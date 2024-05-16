В Башкирии чиновница сохранила должность после ареста
В Башкирии начальница управления Прочаковская сохранила должность после ареста
© Фото : соцсети Елены ПрочаковскойЕлена Прочаковская
© Фото : соцсети Елены Прочаковской
Елена Прочаковская. Архивное фото
УФА, 16 мая - РИА Новости. Начальница управления по социальным вопросам при главе Башкирии Елена Прочаковская, получившая условный срок за мошенничество, сохраняет свою должность, так как приговор не вступил в законную силу, при этом она не получает зарплату, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы республики.
Ранее Красногорский суд Подмосковья сообщил РИА Новости об аресте Прочаковской по делу о мошенничестве на сумму более 750 тысяч рублей. Преступление относится ко времени, когда она работала в администрации Красногорска.
По данным следствия, в июне 2017 года Прочаковская, будучи старшим инспектором отдела взаимодействия со СМИ, фиктивно трудоустроила свою знакомую в местный МФЦ на должность главного специалиста. При этом банковская карта, на которую на протяжении года приходила зарплата, находилась у Прочаковской. Ей было предъявлено обвинение в мошенничестве в крупном размере (часть 3 статьи 159 УК РФ). В областном управлении СК РФ РИА Новости ранее сообщали, что в августе прошлого года соучастница хищения была осуждена.
Глава Башкирии Радий Хабиров, комментируя арест Прочаковской, назвал её порядочным и профессиональным человеком.
В документах Красногорского суда значится, что Прочаковской вынесен приговор 15 мая. Издание "КомерсантЪ" сообщает, что женщина осуждена на 2 года лишения свободы условно.
"Приговор не вступил в законную силу, поэтому Елена Прочаковская остаётся на своей должности. В связи с применением меры пресечения в виде домашнего ареста и невозможностью выхода на работу, заработная плата в период задержания ей не начислялась и не начисляется", - прокомментировали РИА Новости в пресс-службе главы Башкирии.
По данным собеседника, Прочаковская и сторона её защиты не согласны с решением суда и будут подавать на апелляцию.