучастница хищения была осуждена.
Глава Башкирии Радий Хабиров, комментируя арест Прочаковской, назвал её порядочным и профессиональным человеком.
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В документах Красногорского суда значится, что Прочаковской вынесен приговор 15 мая. Издание "КомерсантЪ" сообщает, что женщина осуждена на 2 года лишения свободы условно.
"Приговор не вступил в законную силу, поэтому Елена Прочаковская остаётся на своей должности. В связи с применением меры пресечения в виде домашнего ареста и невозможностью выхода на работу, заработная плата в период задержания ей не начислялась и не начисляется", - прокомментировали РИА Новости в пресс-службе главы Башкирии.
По данным собеседника, Прочаковская и сторона её защиты не согласны с решением суда и будут подавать на апелляцию.
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ПроисшествияРоссияМосковская область (Подмосковье)КрасногорскРадий ХабировСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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