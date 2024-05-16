https://ria.ru/20240516/avariya-1946542625.html
В ДТП на юге Москвы пострадали двое полицейских
В ДТП на юге Москвы пострадали двое полицейских - РИА Новости, 16.05.2024
В ДТП на юге Москвы пострадали двое полицейских
Двое сотрудников полиции, предварительно, пострадали в ДТП на пересечении Кавказского бульвара и Бакинской улицы в Москве, сообщили РИА Новости в столичном... РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T21:33
2024-05-16T21:33
2024-05-16T21:39
происшествия
москва
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818718701_0:90:3321:1958_1920x0_80_0_0_92250c5ce0e2a54c9bff468802e4eee7.jpg
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Двое сотрудников полиции, предварительно, пострадали в ДТП на пересечении Кавказского бульвара и Бакинской улицы в Москве, сообщили РИА Новости в столичном главке МВД РФ."По предварительным данным, двое сотрудников полиции пострадали в ДТП на пересечении Кавказского бульвара и Бакинской улицы при столкновении двух автомобилей, один из них служебный", - говорится в сообщении.В ведомстве отметили, что сейчас проводится проверка. Полицейских доставили в больницу с различными травмами.
https://ria.ru/20230917/vnedorozhnik-1896760944.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818718701_296:0:3027:2048_1920x0_80_0_0_a2c1852cb6b1ca4610fcb13d59567b41.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
В ДТП на юге Москвы пострадали двое полицейских
При столкновении двух автомобилей на юге Москвы пострадали двое полицейских
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Двое сотрудников полиции, предварительно, пострадали в ДТП на пересечении Кавказского бульвара и Бакинской улицы в Москве, сообщили РИА Новости в столичном главке МВД РФ.
"По предварительным данным, двое сотрудников полиции пострадали в ДТП на пересечении Кавказского бульвара и Бакинской улицы при столкновении двух автомобилей, один из них служебный", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что сейчас проводится проверка. Полицейских доставили в больницу с различными травмами.