https://ria.ru/20240516/avstriya-1946479730.html

В Австрии арестовали 43 участника наркобанды

В Австрии арестовали 43 участника наркобанды - РИА Новости, 16.05.2024

В Австрии арестовали 43 участника наркобанды

Полиция Верхней Австрии и Каринтии арестовала 43 участника наркобанды, продававших кокаин, героин и каннабис и совершивших сделки на сумму более 7 миллионов... РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T17:01

2024-05-16T17:01

2024-05-16T17:01

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ВЕНА, 16 мая - РИА Новости. Полиция Верхней Австрии и Каринтии арестовала 43 участника наркобанды, продававших кокаин, героин и каннабис и совершивших сделки на сумму более 7 миллионов евро, сообщила австрийская газета Exxpress со ссылкой на полицию. "Полиция Верхней Австрии и Каринтии нанесла серьёзный удар по организованной наркопреступности. Были арестованы 43 дилера, продававшие килограммы кокаина, героина, каннабиса, экстази и "спидов" на сумму более 7 миллионов евро. Сделки были организованы из отеля или тюрьмы", - отмечает издание. Следователи вышли на след наркобанды благодаря румынскому парфюмерному вору, торговавшему в парках района Браунау в Верхней Австрии. После того как было установлено, что этот человек входит в состав организованной банды из Румынии, осенью 2023 года полиция создала специальную рабочую группу и постепенно раскрыла всю структуру банды, выяснив, что подозреваемые распространили в общей сложности более 100 килограммов наркотиков на сумму свыше двух миллионов евро, отметили в издании. Газета также уточнила, что для ведения бизнеса лидеры сети останавливались в отеле в районе Браунау. Товар - марихуану, смолу каннабиса и кокаин - им доставляли из Испании и Чехии, всё это они прятали в квартирах в Браунау и Риде, затем наркотики продавали несколько несовершеннолетних румынских субдилеров в Риде, Браунау и Маттигхофене. Самому младшему из них всего 15 лет. По данным полиции, они должны были еженедельно передавать заработанные деньги главарям банды. С осени 2023 года полиция постепенно арестовала пять ведущих членов банды и 12 субдилеров. Следователи арестовали главного преступника в Румынии с помощью европейского ордера на арест, после чего он был экстрадирован в Австрию. Кроме того, правоохранители из Каринтии и Штирии также раскрыли крупную международную наркогруппировку. В ходе операции были арестованы 23 человека, они продали наркотиков на сумму 5,2 миллиона евро, включая 40 килограммов кокаина, 17 килограммов героина, 19 килограммов каннабиса, три килограмма "спидов" и более 1000 таблеток экстази, пишет издание со ссылкой на полицию. Сделки с наркотиками организовывали два заключенных из тюрьмы Грац-Карлау, расположенной в австрийской федеральной земле Штирия.

https://ria.ru/20240223/kokain-1929200962.html

https://ria.ru/20240514/arest-1945943160.html

https://ria.ru/20240216/narkolaboratoriya-1927874158.html

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