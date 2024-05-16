Рейтинг@Mail.ru
Суд рассмотрит продление ареста фигурантам дела о теракте в "Крокусе" - РИА Новости, 16.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
10:12 16.05.2024 (обновлено: 10:14 16.05.2024)
https://ria.ru/20240516/arest-1946339855.html
Суд рассмотрит продление ареста фигурантам дела о теракте в "Крокусе"
Суд рассмотрит продление ареста фигурантам дела о теракте в "Крокусе" - РИА Новости, 16.05.2024
Суд рассмотрит продление ареста фигурантам дела о теракте в "Крокусе"
Басманный суд Москвы сегодня рассмотрит ходатайства следствия о продлении ареста восьми фигурантам дела о теракте в "Крокус сити холле", сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T10:12
2024-05-16T10:14
происшествия
москва
россия
красногорск
крокус сити холл
теракт в "крокус сити холле"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1d/1936618654_0:0:2942:1656_1920x0_80_0_0_8e78420e0141c4c7af730511fcf36211.jpg
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Басманный суд Москвы сегодня рассмотрит ходатайства следствия о продлении ареста восьми фигурантам дела о теракте в "Крокус сити холле", сообщили РИА Новости в суде. "На сегодня назначено рассмотрение 8 ходатайств о продлении фигурантам меры пресечения в виде содержания под стражей", - рассказал собеседник агентства. Ещё минимум одно заседание пройдет в пятницу - как сообщал накануне суд, на 17 мая назначено рассмотрение ходатайства о продлении ареста Аминчону Исломову. По данному делу в Москве были арестованы 12 обвиняемых в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ). Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. По последним данным, погибли 145 человек.
https://ria.ru/20240427/mosgorsud-1942754014.html
москва
россия
красногорск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1d/1936618654_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1e5dcfce26999dc8872e27079b4ec421.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, россия, красногорск, крокус сити холл
Происшествия, Москва, Россия, Красногорск, Крокус Сити Холл, Теракт в "Крокус Сити Холле"
Суд рассмотрит продление ареста фигурантам дела о теракте в "Крокусе"

Суд рассмотрит вопрос о продлении ареста 8 фигурантам дела о теракте в "Крокусе"

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкОбстановка у "Крокус Сити Холл"
Обстановка у Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Обстановка у "Крокус Сити Холл"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Басманный суд Москвы сегодня рассмотрит ходатайства следствия о продлении ареста восьми фигурантам дела о теракте в "Крокус сити холле", сообщили РИА Новости в суде.
"На сегодня назначено рассмотрение 8 ходатайств о продлении фигурантам меры пресечения в виде содержания под стражей", - рассказал собеседник агентства.
Ещё минимум одно заседание пройдет в пятницу - как сообщал накануне суд, на 17 мая назначено рассмотрение ходатайства о продлении ареста Аминчону Исломову.
По данному делу в Москве были арестованы 12 обвиняемых в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ).
Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. По последним данным, погибли 145 человек.
Джумахон Курбонов в суде - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
В суде рассказали о роли нового фигуранта дела о теракте в "Крокусе"
27 апреля, 14:20
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"ПроисшествияМоскваРоссияКрасногорскКрокус Сити Холл
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала