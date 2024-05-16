https://ria.ru/20240516/arest-1946339855.html
Суд рассмотрит продление ареста фигурантам дела о теракте в "Крокусе"
Суд рассмотрит продление ареста фигурантам дела о теракте в "Крокусе" - РИА Новости, 16.05.2024
Суд рассмотрит продление ареста фигурантам дела о теракте в "Крокусе"
Басманный суд Москвы сегодня рассмотрит ходатайства следствия о продлении ареста восьми фигурантам дела о теракте в "Крокус сити холле", сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T10:12
2024-05-16T10:12
2024-05-16T10:14
происшествия
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теракт в "крокус сити холле"
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Басманный суд Москвы сегодня рассмотрит ходатайства следствия о продлении ареста восьми фигурантам дела о теракте в "Крокус сити холле", сообщили РИА Новости в суде. "На сегодня назначено рассмотрение 8 ходатайств о продлении фигурантам меры пресечения в виде содержания под стражей", - рассказал собеседник агентства. Ещё минимум одно заседание пройдет в пятницу - как сообщал накануне суд, на 17 мая назначено рассмотрение ходатайства о продлении ареста Аминчону Исломову. По данному делу в Москве были арестованы 12 обвиняемых в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ). Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. По последним данным, погибли 145 человек.
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происшествия, москва, россия, красногорск, крокус сити холл
Происшествия, Москва, Россия, Красногорск, Крокус Сити Холл, Теракт в "Крокус Сити Холле"
Суд рассмотрит продление ареста фигурантам дела о теракте в "Крокусе"
Суд рассмотрит вопрос о продлении ареста 8 фигурантам дела о теракте в "Крокусе"
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Басманный суд Москвы сегодня рассмотрит ходатайства следствия о продлении ареста восьми фигурантам дела о теракте в "Крокус сити холле", сообщили РИА Новости в суде.
"На сегодня назначено рассмотрение 8 ходатайств о продлении фигурантам меры пресечения в виде содержания под стражей", - рассказал собеседник агентства.
Ещё минимум одно заседание пройдет в пятницу - как сообщал накануне суд, на 17 мая назначено рассмотрение ходатайства о продлении ареста Аминчону Исломову.
По данному делу в Москве были арестованы 12 обвиняемых в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ).
Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. По последним данным, погибли 145 человек.