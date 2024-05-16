В Австрии арестовали 43 участника наркобанды
Exxpress: полиция Австрии нанесла удар по преступности, арестовано 43 дилера
© PixabayЗадержание
© Pixabay
Задержание. Архивное фото
ВЕНА, 16 мая - РИА Новости. Полиция Верхней Австрии и Каринтии арестовала 43 участника наркобанды, продававших кокаин, героин и каннабис и совершивших сделки на сумму более 7 миллионов евро, сообщила австрийская газета Exxpress со ссылкой на полицию.
"Полиция Верхней Австрии и Каринтии нанесла серьёзный удар по организованной наркопреступности. Были арестованы 43 дилера, продававшие килограммы кокаина, героина, каннабиса, экстази и "спидов" на сумму более 7 миллионов евро. Сделки были организованы из отеля или тюрьмы", - отмечает издание.
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Следователи вышли на след наркобанды благодаря румынскому парфюмерному вору, торговавшему в парках района Браунау в Верхней Австрии. После того как было установлено, что этот человек входит в состав организованной банды из Румынии, осенью 2023 года полиция создала специальную рабочую группу и постепенно раскрыла всю структуру банды, выяснив, что подозреваемые распространили в общей сложности более 100 килограммов наркотиков на сумму свыше двух миллионов евро, отметили в издании.
Газета также уточнила, что для ведения бизнеса лидеры сети останавливались в отеле в районе Браунау. Товар - марихуану, смолу каннабиса и кокаин - им доставляли из Испании и Чехии, всё это они прятали в квартирах в Браунау и Риде, затем наркотики продавали несколько несовершеннолетних румынских субдилеров в Риде, Браунау и Маттигхофене. Самому младшему из них всего 15 лет. По данным полиции, они должны были еженедельно передавать заработанные деньги главарям банды.
С осени 2023 года полиция постепенно арестовала пять ведущих членов банды и 12 субдилеров. Следователи арестовали главного преступника в Румынии с помощью европейского ордера на арест, после чего он был экстрадирован в Австрию.
Кроме того, правоохранители из Каринтии и Штирии также раскрыли крупную международную наркогруппировку. В ходе операции были арестованы 23 человека, они продали наркотиков на сумму 5,2 миллиона евро, включая 40 килограммов кокаина, 17 килограммов героина, 19 килограммов каннабиса, три килограмма "спидов" и более 1000 таблеток экстази, пишет издание со ссылкой на полицию. Сделки с наркотиками организовывали два заключенных из тюрьмы Грац-Карлау, расположенной в австрийской федеральной земле Штирия.