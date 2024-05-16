https://ria.ru/20240516/balanin-1946521822.html
Баланин оценил работу ТФОМС в Чеченской Республике
Баланин оценил работу ТФОМС в Чеченской Республике - РИА Новости, 16.05.2024
Баланин оценил работу ТФОМС в Чеченской Республике
Руководитель Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) Илья Баланин провел в Грозном расширенное совещание Совета директоров... РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T19:32
2024-05-16T19:32
2024-05-16T19:32
россия
чеченская республика (чечня)
илья баланин
грозный
федеральный фонд обязательного медицинского страхования рф
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Руководитель Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) Илья Баланин провел в Грозном расширенное совещание Совета директоров территориальных фондов ОМС (ТФОМС), на котором оценил работу местного ведомства, сообщает пресс-служба фонда. В совещании приняли руководители территориальных фондов ОМС со всей страны. Во время мероприятия Баланин ответил, что, несмотря на текущие вызовы, государство предоставляет и будет предоставлять гарантированные медицинские услуги. И ключевая роль в этом отводится системе обязательного медицинского страхования. Он добавил, что Программа государственных гарантий на 2024 год учитывает все решения, принятые президентом и правительством РФ. "Все изменения, которые происходят в системе, ориентированы на пациента. ОМС позволяет сохранять здоровье и качество жизни, поэтому профилактическое направление по-прежнему остается приоритетным", - цитирует пресс-служба Баланина. Также он напомнил, что в текущем году значительно увеличены объемы диспансеризации, ее смогут пройти свыше 100 миллионов человек, это на 17% больше, чем в 2023 году. Отдельно Баланин отметил тему проведения диспансеризации по оценке репродуктивного здоровья, которая предусмотрена в Программе госгарантий в связи с тем, что 2024 год Указом президента России объявлен Годом семьи. "Около 6 миллионов женщин и мужчин смогут в этом году пройти такое обследование. Также в этом году увеличены объемы проведения женщинам экстракорпорального оплодотворения", - уточнил он. По словам председателя ФОМС, Программа госгарантий полностью обеспечена финансированием, расходы на текущий год утверждены в размере 3,9 триллиона рублей. В рамках совещания запланированы стратегические сессии, на которых участники обсудят, в том числе, вопросы цифровой трансформации системы ОМС, информационную безопасность, контрольно-ревизионную деятельность и другое. "В условиях, когда мы выстраиваем пациентоориентированную модель здравоохранения необходимо внедрять информационные технологии оперативного разрешения вопросов доступности качественной медицинской помощи для населения, эффективным способам ее оплаты и контроля за расходованием средств ОМС. С этими целями и связаны основные направления развития системы ОМС на ближайшую перспективу. Важнейшей задачей для системы ОМС остается оказание качественной медицинской помощи, нацеленной, прежде всего, на пациента", - заключил Баланин. Также глава ведомства высоко оценил работу ТФОМС Чеченской Республики. "Фонд в полной мере выполняет свои финансовые обязательства перед медицинскими учреждениями, успешно работающими в системе. Территориальный фонд – активный участник всех нововведений в системе обязательного медицинского страхования, касающихся повышения качества медицинских услуг, расширения инструментов их доступности, а также защиты прав застрахованных лиц", - резюмировал Баланин.
https://ria.ru/20240224/soglashenie-1929276826.html
https://ria.ru/20240220/medprofili-1928424257.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, чеченская республика (чечня), илья баланин, грозный, федеральный фонд обязательного медицинского страхования рф
Россия, Чеченская республика (Чечня), Илья Баланин, Грозный, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Руководитель Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) Илья Баланин провел в Грозном расширенное совещание Совета директоров территориальных фондов ОМС (ТФОМС), на котором оценил работу местного ведомства, сообщает пресс-служба фонда.
В совещании приняли руководители территориальных фондов ОМС со всей страны.
Во время мероприятия Баланин ответил, что, несмотря на текущие вызовы, государство предоставляет и будет предоставлять гарантированные медицинские услуги. И ключевая роль в этом отводится системе обязательного медицинского страхования.
Он добавил, что Программа государственных гарантий на 2024 год учитывает все решения, принятые президентом и правительством РФ.
"Все изменения, которые происходят в системе, ориентированы на пациента. ОМС позволяет сохранять здоровье и качество жизни, поэтому профилактическое направление по-прежнему остается приоритетным", - цитирует пресс-служба Баланина.
Также он напомнил, что в текущем году значительно увеличены объемы диспансеризации, ее смогут пройти свыше 100 миллионов человек, это на 17% больше, чем в 2023 году.
Отдельно Баланин
отметил тему проведения диспансеризации по оценке репродуктивного здоровья, которая предусмотрена в Программе госгарантий в связи с тем, что 2024 год Указом президента России объявлен Годом семьи.
"Около 6 миллионов женщин и мужчин смогут в этом году пройти такое обследование. Также в этом году увеличены объемы проведения женщинам экстракорпорального оплодотворения", - уточнил он.
По словам председателя ФОМС, Программа госгарантий полностью обеспечена финансированием, расходы на текущий год утверждены в размере 3,9 триллиона рублей.
В рамках совещания запланированы стратегические сессии, на которых участники обсудят, в том числе, вопросы цифровой трансформации системы ОМС, информационную безопасность, контрольно-ревизионную деятельность и другое.
"В условиях, когда мы выстраиваем пациентоориентированную модель здравоохранения необходимо внедрять информационные технологии оперативного разрешения вопросов доступности качественной медицинской помощи для населения, эффективным способам ее оплаты и контроля за расходованием средств ОМС. С этими целями и связаны основные направления развития системы ОМС на ближайшую перспективу. Важнейшей задачей для системы ОМС остается оказание качественной медицинской помощи, нацеленной, прежде всего, на пациента", - заключил Баланин.
Также глава ведомства высоко оценил работу ТФОМС Чеченской Республики.
"Фонд в полной мере выполняет свои финансовые обязательства перед медицинскими учреждениями, успешно работающими в системе. Территориальный фонд – активный участник всех нововведений в системе обязательного медицинского страхования, касающихся повышения качества медицинских услуг, расширения инструментов их доступности, а также защиты прав застрахованных лиц", - резюмировал Баланин.