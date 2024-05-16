https://ria.ru/20240516/ataki-1946363506.html
В Госдуме прокомментировали атаки на Крым ракетами ATACMS
В Госдуме прокомментировали атаки на Крым ракетами ATACMS - РИА Новости, 16.05.2024
В Госдуме прокомментировали атаки на Крым ракетами ATACMS
Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал пакостью от бессилия атаки украинских войск на Крым американскими... РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T11:39
2024-05-16T11:39
2024-05-16T11:39
дмитрий белик
специальная военная операция на украине
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал пакостью от бессилия атаки украинских войск на Крым американскими ракетами ATACMS. ВСУ последние двое суток атакуют полуостров ракетами ATACMS. Только минувшей ночью, по данным Минобороны РФ, дежурные средства российской ПВО уничтожили над Крымом пять оперативно-тактических ракет ATACMS, запущенных Украиной. "Когда в Киеве хотят сделать России какую-нибудь пакость от бессилия, то в долгий ящик не откладывают. Как только ракеты попали на территорию Украины, они сразу стали их использовать, тем самым благодаря за неслыханную щедрость своего большего господина в Вашингтоне. Не важно, попадут - не попадут, главное показать масштаб всей западной помощи, а она действительно немалая, но результаты не превзошли ожидания", - сказал Белик РИА Новости. По его словам, российская система ПВО отражает ракетные атаки на Крым. "И даже если противнику и удастся нанести какой-либо ущерб, то это, скорее, удары по инфраструктуре и нашему тылу, никак не влияющие на продвижение российских войск в Харьковской области", - сказал депутат.
https://ria.ru/20240505/buk-1943718817.html
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дмитрий белик, республика крым
Дмитрий Белик, Специальная военная операция на Украине, Республика Крым
В Госдуме прокомментировали атаки на Крым ракетами ATACMS
Депутат Госдумы Белик назвал атаки на Крым ракетами ATACMS пакостью от бессилия
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал пакостью от бессилия атаки украинских войск на Крым американскими ракетами ATACMS.
ВСУ последние двое суток атакуют полуостров ракетами ATACMS. Только минувшей ночью, по данным Минобороны РФ, дежурные средства российской ПВО уничтожили над Крымом пять оперативно-тактических ракет ATACMS, запущенных Украиной.
"Когда в Киеве хотят сделать России какую-нибудь пакость от бессилия, то в долгий ящик не откладывают. Как только ракеты попали на территорию Украины, они сразу стали их использовать, тем самым благодаря за неслыханную щедрость своего большего господина в Вашингтоне. Не важно, попадут - не попадут, главное показать масштаб всей западной помощи, а она действительно немалая, но результаты не превзошли ожидания", - сказал Белик РИА Новости.
По его словам, российская система ПВО отражает ракетные атаки на Крым.
"И даже если противнику и удастся нанести какой-либо ущерб, то это, скорее, удары по инфраструктуре и нашему тылу, никак не влияющие на продвижение российских войск в Харьковской области", - сказал депутат.