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Губернатор Запорожья назвал благополучие многодетных семей приоритетом - РИА Новости, 16.05.2024
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15:36 16.05.2024
https://ria.ru/20240516/balitskiy-1946451717.html
Губернатор Запорожья назвал благополучие многодетных семей приоритетом
Губернатор Запорожья назвал благополучие многодетных семей приоритетом - РИА Новости, 16.05.2024
Губернатор Запорожья назвал благополучие многодетных семей приоритетом
Благополучие многодетных семей является одним из приоритетных направлений работы администрации и правительства Запорожской области, заявил губернатор региона... РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T15:36
2024-05-16T15:36
запорожская область
россия
евгений балицкий
анна кузнецова
российская академия наук
госдума рф
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БЕРДЯНСК, 16 мая - РИА Новости. Благополучие многодетных семей является одним из приоритетных направлений работы администрации и правительства Запорожской области, заявил губернатор региона Евгений Балицкий в ходе Всероссийской научно-практической конференции "Многодетная российская семья - ключевой ресурс демографического развития". Участниками конференции в формате видеоконференции стали ученые, представители РАН и ведущих вузов страны, власти Запорожской области и вузов региона. Участников приветствовали зампредседателя Госдумы России Анна Кузнецова, губернатор Запорожской области Евгений Балицкий, ученые. "Поддержка и благополучие многодетных семей – одно из приоритетных направлений работы администрации губернатора, правительства Запорожской области. Очень рад, что именно Запорожская область принимает участие и принимает участников конференции. От вашей работы будет зависеть то, чем мы будем руководствоваться и те решения, которые будут выработаны сегодня, будут применять в своей деятельности", - сказал Балицкий, обращаясь к участникам конференции. На конференции шла, в частности, речь о позиционировании Азово-Черноморского региона как единой инновационно-образовательной территории (ИОТ), формирующей среду развития с горизонтом планирования 25 лет и более.
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запорожская область, россия, евгений балицкий, анна кузнецова, российская академия наук, госдума рф
Запорожская область, Россия, Евгений Балицкий, Анна Кузнецова, Российская академия наук, Госдума РФ
Губернатор Запорожья назвал благополучие многодетных семей приоритетом

Балицкий: в Запорожской области считают поддержку многодетных семей приоритетом

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкГубернатор Запорожской области Евгений Балицкий
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. Архивное фото
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БЕРДЯНСК, 16 мая - РИА Новости. Благополучие многодетных семей является одним из приоритетных направлений работы администрации и правительства Запорожской области, заявил губернатор региона Евгений Балицкий в ходе Всероссийской научно-практической конференции "Многодетная российская семья - ключевой ресурс демографического развития".
Участниками конференции в формате видеоконференции стали ученые, представители РАН и ведущих вузов страны, власти Запорожской области и вузов региона. Участников приветствовали зампредседателя Госдумы России Анна Кузнецова, губернатор Запорожской области Евгений Балицкий, ученые.
"Поддержка и благополучие многодетных семей – одно из приоритетных направлений работы администрации губернатора, правительства Запорожской области. Очень рад, что именно Запорожская область принимает участие и принимает участников конференции. От вашей работы будет зависеть то, чем мы будем руководствоваться и те решения, которые будут выработаны сегодня, будут применять в своей деятельности", - сказал Балицкий, обращаясь к участникам конференции.
На конференции шла, в частности, речь о позиционировании Азово-Черноморского региона как единой инновационно-образовательной территории (ИОТ), формирующей среду развития с горизонтом планирования 25 лет и более.
Бердянск - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
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Запорожская областьРоссияЕвгений БалицкийАнна КузнецоваРоссийская академия наукГосдума РФ
 
 
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