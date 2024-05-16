https://ria.ru/20240516/avariya-1946542625.html

В ДТП на юге Москвы пострадали двое полицейских

В ДТП на юге Москвы пострадали двое полицейских - РИА Новости, 16.05.2024

В ДТП на юге Москвы пострадали двое полицейских

Двое сотрудников полиции, предварительно, пострадали в ДТП на пересечении Кавказского бульвара и Бакинской улицы в Москве, сообщили РИА Новости в столичном... РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T21:33

2024-05-16T21:33

2024-05-16T21:39

происшествия

москва

россия

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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Двое сотрудников полиции, предварительно, пострадали в ДТП на пересечении Кавказского бульвара и Бакинской улицы в Москве, сообщили РИА Новости в столичном главке МВД РФ."По предварительным данным, двое сотрудников полиции пострадали в ДТП на пересечении Кавказского бульвара и Бакинской улицы при столкновении двух автомобилей, один из них служебный", - говорится в сообщении.В ведомстве отметили, что сейчас проводится проверка. Полицейских доставили в больницу с различными травмами.

https://ria.ru/20230917/vnedorozhnik-1896760944.html

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2024

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происшествия, москва, россия