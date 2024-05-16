https://ria.ru/20240516/aydnlk-1946321450.html
Турецкие СМИ заявили о следе США в возможном заговоре против властей
Турецкие СМИ заявили о следе США в возможном заговоре против властей - РИА Новости, 16.05.2024
Турецкие СМИ заявили о следе США в возможном заговоре против властей
Турецкая газета Aydınlık заявила об участии ориентированных на США сект в возможном заговоре против властей в рядах правоохранительных органов страны. РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T08:28
2024-05-16T08:28
2024-05-16T08:28
в мире
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АНКАРА, 16 мая – РИА Новости. Турецкая газета Aydınlık заявила об участии ориентированных на США сект в возможном заговоре против властей в рядах правоохранительных органов страны. Ранее Эрдоган провел экстренное заседание с главами разведки и министерства юстиции после предупреждения о возможной попытке госпереворота. Глава МВД Турции Али Ерликая заявил о намерении выявить структуры, работающие против властей и народа. В стране ранее были уволены и задержаны сотрудники полиции в Управлении безопасности Анкары по обвинению в связях с преступной организацией. "Сердар Сертчелик, которого судят за то, что он якобы был "номером 2" в преступной организации (Бора Каплана – ред.), недавно заявил, что он является секретным свидетелем по этому делу. Сертчелик заявил, что полиция заставила его назвать имена некоторых руководителей в правящей партии (Ak Parti). После заявлений Сертчелика были задержаны начальники полиции, которые были отстранены от работы. Национальная разведывательная организация и силы безопасности установили, что они руководили заговором, направленным против президента Тайипа Эрдогана. В заговоре участвуют некоторые секты, ориентированные на США", - пишет издание. Как утверждает издание, "при участии некоторых высокопоставленных чиновников в Управлении безопасности Анкары члены FETÖ (запрещённая в Турции организация, обвиняемая властями Турции в попытке госпереворота в 2016 г – ред.) работают сверхурочно, готовя заговор против политиков". Попытка госпереворота произошла в Турции в июле 2016 года. Власти обвиняют в причастности к ней организацию живущего в США Фетхуллаха Гюлена, которую они называют FETÖ (террористическая организация фетхуллахистов). Тогда арестовали более 80 тысяч человек, уволили или отстранили от работы около 150 тысяч госслужащих, в том числе военных. Сам Гюлен осудил попытку переворота и отверг обвинения.
https://ria.ru/20240515/turtsiya-1946127712.html
https://ria.ru/20240515/turtsiya-1946107812.html
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в мире, турция, сша, фетхуллах гюлен
В мире, Турция, США, Фетхуллах Гюлен
Турецкие СМИ заявили о следе США в возможном заговоре против властей
Aydnlk: в заговоре против властей Турции участвуют секты, ориентированные на США
АНКАРА, 16 мая – РИА Новости.
Турецкая газета Aydınlık
заявила об участии ориентированных на США сект в возможном заговоре против властей в рядах правоохранительных органов страны.
Ранее Эрдоган провел экстренное заседание с главами разведки и министерства юстиции после предупреждения о возможной попытке госпереворота. Глава МВД Турции
Али Ерликая заявил о намерении выявить структуры, работающие против властей и народа. В стране ранее были уволены и задержаны сотрудники полиции в Управлении безопасности Анкары по обвинению в связях с преступной организацией.
"Сердар Сертчелик, которого судят за то, что он якобы был "номером 2" в преступной организации (Бора Каплана – ред.), недавно заявил, что он является секретным свидетелем по этому делу. Сертчелик заявил, что полиция заставила его назвать имена некоторых руководителей в правящей партии (Ak Parti). После заявлений Сертчелика были задержаны начальники полиции, которые были отстранены от работы. Национальная разведывательная организация и силы безопасности установили, что они руководили заговором, направленным против президента Тайипа Эрдогана. В заговоре участвуют некоторые секты, ориентированные на США", - пишет издание.
Как утверждает издание, "при участии некоторых высокопоставленных чиновников в Управлении безопасности Анкары члены FETÖ (запрещённая в Турции организация, обвиняемая властями Турции в попытке госпереворота в 2016 г – ред.) работают сверхурочно, готовя заговор против политиков".
Попытка госпереворота произошла в Турции в июле 2016 года. Власти обвиняют в причастности к ней организацию живущего в США Фетхуллаха Гюлена
, которую они называют FETÖ (террористическая организация фетхуллахистов). Тогда арестовали более 80 тысяч человек, уволили или отстранили от работы около 150 тысяч госслужащих, в том числе военных. Сам Гюлен осудил попытку переворота и отверг обвинения.