https://ria.ru/20240516/balitskiy-1946451717.html

Губернатор Запорожья назвал благополучие многодетных семей приоритетом

Губернатор Запорожья назвал благополучие многодетных семей приоритетом - РИА Новости, 16.05.2024

Губернатор Запорожья назвал благополучие многодетных семей приоритетом

Благополучие многодетных семей является одним из приоритетных направлений работы администрации и правительства Запорожской области, заявил губернатор региона... РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T15:36

2024-05-16T15:36

2024-05-16T15:36

запорожская область

россия

евгений балицкий

анна кузнецова

российская академия наук

госдума рф

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БЕРДЯНСК, 16 мая - РИА Новости. Благополучие многодетных семей является одним из приоритетных направлений работы администрации и правительства Запорожской области, заявил губернатор региона Евгений Балицкий в ходе Всероссийской научно-практической конференции "Многодетная российская семья - ключевой ресурс демографического развития". Участниками конференции в формате видеоконференции стали ученые, представители РАН и ведущих вузов страны, власти Запорожской области и вузов региона. Участников приветствовали зампредседателя Госдумы России Анна Кузнецова, губернатор Запорожской области Евгений Балицкий, ученые. "Поддержка и благополучие многодетных семей – одно из приоритетных направлений работы администрации губернатора, правительства Запорожской области. Очень рад, что именно Запорожская область принимает участие и принимает участников конференции. От вашей работы будет зависеть то, чем мы будем руководствоваться и те решения, которые будут выработаны сегодня, будут применять в своей деятельности", - сказал Балицкий, обращаясь к участникам конференции. На конференции шла, в частности, речь о позиционировании Азово-Черноморского региона как единой инновационно-образовательной территории (ИОТ), формирующей среду развития с горизонтом планирования 25 лет и более.

https://ria.ru/20240311/ombudsmen-1932276431.html

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запорожская область, россия, евгений балицкий, анна кузнецова, российская академия наук, госдума рф