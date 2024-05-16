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В Москве арестовали мужчину, обвиняемого хищении почти миллиона рублей - РИА Новости, 16.05.2024
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18:26 16.05.2024
https://ria.ru/20240516/arest-1946506654.html
В Москве арестовали мужчину, обвиняемого хищении почти миллиона рублей
В Москве арестовали мужчину, обвиняемого хищении почти миллиона рублей - РИА Новости, 16.05.2024
В Москве арестовали мужчину, обвиняемого хищении почти миллиона рублей
Перовский суд Москвы арестовал Виталия Навоши по делу о насилии и хищении 900 тысяч рублей, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T18:26
2024-05-16T18:26
происшествия
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Перовский суд Москвы арестовал Виталия Навоши по делу о насилии и хищении 900 тысяч рублей, сообщили РИА Новости в суде. "Постановлением Перовского районного суда города Москвы Навоши Виталию Владимировичу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, то есть до 15 июля 2024 года", - сказала собеседница агентства. Навоши вместе с другим фигурантом обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 162 УК РФ (разбой). По данным следствия, Навоши В. В. и Дакус С. С. незаконно проникли в квартиру бизнесмена, применив к нему насилие, опасное для жизни и здоровья, после чего открыто похитили имущество на общую сумму в размере более 900 000 рублей. Кроме того, мужчина заставил потерпевшего на камеру приносить извинения своей бывшей любовнице.
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происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
В Москве арестовали мужчину, обвиняемого хищении почти миллиона рублей

Суд арестовал мужчину, обвиняемого в хищении 900 тысяч рублей у бизнесмена

© РИА НовостиЧеловек в наручниках
Человек в наручниках - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© РИА Новости
Человек в наручниках. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Перовский суд Москвы арестовал Виталия Навоши по делу о насилии и хищении 900 тысяч рублей, сообщили РИА Новости в суде.
"Постановлением Перовского районного суда города Москвы Навоши Виталию Владимировичу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, то есть до 15 июля 2024 года", - сказала собеседница агентства.
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Навоши вместе с другим фигурантом обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 162 УК РФ (разбой).
По данным следствия, Навоши В. В. и Дакус С. С. незаконно проникли в квартиру бизнесмена, применив к нему насилие, опасное для жизни и здоровья, после чего открыто похитили имущество на общую сумму в размере более 900 000 рублей. Кроме того, мужчина заставил потерпевшего на камеру приносить извинения своей бывшей любовнице.
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