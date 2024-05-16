https://ria.ru/20240516/andriyaka-1946505160.html
Путин выразил соболезнования близким художника Андрияки
Путин выразил соболезнования близким художника Андрияки - РИА Новости, 16.05.2024
Путин выразил соболезнования близким художника Андрияки
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной народного художника РФ Сергея Андрияки, отметив, что он дарил людям радость встречи с... РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T18:19
2024-05-16T18:19
2024-05-16T19:02
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной народного художника РФ Сергея Андрияки, отметив, что он дарил людям радость встречи с настоящим искусством, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.Андрияка ушел из жизни в четверг в возрасте 65 лет."Примите глубокие соболезнования, слова поддержки и участия в связи с кончиной Сергея Николаевича Андрияки. Ушёл из жизни талантливый, самобытный художник, мудрый педагог и наставник. Своим вдохновенным творчеством Сергей Андрияка дарил людям радость встречи с настоящим искусством, был открыт для добрых, милосердных дел", - говорится в сообщении.Путин подчеркнул, что светлая память об Андрияке навсегда сохранится в сердцах близких, друзей, учеников, всех поклонников его щедрого дарования.Кроме того, соболезнования коллегам, родным и близким Андрияки выразил председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Он назвал кончину художника невосполнимой утратой для российской культуры. По словам Мишустина, глубокие и реалистичные работы Андрияки наполнены выразительностью и пронизаны большой любовью к России и людям."Сергея Николаевича больше нет с нами. Но остались его полотна, академия, ученики. И добрая память об этом выдающемся живописце", - добавил Мишустин.Народный художник РФ, основатель и художественный руководитель Школы акварели, ректор Академии акварели и изящных искусств Сергей Андрияка родился 14 июля 1958 года в Москве. Картины Андрияки украшают первый корпус Кремля, где работает глава государства. На стенах также размещены работы его учеников. Всего – более 200 картин.
https://ria.ru/20240516/andriyaka-1946382187.html
https://ria.ru/20240516/andriyaka-1946378877.html
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россия, москва, сергей андрияка, владимир путин
Культура, Россия, Москва, Сергей Андрияка, Владимир Путин
Путин выразил соболезнования близким художника Андрияки
Путин: Андрияка дарил людям радость встречи с настоящим искусством
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной народного художника РФ Сергея Андрияки, отметив, что он дарил людям радость встречи с настоящим искусством, соответствующая телеграмма
опубликована на сайте Кремля.
Андрияка ушел из жизни в четверг в возрасте 65 лет.
"Примите глубокие соболезнования, слова поддержки и участия в связи с кончиной Сергея Николаевича Андрияки. Ушёл из жизни талантливый, самобытный художник, мудрый педагог и наставник. Своим вдохновенным творчеством Сергей Андрияка дарил людям радость встречи с настоящим искусством, был открыт для добрых, милосердных дел", - говорится в сообщении.
Путин подчеркнул, что светлая память об Андрияке навсегда сохранится в сердцах близких, друзей, учеников, всех поклонников его щедрого дарования.
Кроме того, соболезнования коллегам, родным и близким Андрияки выразил председатель правительства РФ Михаил Мишустин
. Он назвал кончину художника невосполнимой утратой для российской культуры. По словам Мишустина, глубокие и реалистичные работы Андрияки наполнены выразительностью и пронизаны большой любовью к России и людям.
"Сергея Николаевича больше нет с нами. Но остались его полотна, академия, ученики. И добрая память об этом выдающемся живописце", - добавил Мишустин.
Народный художник РФ, основатель и художественный руководитель Школы акварели, ректор Академии акварели и изящных искусств Сергей Андрияка родился 14 июля 1958 года в Москве
. Картины Андрияки украшают первый корпус Кремля, где работает глава государства. На стенах также размещены работы его учеников. Всего – более 200 картин.